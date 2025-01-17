Цены на лом черного металла в Украине по состоянию на 17 января 2025 года

Металлургический завод "Запорожсталь". Фото: zaporizhzhia.city

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Металлы делятся на черные и цветные в зависимости от их состава. Черные металлы содержат железо, например, сталь и чугун. Эти материалы находят широкое применение в различных сферах человеческой деятельности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 17 января 2025 года.

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Интересные факты о черных металлах

Железо является самым распространенным металлом в земной коре, но его начали использовать позже других металлов, таких как золото, медь, олово и свинец. Это произошло из-за того, что железная руда выглядит совсем не как металл, и первобытным людям было трудно догадаться, что из нее можно получить полезный материал. Железо стало основой для изготовления чугуна и стали, что фактически изменило ход истории.

Чугун является сплавом железа с углеродом, где содержание углерода превышает 2%. Этот материал обладает высокой прочностью и устойчивостью к износу. Из него изготавливают различные детали и строительные конструкции. Однако чугун является хрупким и может легко ломаться от удара.

Сталь является сплавом железа с углеродом, где содержание углерода меньше 2%. Она обладает высокой прочностью и пластичностью, что позволяет использовать ее в различных отраслях, от строительства до производства автомобилей.

Коррозия — главный враг железа и его сплавов. Железо легко окисляется на воздухе, образуя ржавчину, которая разрушает металл. Для защиты от коррозии железо покрывают цинком, никелем или другими металлами.

Древнейшие хорошо сохранившиеся железные артефакты относятся к IV тысячелетию до нашей эры. Их обнаружили в Египте и они были изготовлены из метеоритного железо-никелевого сплава. Точное время и место начала выплавки железа остаются неизвестными, однако к концу II тысячелетия до н.э. производство железа распространилось от Греции до Индии, а также в странах Африки к югу от Сахары.

Какая ситуация с металлургией в Украине

АО "Укрзализныця" по итогам 2024 года увеличило объемы перевозки железной руды на экспорт в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 33 млн тонн.

В порты за год было перевезено 18,31 млн тонн железной руды, что превышает показатель 2023 года в 3,7 раза. Через сухопутные пограничные переходы транспортировано 14,69 млн тонн, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Экспортные перевозки черных металлов также продемонстрировали рост — на 13,7% год к году, составив 5,17 млн тонн. В частности, в порты доставлено 3,52 млн тонн, что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году, тогда как через сухопутные переходы объем составил 1,65 млн тонн, снизившись на 41,9%.

Рост объемов экспорта стал возможным благодаря открытию морского коридора для грузов горно-металлургического комплекса, что позволило диверсифицировать направления поставок и значительно увеличить их объемы по сравнению с предыдущим годом.

Цены на чермет в Украине в январе 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 3 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;

Львовская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;

Сумская область — от 4 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 5,5 грн.

Также обратите внимание, что в пунктах приема металлолома принимают не только черные металлы, но и цветные. Например, латунь, которая значительно дороже стали или чугуна.

Цены на алюминий в Украине также достаточно высоки. Этот металл можно найти во многих современных изделиях и устройствах.