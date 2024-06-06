Українців хочуть стимулювати встановлювати міні-ТЕЦ в ОСББ — чи вирішить це проблему відключень світла

Співробітники Харківської ТЕС, що постраждала від російського ракетного удару, проходять повз його зруйновану частину ФОТО: Reuters



Ситуація з електрогенерацією в Україні наближається до критичної. З урахуванням недавніх ракетних атак, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації. Це вже призвело до відновлення графіків відключення світла практично на всій території України, зокрема в Києві. Відновити до зими генерацію, як зазначають у Міненерго, не вийде. Виходом із ситуації можуть стати міні ТЕЦ. Перші шість планують встановити в Києві. За запевненням міської влади, вони зможуть забезпечити електроенергією 300 тис. осіб. Решті киян у КМДА обіцяють створити програму, яка дасть змогу встановлювати електрогенерувальне обладнання в ОСББ на кілька будинків. Утім, як зазначають експерти, шанси, що така практика стане масовою — мінімальні.

Надія на розподілену генерацію

Російські окупанти пошкодили або зруйнували всі теплові електростанції України. Зазнала великих втрат і гідроенергетика. Дві електростанції (Канівська та Дністровська) повністю не працюють. Усе це призводить до значного дефіциту потужності в системі. Насамперед через брак виробництва електроенергії тепловими електростанціями.



Вибір цілей противником — не випадковий. Річ у тім, що українські АЕС не маневрені, вони не можуть різко збільшувати або зменшувати генерацію. Ці функції на себе брали саме ТЕС і ГЕС. А якщо немає можливості балансувати — доводиться або імпортувати за завищеними цінами, або вводити графіки відключення електроенергетики.

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Щоб нівелювати наслідки руйнувань ТЕС, як підрахували в Міненерго, потрібно щонайменше 1600 об'єктів розподіленої генерації із середньою потужністю установки 5 МВт, по 40-60 об'єктів на один втрачений енергоблок ТЕС потужністю 200-300 МВт. У відомстві також зазначили, що відновити всі генерувальні потужності до зими неможливо.

Одним із варіантів вирішення проблеми в Міненерго бачать залучення приватних інвесторів для прискорення будівництва розподіленої генерації.

Що таке міні-ТЕЦ

Працюють над цим і в столиці. Днями Київрада погодила встановлення 6 міні-ТЕЦ у столиці, які будуть розміщені як на правому, так і на лівому березі міста. Про це повідомив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, спеціального розподілу не буде: міні-ТЕЦ розташовуватимуться в місцях, де проживає багато людей, зокрема, у спальних зонах.

Йдеться про створення на базі сучасних газових турбін, газопоршневих установок, які будуть розподілені по Києву і наближені до споживача. За задумом ця концепція має підвищити стійкість, ефективність і автономність енергозабезпечення столиці, що критично необхідно в умовах війни та після неї. Вартість впровадження концепції в повному обсязі столична влада оцінила в €1,2 млрд, а термін реалізації — 12-15 років.



"Ми говоримо про перші 6 ТЕЦ, які будуть розміщені як на правому, так і на лівому березі. Як такого розподілу не буде. Це будуть в основному місця, де живе багато людей. Спальні райони", — розповів Бондаренко. Потужність ТЕЦ становитиме від 20 МВт до 324 МВт.

До слова, Київ не перше місто, де буде встановлено подібне обладнання. На початку року, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 91 когенераційну газопоршневу установку потужністю від 50 кВ до 1500 кВ. Завдяки цьому теплопостачальні підприємства зможуть генерувати додатково 56.5 МВт електричної енергії для власних потреб і забезпечать теплом близько 1 млн громадян та 960 об'єктів соціальної сфери. Йдеться про школи та лікарні, а також інші об'єкти місцевої критичної інфраструктури, зокрема водоканали. Наразі вже 80 таких розподілено для підприємств у 21 області України.



Як каже Новини.LIVE голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, такі станції можуть бути встановлені поблизу газових мереж і можуть виробляти та теплоенергію, і електроенергію.



"Вони дійсно можуть стати виходом на опалювальний сезон. Це повністю готові станції, які можна встановити, під'єднати до газових мереж і вони вироблятимуть і тепло, і електроенергію. Але якщо ми говоримо про електроенергію, то вона буде подаватися не безпосередньо в будинки, а йти в загальну мережу. З якої вже будуть забезпечуватися споживачі", — розповів нам Попенко.

На першому етапі за рахунок таких установок планують забезпечити електроенергією близько 300 тис. споживачів.

Міні-ТЕЦ у кожен дім. Фантазія чи рішення

Але цієї кількості об'єктивно мало. Для пересічних українців, які проживають у ЖБК та ОСББ, у Київраді готують схоже рішення.



"Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання", — зазначив Бондаренко.

Інакше кажучи, за аналогією з об'єктами соціальної сфери, подібні міні ТЕЦ можуть бути встановлені для забезпечення життєдіяльності житлових будинків.

