Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 18 января 2025 года

Производство меди. Фото: wigmoretrading.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь можно встретить повсюду вокруг нас. Этот металл является третьим по потреблению после железной руды и алюминия. Медь была первым металлом, который люди использовали еще в VIII веке до нашей эры.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 18 января.

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Интересные факты о меди

В Непале медь считается священным металлом, который помогает бороться с болезнями. Местные жители часто пьют воду, в которую бросают медные монеты, веря в ее целебные свойства. Эта традиция имеет глубокие корни в культуре и религии региона.

У некоторых моллюсков, таких как осьминоги, медь выполняет функцию, аналогичную железу в человеческом организме. Она входит в состав гемоцианина, белка, транспортирующего кислород, и окрашивает их кровь в голубой оттенок.

Медь и ее сплавы, такие как латунь, широко используются в изготовлении духовых музыкальных инструментов. Ее акустические свойства обеспечивают чистый и яркий звук. Трубы, тромбоны и саксофоны часто изготавливаются именно из медных сплавов.

Медь была одним из первых металлов, которые начал использовать человек. Археологические находки свидетельствуют, что более 10 000 лет назад медь использовали для изготовления орудий труда и украшений.

Благодаря своим антимикробным свойствам, медь используется в медицинских учреждениях для снижения риска инфекций. Медные поверхности, такие как дверные ручки и поручни, могут уменьшить распространение патогенов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Металлургические компании Украины в 2024 году увеличили экспорт плоского металлопроката на 36,1% по сравнению с предыдущим годом, доведя объем поставок до 1,63 млн тонн. Такие данные приводит GMK Center.

Большую часть экспорта (более 80%) составил плоский горячекатаный прокат — 1,363 млн тонн, что на 44,7% больше, чем в 2023 году. Основными импортерами стали Польша (354,03 тыс. тонн, +42,2% по сравнению с предыдущим годом), Болгария (362,35 тыс. тонн, +99%) и Италия (131,98 тыс. тонн, +25,5%).

На долю плоского холоднокатаного проката пришлось 12% поставок или 201,71 тыс. тонн, что на 0,7% больше, чем в 2023 году. Основным потребителем этой продукции была Польша объемом 77,72 тыс. тонн (+45,3%). Также поставки осуществлялись в Болгарию (29,25 тыс. тонн, -5,5%) и Италию (18,82 тыс. тонн, +25,8%).

Экспорт плоского проката с покрытием за год составил 56,1 тыс. тонн, что на 0,1% меньше, чем годом ранее. Крупнейшим импортером осталась Польша, куда отправили 42,16 тыс. тонн (-8,9%). Поставки в Румынию выросли до 8,54 тыс. тонн (+13,3%), а в Молдову — до 2,13 тыс. тонн (+85,3%).

В декабре 2024 года объем экспорта плоского проката составил 120,7 тыс. тонн, что на 33,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года, но на 82,3% больше по сравнению с ноябрем. В частности, было отправлено 99,11 тыс. тонн горячекатаного проката (-37,3% г/г, +110,9% м/м), 16,17 тыс. тонн холоднокатаного проката (-15,4% г/г, +26% м/м) и 5,42 тыс. тонн проката с покрытием (+9,2% г/г, +6% м/м).

Цены на медь в Украине в январе

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 18 января 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 250 до 325 грн;

Винницкая область — от 250 до 340 грн;

Волынская область — от 250 до 330 грн;

Днепропетровская область — от 250 до 290 грн;

Житомирская область — от 250 до 290 грн;

Закарпатская область — от 250 до 320 грн;

Запорожская область — от 250 до 340 грн;

Ивано-Франковская область — от 265 до 280 грн;

Кировоградская область — от 250 до 280 грн;

Львовская область — от 240 до 280 грн;

Николаевская область — от 250 до 300 грн;

Одесская область — от 280 до 320 грн;

Полтавская область — от 250 до 280 грн;

Ровенская область — от 250 до 280 грн;

Сумская область — от 250 до 280 грн;

Тернопольская область — от 250 до 280 грн;

Харьковская область — от 270 до 370 грн;

Хмельницкая область — от 250 до 310 грн;

Черкасская область — от 250 до 280 грн;

Черновицкая область — от 250 до 285 грн;

Черниговская область — от 240 до 300 грн.

Следует напомнить, что в пунктах приема металлолома принимают не только медь, но и другие цветные металлы. Хотя цены на алюминий немного ниже стоимости меди, они все равно остаются достаточно высокими.

Украинцы также могут сдавать золотые изделия, за которые в ломбардах можно получить значительную сумму. Кроме того, цены на драгоценные металлы в Украине в последнее время преимущественно растут.