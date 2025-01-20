Новые лимиты на карточные переводы — как не попасть под подозрение

Карты украинских банков ФОТО: ebay.com

С 1 февраля 2025 года в Украине вступают в силу новые ограничения на денежные переводы между физическими лицами. Без подтверждения источников доходов максимальная сумма переводов с карты на карту в пределах одного банка составит от 50 до 150 тыс. грн в месяц. Это ограничение будет действовать до лета, после чего верхний лимит планируется снизить до 100 тыс. грн в месяц. А для некоторых категорий ограничение в 50 тыс. грн установят уже со следующего месяца. Новини.LIVE разбирались, как не попасть под подозрение и к чему могут привести такие ограничения.

Новые лимиты

Как сообщили в НБУ, введение новых лимитов направлено на усиление контроля за финансовыми операциями и борьбу с незаконными схемами, такими как использование "дропов" — лиц, предоставляющих свои банковские карты третьим лицам для проведения сомнительных транзакций. Национальный банк Украины подчеркивает, что эти меры помогут в борьбе с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов. Однако порог в 150 тыс. грн является максимальным. Для клиентов с высокой категорией риска лимит составит 50 тыс. грн в месяц. Для остальных — 150 тыс. грн с февраля и 100 тыс. грн с 1 июня 2025 года.

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Речь идет не только о переводах с карты на карту — P2P-операциях, которые Нацбанк Украины уже ограничил 150 тыс. грн в месяц в одном банке, — но и обо всех операциях с текущих счетов в пользу физических лиц, в том числе на IBAN.

Как рассказал глава НБУ Андрей Пышный, лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, которые не предоставили документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые".

"По сути, они не имеют никаких документов! Последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы. Да, всего 1%, но именно они активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дроп-трафика", — написал глава НБУ в fb.

В НБУ также добавили, что в случае значительных накоплений или дополнительно подтвержденных доходов лимиты для клиентов будут устанавливаться индивидуально с учетом уровня доходов, информацию о которых планируют собирать автоматически из имеющихся ресурсов. Кроме того, для увеличения лимита клиент может подать заявление, приложив документы, подтверждающие легальность происхождения средств.

Ограничения не распространяются на зарплатные начисления, волонтерские сборы и другие операции с легальными доходами. Эти меры направлены на борьбу с теневой экономикой и предотвращение использования банковских карт в противоправных целях.

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится", — заверил Пышный.

Иными словами, если, например, банк видит, что все ваши поступления — это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также из этих доходов, и эта сумма превышает 100 тыс. грн или даже 400 тыс. грн за определенный период времени, они не будут иметь к вам никаких вопросов и не будут вас никоим образом ограничивать.

Как не попасть под подозрение?

Принцип распределения украинцев по группам банкиры не оглашают. Как рассказал Новини.LIVE источник в одном из частных украинских банков, украинские банки и так используют механизмы по определению рискованности клиентов.

"Методология у всех своя. И, как правило, не разглашается. Чаще всего анализируется поведение клиента. Подозрения вызывает частое открытие новых счетов, операции с крупными суммами, которые не соответствуют декларируемому уровню доходов, или транзакции в пользу третьих лиц без явной причины", — сказал нам банкир.

Также, по его словам, проверяются связи клиента с известными схемами мошенничества, дроп-сетями или подозрительными организациями.

"Это все делается автоматически. А в случае выявления опредленных маркеров, информация передается сотрудникам для дальнейшего рассмотрения, которые и принимают решение", — подчеркнул собеседник.

При этом, в какую категорию попал клиент, банки не разглашают. Но это может быть понятно по косвенным признакам. Например, если банк просит вас часто обновить паспортные данные и предоставить справки о доходах — это явный признак того, что вы попали высокую категорию риска.

Учитывая, что банки активно используют механизмы для выявления подозрительных операций, чтобы избежать неприятностей и возможных блокировок в НБУ советуют избегать крупных зачислений, особенно через платежные терминалы, избегать частых зачислений мелких сумм от разных физлиц, а также избегать разброса денег, через свой счет. Также важно придерживаться следующих рекомендаций:

Предоставляйте только настоящие и актуальные документы при открытии счета или оформлении кредита. Избегайте ошибок или неполных данных, так как это может вызвать подозрения.

Поддерживайте хорошую кредитную историю, а также официально декларируйте свои доходы, чтобы банк мог убедиться в вашей платежеспособности.

Избегайте подозрительных операций. Не проводите крупные или частые транзакции, которые не соответствуют вашему уровню дохода или типичным операциям. А также избегайте участия в схемах, связанных с выводом средств, или предоставления своих данных третьим лицам.

Будьте внимательны к своим связям. Не соглашайтесь использовать ваши банковские счета для перевода средств от третьих лиц. Не открывайте счета или не выступайте поручителем для людей, которых вы недостаточно хорошо знаете. Это может быть расценено как попытка участия в мошеннических схемах.

Больше налички

Тем временем, как говорят эксперты, ограничение на карточные переводы могут привести к росту использования наличных и криптовалюты, что затруднит контроль за финансовыми потоками и приведет к снижению прозрачности.

"В итоге это приведет к тому, что люди с неофициальным доходом просто увеличат оборот наличной массы и будут использовать криптовалюты", — считает адвокат Алла Москаленко.

В свою очередь, рост оборота налички и альтернативных финансовых инструментов создаст дополнительные риски для государственных органов, которые будут вынуждены искать новые способы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В долгосрочной перспективе, если такие тренды все таки начнутся, это может повлиять на стабильность финансовой системы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, с 1 октября 2024 года в Украине действуют ограничения на переводы денег между банковскими картами. НБУ установил лимит 150 тыс. грн в месяц для операций по счетам физлиц. Данное ограничение вводилось временно и должно было прекратить свое действие в апреле этого года. Еще одной особенностью введенных ранее ограничений является то, что распространяются они только на карточные переводы и не затрагивают переводов по IBAN. Первый месяц ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн. Что и послужило поводом для их ужесточения.