Украинцев хотят стимулировать устанавливать мини-ТЭЦ в ОСМД — решит ли это проблему отключений света

Сотрудники Харьковской ТЭС, пострадавшей от российского ракетного удара, проходят мимо его разрушенной части ФОТО: Reuters

Ситуация электрогенерацией в Украине приближается к критической. С учетом недавних ракетных атак, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации. Это уже привело к возобновлению графиков отключения света практически на всей территории Украины, в том числе Киеве. Восстановить к зиме генерацию, как отмечают в Минэнерго — не получится. Выходом из ситуации могут стать мини ТЭЦ. Первые шесть в рамках пилотного проекта планируют установить в Киеве. По заверению городских властей, они смогут обеспечить электроэнергией 300 тыс. человек. Остальным киевлянам в КГГА обещают создать программу, которая позволит устанавливать электрогенерирующее оборудование в ОСМД на несколько домов. Впрочем, как отмечают эксперты, шансы, что такая практика станет массовая — минимальны.

Надежда на распределенную генерацию

Российские оккупанты повредили или разрушили все тепловые электростанции Украины. Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции (Каневская и Днестровская) полностью не работают. Все это приводит к значительному дефициту мощности в системе. В первую очередь из-за нехватки производства электроэнергии тепловыми электростанциями.

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Выбор целей противником — не случайный. Дело в том, что украинские АЭС не маневренные, они не могут резко увеличивать или уменьшать генерацию. Эти функции на себя брали именно ТЭС и ГЭС. А если нет возможности балансировать — приходится либо импортировать по завышенным ценам, либо вводить графики отключения электроэнергетики.





Чтобы нивелировать последствия разрушений ТЕС, как подсчитали в Минэнерго, потребуется по меньшей мере 1600 объектов распределенной генерации со средней мощностью установки 5 МВт, по 40–60 объектов на один утраченный энергоблок ТЭС мощностью 200–300 МВт. В ведомстве также отметили, что восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Одним из вариантов решения проблемы в Минэнерго видят привлечение частных инвесторов для ускорения строительства распределенной генерации.

Что такое мини-ТЭЦ

Работают над этим и в столице. На днях Киеврада согласовала установку 6 мини-ТЭЦ в столице, которые будут размещены как на правом, так и на левом берегу города. Об этом сообщил заместитель городского председателя — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, специального распределения не будет: мини-ТЭЦ будут располагаться в местах, где проживает много людей, в частности, в спальных зонах.

Речь идет о создании на базе современных газовых турбин, газопоршневых установок, которые будут распределены по Киеву и приближены к потребителю. По задумке эта концепция должна повысить устойчивость, эффективность и автономность энергообеспечения столицы, что критически необходимо в условиях войны и после нее. Стоимость внедрения концепции в полном объеме столичные власти оценили в €1,2 млрд, а срок реализации – 12-15 лет.

"Мы говорим про первые 6 ТЭЦ, которые будут размещены как на правом, так и на левом берегу. Как такового распределения не будет. Это будут в основном места, где живет много людей. Спальные районы", — рассказал Бондаренко. Мощность ТЭЦ составит от 20 МВт до 324 МВт.

К слову, Киев не первый город, где будет установлено подобное оборудование. В начале года, Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 91 когенерационных газопоршневых установок мощностью от 50 кВ до 1500 кВ. Благодаря этому теплоснабжающие предприятия смогут генерировать дополнительно 56.5 МВт электрической энергии для собственных нужд и обеспечат теплом около 1 млн. граждан и 960 объектов социальной сферы. Речь идет о школах и больницах, а также других объектах местной критической инфраструктуры, в частности водоканалы. Сейчас уже 80 таких распределено для предприятий в 21 области Украины.

Как говорит Новини.LIVE глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, такие станции могут быть установлены вблизи газовых сетей и могут вырабатывать и теплоэнергию и электроэнергию. "Они действительно могут стать выходом на отопительный сезон. Это полностью готовые станции, которые можно установить, подключить к газовым сетям и они будут вырабатывать и тепло, и электроэнегрию. Но если мы говорим про электроэнергию, то она будет подаваться не напрямую в дома, а уходить в общую сеть. Из которой уже будут снабжаться потребители", — рассказал нам Попенко.



На первом этапе за счет таких установок планируется обеспечить электроэнергией порядка 300 тыс. потребителей.

Мини-ТЭЦ в каждый дом. Фантазия или решение

Но этого количества объективно мало. Для рядовых украинцев, которые проживают в ЖСК и ОСББ в Киевраде готовят похожее решение. "Виталий Кличко уже дал соответствующее поручение, мы будем думать над определенной программой для многоквартирных жилых домов, чтобы они устанавливали индивидуальные котельные и индивидуальное генерационное оборудование", — отметил Бондаренко.



