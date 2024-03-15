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Єврокомісія аналізує закони України щодо фінансової політики

15 березня 2024 16:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Єврокомісія аналізує закони України щодо фінансової політики
Засідання Європейської комісії. Фото: Слово і діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейська комісія розпочала скринінг для України щодо переговорного розділу "Фінансові послуги". Проведення скринінгу передбачає аналіз ступеня відповідності національного законодавства актам Європейського союзу.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України у п'ятницю, 15 березня.

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За даними пресслужби, скринінг складається з двох етапів:

  • роз’яснювальні зустрічі, під час яких представники Європейської Комісії розповідають про ключові акти права ЄС за переговорними розділами та відповідають на запитання держави — кандидата на вступ до ЄС;
  • двосторонні зустрічі, на яких держава-кандидат представляє стан імплементації законодавства ЄС за переговорними розділами та плани щодо узгодження національного законодавства з європейським законодавством до моменту набуття повноправного членства в ЄС.

Роз'яснювальна зустріч за переговорним розділом "Фінансові послуги", роботу за яким координує Національний банк України, відбулася 14 березня.

Заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук розповів про чергові рішення України щодо приведення регулювання фінансового сектору у відповідність до стандартів ЄС та про значний фокус на цьому в оновленій минулого року Стратегії розвитку фінансового сектору.

Окрім того, Ніколайчук анонсував підготовлений та надісланий заздалегідь українською стороною перелік питань щодо аспектів упровадження положень актів ЄС до національного законодавства.

"Ми розраховуємо отримати необхідні роз’яснення і впевненіше рухатися далі. З нашого боку ми докладемо всіх зусиль для підтримки євроінтеграційного темпу та проходження скринінгу в максимально короткі строки", — сказав Ніколайчук.

Раніше ми повідомляли, що країни ЄС планують у середу, 13 березня, узгодити нове поповнення спецфонду на 5 млрд євро для фінансування військових поставок в Україну.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що новий пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки передбачає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння тощо. Вартість траншу оцінюють в 300 млн доларів.

Європейський союз
закон
фінансова допомога
Україна
фінанси

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