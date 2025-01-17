Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе arrow

Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

17 января 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на лом черного металла в Украине по состоянию на 17 января 2025 года
Металлургический завод "Запорожсталь". Фото: zaporizhzhia.city
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Металлы делятся на черные и цветные в зависимости от их состава. Черные металлы содержат железо, например, сталь и чугун. Эти материалы находят широкое применение в различных сферах человеческой деятельности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 17 января 2025 года.

Читайте также:

Интересные факты о черных металлах

Железо является самым распространенным металлом в земной коре, но его начали использовать позже других металлов, таких как золото, медь, олово и свинец. Это произошло из-за того, что железная руда выглядит совсем не как металл, и первобытным людям было трудно догадаться, что из нее можно получить полезный материал. Железо стало основой для изготовления чугуна и стали, что фактически изменило ход истории.

Чугун является сплавом железа с углеродом, где содержание углерода превышает 2%. Этот материал обладает высокой прочностью и устойчивостью к износу. Из него изготавливают различные детали и строительные конструкции. Однако чугун является хрупким и может легко ломаться от удара.

Сталь является сплавом железа с углеродом, где содержание углерода меньше 2%. Она обладает высокой прочностью и пластичностью, что позволяет использовать ее в различных отраслях, от строительства до производства автомобилей.

Коррозия — главный враг железа и его сплавов. Железо легко окисляется на воздухе, образуя ржавчину, которая разрушает металл. Для защиты от коррозии железо покрывают цинком, никелем или другими металлами.

Древнейшие хорошо сохранившиеся железные артефакты относятся к IV тысячелетию до нашей эры. Их обнаружили в Египте и они были изготовлены из метеоритного железо-никелевого сплава. Точное время и место начала выплавки железа остаются неизвестными, однако к концу II тысячелетия до н.э. производство железа распространилось от Греции до Индии, а также в странах Африки к югу от Сахары.

Какая ситуация с металлургией в Украине

АО "Укрзализныця" по итогам 2024 года увеличило объемы перевозки железной руды на экспорт в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 33 млн тонн.

В порты за год было перевезено 18,31 млн тонн железной руды, что превышает показатель 2023 года в 3,7 раза. Через сухопутные пограничные переходы транспортировано 14,69 млн тонн, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Экспортные перевозки черных металлов также продемонстрировали рост — на 13,7% год к году, составив 5,17 млн тонн. В частности, в порты доставлено 3,52 млн тонн, что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году, тогда как через сухопутные переходы объем составил 1,65 млн тонн, снизившись на 41,9%.

Рост объемов экспорта стал возможным благодаря открытию морского коридора для грузов горно-металлургического комплекса, что позволило диверсифицировать направления поставок и значительно увеличить их объемы по сравнению с предыдущим годом.

Цены на чермет в Украине в январе 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 3 грн до 6 грн;
  • Винницкая область — от 3 грн до 6 грн;
  • Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;
  • Волынская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Львовская область — от 5 грн до 6,5 грн;
  • Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Одесская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Сумская область — от 4 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Харьковская область — от 4,5 грн до 7 грн;
  • Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черниговская область — от 4 грн до 5,5 грн.

Также обратите внимание, что в пунктах приема металлолома принимают не только черные металлы, но и цветные. Например, латунь, которая значительно дороже стали или чугуна.

Цены на алюминий в Украине также достаточно высоки. Этот металл можно найти во многих современных изделиях и устройствах.

деньги цены в Украине металлолом сталь металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:14 Деньги за первый контракт — каким должен быть срок контракта

07:01 Украинцам выплатят новую помощь — как получить в ПриватБанке

06:48 В МИД Китая сообщили, кого отправят на инаугурацию Трампа

06:45 Перед матчами с Украиной Бельгия останется без главного тренера

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:32 Дети от предыдущих браков — можно ли рассчитывать на наследство

06:30 Пшеница продолжает дорожать — стоимость тонны зерновых в январе

06:30 Отсрочка педагогу — какие документы нужно предоставить в ТЦК

06:29 Куда вкладывать деньги в Украине во время и после войны

06:25 С туманом и снегом — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

07:14 Деньги за первый контракт — каким должен быть срок контракта

07:01 Украинцам выплатят новую помощь — как получить в ПриватБанке

06:48 В МИД Китая сообщили, кого отправят на инаугурацию Трампа

06:45 Перед матчами с Украиной Бельгия останется без главного тренера

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:32 Дети от предыдущих браков — можно ли рассчитывать на наследство

06:30 Пшеница продолжает дорожать — стоимость тонны зерновых в январе

06:30 Отсрочка педагогу — какие документы нужно предоставить в ТЦК

06:29 Куда вкладывать деньги в Украине во время и после войны

06:25 С туманом и снегом — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно