Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Украинские гривны в руках у военного ФОТО: Новини.LIVE

Под Новый год государственные закупки в Украине становятся особенно щедрыми, несмотря на войну и экономические трудности. Чиновники из прифронтовых городов радуют себя дорогими авто, в ОП и Кабмине планируют банкеты и иностранные перелеты, а Госкино выделяет почти полмиллиарда гривень на кино. Новини.LIVE разбирались, на что тратятся бюджетные деньги, пока страна сражается за свое выживание.

Grand Cherokee для штурмовиков и "крузаки" для госохраны

Несмотря на войну, некоторые чиновники не желают отступать от традиций ежегодно обновлять свой автопарк. Так, управление государственной охраны в сентябре этого года заключило соглашение на приобретение четырех специализированных автомобилей на базе Toyota Land Cruiser. Каждый автомобиль стоит 3,93 млн гривен, что является рекордной стоимостью среди всех автомобилей приобретенных через Prozorro в 2024 году. Общая стоимость контракта – 15,73 млн гривен.

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Почти в три раза больше на покупку автомобилей потратили в госпредприятии "Леса Украины", которое в середине ноября приобрело сразу 27 полноприводных внедорожников Toyota Hilux 2.4 в комплектации "Бизнес" за 42,3 млн грн. Или по 1,6 млн за каждый.

В Славянском городском совете Донецкой области за два месяца до Нового года приобрели белый перламутровый внедорожник Mitsubishi FL Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle 2024 года за 2,1 млн грн.

Закупились новым авто и в Департаменте полиции особого назначения "Объедининная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють". Согласно информации опубликованной на Prozorro, 25 ноября, штурмовики приобрели внедорожник Jeep G.Cherokee L 3.6 Limited за 2,3 млн грн. Однако быстро передумали и 4 декабря досрочно разорвали контракт.

Jeep G.Cherokee L 3.6 Limited ФОТО:guideautoweb.com

В прифронтовом Покровске, который ежедневно потерпает от постоянных обстрелов и где недавно закрылось последнее отделение "Укрпочты", местные чиновники решили приобрести автомобиль за почти два миллиона гривен. Согласно тендеру, 25 декабря, Покровский городской совет заключил договор на приобретение автомобиля за 1,8 млн гривен. В горсовете указывают, что машина будет предназначена для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями. Поставить авто подрядчик должен в Днепр до 30 апреля 2025 года. Речь идет о малоизвестной марке AVTOSNAB. К слову, в начале этого года, городские власти Покровска объявили еще один тендер на услуги по предоставлению в пользование программным продуктом Microsoft 365 Business Premium. На нее планируют потратить 750 тыс. грн.

В то же время, в в Кабмине и ВР автопарк решили не обновлять.

Банкет на полтора миллиона и заграничные перелеты

Тем временем, в ОП и Кабмине под Новый Год планировали иностранные перелеты и официальные встречи. Так, 31 декабря Госуправлении делами президента (ДУСя) заказало услуги нерегулярных авиаперевозок во главе с президентом на 141 млн грн. А спустя несколько дней, уже в 2025 году, в ДУСе заключили еще один договор на авиаперевозки на 37,8 млн грн. Столько президент планирует "налетать" в следующем году.

Свыше 100 млн грн на перелеты официальных делегаций планируют потратить и в Кабмине. Там на эти цели в конце прошлого года и начале этого заключили два контракта стоимостью 90,1 и 20 млн грн.

Не обошлось и без традиционных тратт на организацию банкетов. Еще в сентябре этого года ДУСя заказала услуги по организации обслуживания и обеспечению мероприятий, а также официальных приемов при участии президента продуктами питания на 1,2 млн грн. Срок поставки услуги указан 31 декабря. Какие либо подробности по тендеру отсуствуют. Победителем стало ДП "Гарант-Сервис", которое специализируется на организации мероприятий с высшими лицами государства.

К слову, это же предприятие в середине сентября этого года закупило почти 1,5 тыс. бутылок водки на сумму свыше 190 тыс. грн., а также 476 бутылок вина, шампанского, бренди и коньяка — на 134 тыс. грн.

Проверка деклараций для СБУ и поиски нового главы "Нафтогаза"

Встречаются также весьма неоднозначные тендеры. Например, НАК "Нафтогаз Украины" объявил тендер на услуги рекрутинговых агентств для поиска нового председателя правления компании.

Согласно объявлению, победитель тендера должен в течение 10 дней после подписания договора провести детальный мониторинг соответствующего рынка и предоставить информацию о кандидатах, еще 10 дней уйдет на их отбор, проведение с ними собеседований и предоставление укороченного списка (3-5 человек). Далее — организация собеседований кандидатов с заказчиком, предоставление информации об откликах, впечатлениях о них, консультирование и отбор кандидата-финалиста. Ожидаемая стоимость тендера составляет 4,57 млн грн.

А в СБУ, с целью облегчить жизнь своим сотрудникам при составлении деклараций, 19 декабря, заключили соглашение о поставке программно-аппаратного комплекса для проверки деклараций на 16,9 млн грн.

СБУ купили комплекс для проверки деклараций ФОТО: prozorro.gov.ua

Согласно документации, комплекс необходим для проведения логического и арифметического контроля и контроля по правильности и полноте заполнения деклараций субъектов декларирования СБУ, сообщений о существенных изменениях, сообщений об открытии валютного счета в соответствии с требованиями законодательства Украины. То есть фактически этот комплекс должен помогать представителям СБУ правильно заполнять декларации.

Фильмы на полмиллиарда гривень от Госкино

Активизировали закупки под Новый Год и Государственное агентство Украины по вопросам кино, которое в канун нового года заключило почти 50 договоров на выделение средств для производства украинских фильмов на общую сумму 476 млн грн.

Госкино заключило почти 50 договоров на производство фильмов на сумму 476 млн грн ФОТО: prozorro.gov.ua

Среди самых высокобюджетных картин, которые будут финансироваться за государственный счет: "Наша Файта" (30 млн), "Лютый привет" (25 млн), "Дом с химерами" (24 млн), "Почему я убил Бандеру" (24 млн), "Зустричайте, Освобажденіє" (21,7 млн) и другие.