Щоправда, є кілька нюансів. По-перше, вартість таких установок досить велика. Наприклад, установка на 150 кВт, яка буде здатна забезпечити 30 квартир по 5 кВт, що дорівнює нинішньому нормативу, обійдеться приблизно в $100 тис.



Навіть якщо припустити, що влада розробить програму, яка компенсуватиме до 70% вартості такого обладнання, знайти навіть 30 тис. дол. для ОСББ може стати непосильним завданням.



Тому, як каже Новини.LIVE перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко, сподіватися, що люди самостійно встановлюватимуть таке обладнання в ОСББ — це абсурд.



"Це дуже дорогі проєкти. Взяти, наприклад, установку на 30 кВт, вона коштує близько 30 тис. дол. І то вона не закриє потребу повністю. А лише в якийсь момент може взяти на себе функції з енергопостачання. Це добре, якщо таке обладнання дарується. Тоді так. А сподіватися, що люди в ОСББ і ЖБК самостійно будуть його ставити — маячня чистої води", — вважає Кучеренко.



За його словами, такі станції можуть стати швидким рішенням хіба що для заможних людей, які живуть в індивідуальних будинках. "Такі проєкти для індивідуальних будинків обійдуться в 5-10 тис. дол. Тому багаті люди це питання для себе закриють. В елітних новобудовах, де живуть заможні люди, така сама ситуація — там легше буде розв'язати питання. Але сподіватися, що в хрущовках або десь у регіонах такі проєкти стануть масовими, це абсурд", - каже Новини.LIVE Кучеренко.



Він також зазначив, що в Києві нараховується 8,4 тис. старих будинків, а загалом - 11,4 тис. "Цим повинно займатися місто або держава. Має бути державна або міська програма і великі гроші. Тоді за 2-3 роки можна це зробити", - сказав нам Кучеренко.



Ще один варіант — це пошук інвесторів. Водночас як розповідає Новини.LIVE голова Асоціації ЖБК та ОСББ Києва Костянтин Киричук, якщо до війни під подібні проєкти можна було знайти інвесторів, то чи знайдуться охочі зараз — велике питання.



"Ще до війни в Києві популяризували встановлення котелень в ОСББ, також було кілька приватних інвесторів, які були готові профінансувати установку сонячних панелей на хрущовки, щоб покрити частину витрат: роботу ліфтів, насосів для води та освітлення прибудинкової території. Тоді обговорювалося, що тарифи на квартплату для мешканців не зміняться, а інвестор зможе вийти в плюс десь через 5 років. Чи знайдуться інвестори зараз, я не знаю. А люди, у більшості, точно не зможуть знайти на це гроші", — каже нам Киричук.

"Потрібно змінювати законодавство"

Але висока вартість обладнання далеко не єдина перешкода. Щоб такі проєкти могли бути реалізовані масово, потрібно внести зміни до законодавства.



"За нинішнім законодавством, мешканці кожного багатоквартирного будинку можуть створити ОСББ. Але на відміну від сонячних панелей, які можна розмістити на даху будинку, поршнево-газові установки для генерації електроенергії потрібно встановлювати на землі, поруч із будинком. А на весь Київ я знаю лише кілька ОСББ, у яких земля під будинком і прибудинкова територія належить мешканцям. Хоча за законом, вона вже давно має бути у власності людей. Але Київрада не поспішає ухвалювати відповідні рішення. Якщо встановлювати такі установки самовільно, без дозволів, то підключити їх до газових мереж буде практично неможливо", - каже нам Киричук.



Друга проблема, за його словами, полягає в тому, що відключити багатоквартирний будинок від опалення або електропостачання, згідно з нинішнім законодавством, не можна.



"Спробуйте відключиться від послуги централізованого опалення. У вас не вийде. Точно так само, не можна відключити будинок від електроенергії. Тому всі ці питання потрібно вирішувати системно і якомога швидше. Це дуже складні питання, але альтернатив, на жаль, практично не залишилося", — сказав нам Киричук.

Платити доведеться більше і заздалегідь

Ще один мінус полягає в тому, що під час переходу на автономне опалення або елекрогенерацію, тарифи на послуги безпосередньо залежатимуть від вартості газу. Причому, формально такі об'єднання мешканців — це юрособи, на яких не поширюються пільгові умови продажу газу для населення.



Крім цього, виникають й інші труднощі. За прикладом ОСББ, де встановлено індивідуальні теплові пункти, у разі встановлення обладнання для генерації електроенергії, таким об'єднанням доведеться збирати передоплату з мешканців заздалегідь, щоб закупити газ, необхідний для обігріву і вироблення енергії. "Тарифи будуть вищими. Але це вже незворотно. Ми й так зараз платимо занижені тарифи. Все одно рано чи пізно доведеться платити ринкову ціну", — сказав нам Киричук.