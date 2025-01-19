Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 19 января 2025 года

Производство алюминия. Фото: insideclimatenews.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий окружает нас повсюду — от велосипедных рам и лестниц до почтовых ящиков, оконных конструкций, автомобильных дисков и даже самолетов. Этот металл также широко применяется в различных бытовых изделиях.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 19 января 2025 года.

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Интересные факты об алюминии

Согласно некоторым источникам, первым древним изделием, состоящим на 85% алюминия, считается небольшая статуэтка, обнаруженная в египетской гробнице в городе Фаюм. Она датируется ІІІ веком н.э. и выполнена из сплава алюминия с медью и свинцом.

Впрочем, существует мнение, что алюминий в чистом виде начали производить лишь в XIX веке. До этого времени не существовало технологий для его извлечения из руды. Формально алюминий был впервые получен в 1824 году. К тому же людям понадобилось еще пятьдесят лет, чтобы научиться производить его в промышленных масштабах.

Алюминий легко образует сплавы с такими элементами, как медь, цинк, магний, марганец и кремний. Большинство материалов, которые мы привыкли называть "алюминием", на самом деле являются сплавами. Например, алюминиевая фольга обычно содержит от 92 до 99% чистого алюминия.

Этот металл обладает высокой пластичностью, что позволяет использовать его для изготовления различных изделий: от велосипедных рам и корпусов лодок до компьютерных корпусов и кухонной посуды. Алюминий легко поддается обработке как при низких, так и при высоких температурах.

Переработка алюминия является более энергоэффективной, чем его производство из первичного сырья. Вторичное использование алюминиевых отходов, таких как банки или провода, позволяет значительно экономить энергию. Например, переработка одной алюминиевой банки обеспечивает достаточное количество энергии, чтобы 100-ваттная лампочка могла светить в течение четырех часов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Украинские морские порты в 2024 году обработали 18,5 млн тонн рудных грузов. Об этом свидетельствуют данные ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Общий грузооборот портов достиг рекордных 97,2 млн тонн, что значительно превышает показатель 2023 года (62 млн тонн). Экспорт составил 88,1 млн тонн. В АМПУ отмечают, что такие результаты свидетельствуют о восстановлении и развитии морской логистики страны даже в условиях сложной геополитической обстановки. Основными факторами роста грузооборота стали экспорт зерновых, который остается ключевой статьей (60,3 млн. тонн), и рудные грузы.

За январь-декабрь 2024 года грузооборот украинского морского коридора составил 79,9 млн тонн, из которых 76,4 млн тонн приходится на экспорт. По данным АМПУ через этот маршрут прошло 3 138 судов за год. Дунайские порты в 2024 году обработали 17,3 млн тонн грузов и 7 744 судна (по сравнению с 14 031 судном в 2023 году).

Цены на алюминий в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 80 грн;

Винницкая область — от 40 до 80 грн;

Волынская область — от 40 до 80 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 80 грн;

Житомирская область — от 50 до 80 грн;

Закарпатская область — от 50 до 70 грн;

Запорожская область — от 40 до 85 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;

Кировоградская область — от 40 до 70 грн;

Львовская область — от 45 до 75 грн;

Николаевская область — от 50 до 70 грн;

Одесская область — от 50 до 75 грн;

Полтавская область — от 40 до 70 грн;

Ровенская область — от 45 до 75 грн;

Сумская область — от 40 до 70 грн;

Тернопольская область — от 40 до 70 грн;

Харьковская область — от 45 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 80 грн;

Черкасская область — от 40 до 75 грн;

Черновицкая область — от 40 до 70 грн;

Черниговская область — от 45 до 70 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также медь. Она является важным цветным металлом для промышленности и имеет более высокую стоимость по сравнению с алюминием.

Популярным цветным металлом является также латунь. Цены на этот сплав на пунктах приема вторсырья немного ниже, чем на медь, но выше, чем стоимость алюминия.