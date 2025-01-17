Цены на недвижимость в 2025 году – в каком городе Украины самые дешевые и самые дорогие квартиры

Сколько стоят квартиры в 2025 году. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рынок недвижимости в Украине переживает не лучшие времена. Из-за войны обвалился спрос на квартиры как на "первичке", так и на "вторичке". При этом цены на недвижимость и не думают падать. Стоимость квартир в регионах, которые меньше всего пострадали от войны, неуклонно растет и 2025 год, судя по всему, не станет исключением.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке недвижимости Украины и сравнивают цены на квартиры в разных городах.

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Сколько стоят квартиры в новостройках в Украине в 2025 году

По данным онлайн-платформы по недвижимости в Украине ЛУН, в январе 2025 года самая высокая средняя цена за квадратный метр наблюдается во Львове — 1 300 долларов, Киеве — 1 230 долларов и Кропивницком — 1 080 долларов. Тогда как самая низкая стоимость "первички" зафиксирована в Сумах — 600 долларов.

Значительное снижение цен зафиксировано в Запорожье (-12%), Ужгороде (-11%) и Харькове (-10%). Наибольший рост произошел в Кропивницком (+9%) и Ровно (+8%). В Киеве цена "первички" за полгода снизилась на 3%.

Средние цены на первичную недвижимость в Украине по состоянию на январь 2025 года. Инфографика: Новини.LIVE

Средние цены на первичную недвижимость в Украине по состоянию на январь 2025 года:

Киев: 1 230 долл./м² (-3%);

Львов: 1 300 долл./м² (-4%);

Харьков: 620 долл./м² (-10%);

Одесса: 950 долл./м² (-1%);

Днепр: 1 070 долл./м² (-2%);

Ужгород: 1 070 долл./м² (-11%);

Запорожье: 630 долл./м² (-12%);

Николаев: 660 долл./м² (-7%);

Черкассы: 710 долл./м² (+4%);

Полтава: 770 долл./м² (-5%);

Сумы: 600 долл./м² (-6%);

Кропивницкий: 1 080 долл./м² (+9%);

Черновцы: 970 долл./м² (+1%);

Ровно: 920 дол./м² (+8%);

Ивано-Франковск: 830 дол./м² (+4%);

Тернополь: 690 долл./м² (+3%);

Винница: 950 долл./м² (+0%);

Хмельницкий: 650 долл./м² (+2%);

Житомир: 700 долл./м² (-7%);

Луцк: 850 долл./м² (+2%);

Чернигов: 690 долл./м² (-1%).

Что происходило на рынке первичной недвижимости Украины в 2024 году

По статистике ЛУН, в 2024 году сохранился тренд на рост цен на квартиры в новостройках.

Среди основных факторов, влияющих на рост цен на "первичку", эксперты выделили подорожание строительных материалов, нехватку кадров, увеличение заработных плат в строительной отрасли и ослабление национальной валюты. Лидером по темпам роста стоимости квадратного метра стал Кропивницкий, где цена за год выросла на 33% в гривне. В Ровно новостройки подорожали на 24%, а в Ивано-Франковске, Черновцах и Виннице — на 21%.

Самым дорогим городом по средней стоимости квадратного метра в новостройках стал Львов — 1 320 долларов за квадратный метр. За год цена на квартиры в этом городе выросла на 14%. На втором месте оказался Киев — 1 270 долларов. В столице цены на "первичке" за 2024 год упали на 1% Тройку лидеров замкнул Ужгород с ценой 1 120 долларов за "квадрат". Стоимость жилья здесь выросла на 1%.

В условиях повышенного спроса на жилье во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске количество жилых комплексов в продаже увеличилось на 6-8%. В Киеве этот показатель вырос на 1%, в Днепре — на 2%. В то же время в Харькове количество новостроек сократилось на 9%, в Николаеве — на 6%, а в Одессе — на 7%.

В 2024 году практически во всех областных центрах наблюдалось увеличение объема введенного в эксплуатацию жилья. Лидерами стали Житомир и Чернигов, где этот показатель вырос на 329% и 316% соответственно. В Киеве количество новых квартир, сданных за год, увеличилось на 13%, при этом столица остается лидером по объемам строительства. Здесь в эксплуатацию было введено 10,7 тысячи новых квартир. Второе место заняла Киевская область с 8,6 тысячи новых квартир, третье — Львов с 5,4 тысячи.

