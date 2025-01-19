Сравнение цен на медицинские услуги в Украине и в Польше. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медицинские услуги везде и во все времена были достаточно дорогим "удовольствием". Но нет ничего ценнее в мире, чем человеческая жизнь и здоровье, поэтому и об экономии на таких вещах говорят обычно в последнюю очередь. Впрочем, часто можно встретить мнение, что медицинские услуги в Украине стоят значительно дешевле, чем в странах ЕС.

Новини.LIVE решили проверить насколько это утверждение верно и сравнивают цены в медицинских клиниках Украины и Польши.

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Сравнение цен на медицинские услуги в Украине и в Польше

Для того чтобы сравнить цены на медицинские услуги в Украине и в Польше мы воспользовались прейскурантами двух популярных частных клиник, которые работают в этих странах. Со стороны Украины такой клиникой выступила одна из ведущих частных клиник в стране — "Добробут", а со стороны Польши — популярная частная клиника Carolina Medical Center. Для удобства сравнения цены в гривнах и злотых мы перевели в евро по действующему курсу. Если цена услуги зависела от обследуемой части тела мы брали самую низкую стоимость.

Сравнение цен на медицинские услуги в Украине и в Польше в 2025 году. Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение цен на медицинские услуги в Украине и в Польше

Вид медицинской услуги Цена в Украине в евро Цена в Польше в евро Разница цен Консультация врача ортопеда 30,77 58,73 +90,8% Консультация хирурга 30,77 82,23 +167,2% Нейрохирургическая консультация 38,81 70,48 +81,6% Консультация психолога 41,11 46,99 +14,3% Консультация диетолога 52,59 46,99 -10,6% Консультация подолога 30,77 70,48 +129% МРТ 56,49 230,23 +307,5% Рентген 23,65 23,49 -0,6% Компьютерная томография 48,22 136,26 +182,5% Ультразвуковая диагностика 22,28 77,53 +247,9% Массаж (60 мин) 36,74 51,68 +40,6%

Как видим, цены на большинство медицинских услуг в Украине остаются ниже, чем их стоимость в Польше. Особенно большая разница наблюдается в инструментальной диагностике. В частности стоимость обследования МРТ и ультразвуком дороже чем в Украине на 307,5% и 247,9% соответственно. При этом, как ни странно, цены на рентген, в Польше даже немного ниже.

Дешевле в Польше выйдет также консультация диетолога. Цены на эту услугу там почти на 11% ниже, чем в Украине. А вот к хирургу ходить лучше в Украине. Стоимость консультации этого специалиста в Польше значительно дороже.

Как работает медицинская система Украины

Медицинская система Украины сформировалась как преемница советской системы здравоохранения, которая была ликвидирована в 1991 году. Однако она унаследовала множество ее недостатков, и, как отмечают эксперты, еще до начала войны находилась в неудовлетворительном состоянии.

Согласно совместному отчету Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), долгосрочная зависимость украинской медицины исключительно от бюджетного финансирования имеет ограниченные перспективы.

По словам народного депутата и члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Виктории Вагнер, ситуация в системе здравоохранения была сложной еще до войны, а год боевых действий только усугубил проблемы. Медицинская реформа, которая фактически была заморожена на два года из-за пандемии COVID-19, фактически законсервировала множество проблем в сфере общественного здоровья.

Среди основных недостатков украинской медицинской системы, которые сохраняются, Вагнер выделяет:

Недостаточное финансирование здравоохранения.

Дефицит квалифицированных специалистов, особенно в сельских районах.

Устаревшая инфраструктура медицинских учреждений.

Недостаточное развитие страховой медицины.

Отсутствие четкой стратегии развития отрасли.

Как отметил соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC) и заместитель министра здравоохранения в 2016–2019 годах Павел Ковтонюк, Украина может выделять на здравоохранение лишь около 110 долларов на человека в год. Это значительно ниже уровня стран ЕС: в пять раз меньше, чем в Румынии, в семь раз — чем в Польше, в пятнадцать раз — чем в Чехии, и в тридцать четыре раза меньше, чем в Великобритании.

Для украинских пациентов это означает ограниченный доступ к лечению. Многие вынуждены оплачивать медицинские услуги и жизненно важные лекарства самостоятельно. По данным ВОЗ, для каждой шестой семьи лечение становится причиной финансового краха, а некоторые пациенты прекращают лечиться из-за отсутствия средств.

Как работает медицинская система Польши

Система здравоохранения Польши базируется на социальном медицинском страховании, которое охватывает почти все население страны. Основным звеном системы является первичная медицинская помощь, где врачи общей практики выполняют роль "вратарей", направляя пациентов к узкоспециализированным специалистам при необходимости.

Финансирование здравоохранения в Польше осуществляется за счет сочетания государственных и частных источников. Основной вклад обеспечивает обязательное социальное страхование, за счет которого покрываются основные государственные медицинские услуги. Частное финансирование также играет значительную роль и включает добровольные страховки и платные услуги, особенно в частных клиниках. Примерно 30% всех расходов на здравоохранение занимают частные расходы, что превышает средний уровень в Европейском Союзе.

Частные расходы населения преимущественно идут на оплату лекарств и стоматологических услуг, которые редко полностью покрываются страховкой. Несмотря на рост государственных расходов на здравоохранение в последние годы, отрасль сталкивается с такими проблемами, как нехватка медперсонала и длительные очереди на специализированные услуги.

Для получения медицинской помощи нужен документ PESEL — аналог идентификационного кода, подтверждающий страховой полис. Страховая компания возмещает расходы на лечение после предоставления счета из медучреждения. Суммы до 20 000 злотых выплачиваются в течение трех дней, а более крупные суммы требуют дополнительного рассмотрения и выплачиваются позже.

Из-за ограничений государственной системы здравоохранения очереди к специалистам и на процедуры могут быть длительными. Поэтому многие жители Польши выбирают дополнительное страхование или обращаются в частные клиники, где помощь оказывается быстрее.

Организация медицинской помощи распределена по трем уровням территориального управления: муниципальные учреждения (гмины) отвечают за первичную медицину, повяты управляют меньшими больницами, а округа (воеводства) занимаются крупными районными медицинскими учреждениями.

Большинство больниц остаются в ведении государства, тогда как частные учреждения сосредоточены на амбулаторных услугах. В стране также активно развивается цифровизация здравоохранения: внедряются электронные рецепты и онлайн-консультации.

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