Другими словами, по аналогии с объектами социальной сферы, подобные мини ТЭЦ могут быть установлены для обеспечения жизнедеятельности жилых домов.

Правда есть несколько нюансов. Во-первых, стоимость таких установок достаточно велика. Например, установка на 150 кВт, которая будет способна обеспечить 30 квартир по 5 кВт, что равняется нынешнему нормативу, обойдется в порядка $100 тыс.

Даже если предположить, что власти разработают программу, которая будет компенсировать до 70% стоимости такого оборудования, найти даже 30 тыс. долл. для ОСББ может стать непосильной задачей.

Поэтому, как говорит Новини.LIVE первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, надеяться, что люди самостоятельно будут устанавливать такое оборудование в ОСМД — это абсурд.

"Это очень дорогие проекты. Взять например установку на 30 кВт, она стоит порядка 30 тыс. долл. И то она не закроет потребность полностью. А лишь в какой-то момент может взять на себя функции по энергоснабжению. Это хорошо, если такое оборудование дарится. Тогда да. А надеяться, что люди в ОСМД и ЖСК самостоятельно будут его ставить — бред чистой воды", — считает Кучеренко.

По его словам, такие станции могут стать быстрым решением разве что для состоятельных людей, которые живут в индивидуальных домах. "Такие проекты для индивидуальных домов обойдутся в 5-10 тыс. долл. Поэтому богатые люди этот вопрос для себя закроют. В элитных новостройках, где живут богатые люди, такая же ситуация — там легче будет решить вопрос. Но надеяться что в хрущевках или где-то в регионах такие проекты станут массовыми — это абсурд", — говорит Новини.LIVE Кучеренко.

Он также отметил, что в Киеве начитывается 8,4 тыс. старых домов, а всего - 11,4 тыс. "Этим должен заниматься город или государство. Должна быть государственная или городская программа и большие деньги. Тогда за 2-3 года можно это сделать", — сказал нам Кучеренко.

Еще один вариант — это поиск инвесторов. В то же время, как рассказывает Новини.LIVE глава Ассоциации ЖСК и ОСМД Киева Константин Киричук, если до войны под подобные проекты можно было найти инвесторов, то найдутся ли желающие сейчас — большой вопрос. "Еще до войны, в Киеве популяризировали установку котельных в ОСМД, также было несколько частных инвесторов, которые были готовы профинансировать установку солнечных панелей на хрущевки, чтобы покрыть часть расходов: работу лифтов, насосов для воды и освещение придомовой территории. Тогда обсуждалось, что тарифы на квартплату для жильцов не изменятся, а инвестор сможет выйти в плюс где-то через 5 лет. Найдутся ли инвесторы сейчас, я не знаю. А люди, в большинстве, точно не смогут найти на это деньги", — говорит нам Киричук.

"Нужно менять законодательство"

Но высокая стоимость оборудования далеко не единственная преграда. Чтобы такие проекты могли быть реализованы массово, должны быть внесены изменения в законодательство.

"По нынешнему законодательству, жильцы каждого многоквартирного дома могут создать ОСМД. Но в отличие от солнечных панелей, которые можно разместить на крыше дома, поршне-газовые установки для генерации электроэнергии нужно устанавливать на земле, рядом с домом. А на весь Киев я знаю всего несколько ОСМД, у которых земля под домом и придомовая территория принадлежит жильцам. Хотя по закону, она уже давно должна быть в собственности людей. Но Киеврада не спешит принимать соответственные решения. Если устанавливать такие установки самовольно, без разрешений, то подключить их к газовым сетям будет практически невозможно", — говорит нам Киричук.

Вторая проблема, по его словам, заключается в том, что отключить многоквартирный дом от отопления или электроснабжения, согласно нынешнему законодательству, нельзя. "Попробуйте отключится от услуги централизированного отопления. У вас не выйдет. Точно так же, нельзя отключить дом от электроэнергии. Поэтому все эти вопросы нужно решать системно и как можно быстрее. Это очень сложные вопросы, но альтернатив, к сожалению, практически не осталось", — сказал нам Киричук.

Платить придется больше и заранее

Еще один минус заключается в том, что при переходе на автономное отопление или элекрогенерацию, тарифы на услуги будут напрямую зависеть от стоимости газа. Причем, формально такие объединения жильцов — это юрлица, на которых не распространяются льготные условия продажи газа для населения.

Помимо этого, возникают и другие трудности. По примеру ОСМД где установлены индивидуальные тепловые пункты, в случае установки оборудования для генерации электроэнергии, таким объединениям прийдется собирать предоплату с жильцов заранее, чтобы закупить газ, необходимый для обогрева и выработки энергии. "Тарифы будут выше. Но это уже необратимо. Мы и так сейчас платим заниженные тарифы. Все равно рано или поздно придется платить рыночную цены", — сказал нам Киричук.