Что происходило на рынке вторичной недвижимости Украины в 2024 году

В 2024 году в восточных и некоторых центральных регионах средние цены на жилье на вторичном рынке продолжали снижаться, тогда как на западе Украины они росли. При этом по итогам прошлого года разница в стоимости недвижимости на "вторичке" между определенными регионами достигала рекордных уровней. Так, например, в Запорожье квартира стоила почти вчетверо дешевле, чем аналогичное жилье во Львове.

В Киеве цены на однокомнатные квартиры снизились на 2% в долларовом эквиваленте. В восточных регионах снижение было более заметным: в Сумах — на 17%, в Харькове — на 19%, в Днепре — на 17%, а в Запорожье — на 21%. В то же время на западе Украины наблюдался рост цен: во Львове стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 13%, в Ивано-Франковске — на 18%, а в Ровно — на 23%, что стало рекордным показателем для вторичного рынка жилья.

Самой дорогой недвижимостью в 2024 году отличались Львов, Ужгород и Киев (и это с падением цен на 2%). Средняя стоимость однокомнатных квартир в этих городах составила 65 тысяч долларов, 60 тысяч и 54 тысячи долларов соответственно. Самые доступные цены на жилье по итогам 2024 года в Херсоне, Запорожье, Харькове и Сумах, где однокомнатные квартиры можно было приобрести за 16-20 тысяч долларов.

Отдельной тенденцией 2024 года стал рост цен на двух- и трехкомнатные квартиры. Эксперты связывают это с тем, что многие переселенцы начали интегрироваться в новые общины, покупая жилье для постоянного проживания.

Отчет онлайн-платформы для купли и продажи OLX во многом совпадает с данными ЛУН. По статистике, в 2024 году в большинстве городов Украины произошел рост цен на "вторичке", особенно в западных и центральных областях. Напротив, в регионах, которые подверглись обстрелам и находятся близко к зоне боевых действий, цены продолжали снижаться.

Киев сохраняет лидерство по стоимости квартир среди областных центров, за ним следуют Львов и Ужгород. Наибольший рост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Ровно. Существенное увеличение стоимости также наблюдалось в Луцке и Житомире — от 7% до 29%. Это объясняется их более безопасным расположением и спросом со стороны внутренне перемещенных лиц.

Стоимость однокомнатных квартир в долларах за год значительно выросла в Луцке (+29%), Ивано-Франковске (+29%), Ровно (+19%) и Львове (+17%). В Киеве, Одессе, Хмельницком и Николаеве цены остались на уровне 2023 года. В то же время в Херсоне (-21%), Запорожье (-16%), Харькове (-14%) и Днепре (-13%) наблюдалось заметное снижение стоимости жилья.

Так лидером по цене на однокомнатные квартиры стал Киев. Медианная цена на такое жилье в столице равна 68 000 долларов. Второе место занял Львов — 56 000 долларов. Тройку лидеров замыкает Винница — 43 000 долларов.

Что будет с рынком недвижимости Украины в 2025 году

Эксперты отмечают, что в условиях военного положения прогнозировать изменения на рынке недвижимости очень сложно. Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак отмечает, что развитие рынка будет зависеть от военной и экономической ситуации в Украине, а также от геополитических факторов. По ее мнению, цены на первичное жилье в Украине могут вырасти около 15%.

"Себестоимость строительства продолжит расти под влиянием подорожания стройматериалов и строительно-монтажных работ", — добавила эксперт.

Директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец считает, что рост может быть еще большим и достигать 15–25%. Среди основных факторов, влияющих на стоимость жилья в новостройках, она выделяет размер инфляцию, курсовые колебания, изменения в налогообложении, а также уровень спроса, который особенно высок в западных регионах.

Напомним, в Украине действует программа, которая обеспечивает доступное ипотечное кредитование. "єОселя" позволяет украинцам получать ипотечные кредиты в банках, при этом государство покрывает разницу в процентной ставке для финансовых учреждений.

Также стало известно, кто получит жилье от государства в 2025 году. Бесплатное жилье предоставляется лишь отдельным категориям граждан. Кроме того, квартиры или дома полученные таким образом остаются в собственности государства.