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Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

20 января 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 20 января 2025 года
Производство металла. Фото: metinvestholding.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латунь является прочным сплавом меди и цинка, который обладает многими отличными свойствами. Она хорошо проводит электричество и тепло. А золотистый оттенок латуни сделал этот сплав популярным в изготовлении ювелирных изделий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 20 января.

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Интересные факты о латуни

Этот сплав давно использовался в разных цивилизациях: Китае, Греции, Индии и Риме. Согласно историческим данным, латунь была впервые получена римлянами в начале нашей эры, когда они научились сплавлять медь с галмеем — цинковой рудой.

Производство латуни сократилось после ухода Рима из Северной Европы, но возобновилось в VII-VIII веках. Латунь более мягкая, чем бронза. Ранее этот металл использовался для изготовления кувшинов, тазов, ламп, чаш и других предметов быта.

Прорывным событием стало изобретение Джеймсом Эмерсоном в 1781 метода получения латуни путем сплавления меди с металлическим цинком. Это открытие сыграло важную роль в распространении латуни по всему миру.

С того времени латунь прочно вошла в повседневное использование, и изделия из этого сплава стали важной частью большинства домов. Благодаря своим уникальным характеристикам латунь находит широкое применение в различных отраслях - от декоративного искусства до машиностроения.

Латунь также используется для изготовления внешней оболочки пули, которая заполняется порохом и вставляется в латунную гильзу. На стрельбище использованные гильзы собирают, очищают от остатков пороха и перерабатывают.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Цех горячей прокатки "Запорожстали" за 2024 год сэкономил 618 тыс. долларов. Как отмечает пресс-служба предприятия, специалисты цеха рационально использовали ресурсы, что позволило не только сэкономить, но и улучшить производственные процессы.

Одним из значительных достижений стало повышение стойкости горизонтальных валков на стадии "Слябинг-1150". Это позволило прокатить на одной наплавке на 20 тыс. тонн больше металла, что принесло дополнительную экономию в размере 18 тыс. долларов в год.

Кроме того внедрение комбинированной технологии обработки передельных слябов позволило значительно сократить уровень брака, что обеспечило экономию еще 125 тыс. долларов.

Также были снижены расходы металла. В результате комплекса мероприятий количество обреза уменьшилось на 2,2 кг на каждую тонну проката, что позволило достичь рекордной экономии 475 тыс. долларов в год.

Цены на латунь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 20 января и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 140 до 185 грн;
  • Винницкая область — от 140 до 190 грн;
  • Волынская область — от 140 до 185 грн;
  • Днепропетровская область — от 155 до 185 грн;
  • Житомирская область — от 150 до 180 грн;
  • Закарпатская область — от 150 до 200 грн;
  • Запорожская область — от 150 до 200 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 140 до 170 грн;
  • Кировоградская область — от 140 до 170 грн;
  • Львовская область — от 140 до 185 грн;
  • Николаевская область — от 150 до 180 грн;
  • Одесская область — от 170 до 195 грн;
  • Полтавская область — от 140 до 170 грн;
  • Ровенская область — от 140 до 185 грн;
  • Сумская область — от 180 до 195 грн
  • Тернопольская область — от 150 до 175 грн;
  • Харьковская область — от 155 до 200 грн;
  • Хмельницкая область — от 160 до 180 грн;
  • Черкасская область — от 150 до 170 грн;
  • Черновицкая область — от 150 до 170 грн;
  • Черниговская область — от 155 до 180 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома можно приносить также черные металлы. Хотя цена за килограмм стали или чугуна ниже, чем стоимость латуни, собрать большое количество изделий из черного металла значительно проще.

Украинцы также имеют возможность сдавать золотые изделия. В ломбардах за золото можно получить значительную сумму. Кроме того, цены на драгоценные металлы в Украине по большей части растут.

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