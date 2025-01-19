Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі arrow

Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

19 січня 2025 06:20
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Порівняння цін на медичні послуги в Україні та у Польщі у 2025 році
Порівняння цін на медичні послуги в Україні та у Польщі. Графіка: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Медичні послуги всюди й у всі часи були досить дорогим "задоволенням". Але нема нічого найціннішого у світі ніж людське життя та здоров'я, тому й про економію на таких речах говорять зазвичай в останню чергу. Втім, часто можна зустріти думку, що медичні послуги в Україні коштують значно дешевше, ніж у країнах ЄС.

Новини.LIVE вирішили перевірити наскільки це твердження вірне і порівнюють ціни у медичних клініках України та Польщі.

Читайте також:

Порівняння цін на медичні послуги в Україні та у Польщі

Для того, щоб порівняти ціни на медичні послуги в Україні та у Польщі ми скористалися прейскурантами двох популярних приватних клінік, які працюють у цих країнах. З боку України такою клінікою виступила одна з провідних приватних клінік в країні — "Добробут", а за боку Польщі — популярна приватна клініка Carolina Medical Center. Для зручності порівняння ціни у гривнях та злотих ми перевели у євро за чинним курсом. Якщо ціна послуги залежала від обстежуваної частини тіла ми брали найнижчу вартість.

Де вигідніше отримувати медичні послуги у 2025 році інфографіка
Порівняння цін на медичні послуги в Україні та у Польщі у 2025 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння цін на медичні послуги в Україні та у Польщі

Вид медичної послуги Ціна в Україні у євро Ціна у Польщі у євро Різниця цін
Консультація лікаря ортопеда 30,77 58,73 +90,8%
Консультація хірурга 30,77 82,23 +167,2%
Нейрохірургічна консультація 38,81 70,48 +81,6%
Консультація психолога 41,11 46,99 +14,3%
Консультація дієтолога 52,59 46,99 -10,6%
Консультація подолог 30,77 70,48 +129%
МРТ 56,49 230,23 +307,5%
Рентген 23,65 23,49 -0,6%
Комп'ютерна томографія 48,22 136,26 +182,5%
Ультразвукова діагностика 22,28 77,53 +247,9%
Масаж (60 хв) 36,74 51,68 +40,6%

Як бачимо, ціни на більшість медичних послуг в Україні залишаються нижчими ніж їх вартість у Польщі. Особливо велика різниця спостерігається в інструментальній діагностиці. Зокрема вартість обстеження МРТ та ультразвуком дорожчі ніж в Україні на 307,5% та 247,9% відповідно. При цьому, як не дивно, ціни на рентген, у Польщі навіть трохи нижчі.

Дешевше у Польщі вийде також консультація дієтолога. Ціни на цю послугу там майже на 11% нижчі, ніж в Україні. А от до хірурга ходити краще в Україні. Вартість консультації цього спеціаліста у Польщі значно дорожча.

Як працює медична система України

Медична система України сформувалася як наступниця радянської системи охорони здоров'я, що була ліквідована у 1991 році. Однак вона успадкувала безліч її недоліків, і, як зазначають експерти, ще до початку війни перебувала у незадовільному стані.

Згідно зі спільним звітом Світового банку та Світової організації охорони здоров'я (ВООЗ), довгострокова залежність української медицини виключно від бюджетного фінансування має обмежені перспективи.

За словами народної депутатки та членкині Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Вікторії Вагнер, ситуація в системі охорони здоров'я була складною ще до війни, а рік бойових дій лише посилив проблеми. Медична реформа, яка фактично була заморожена на два роки через пандемію COVID-19, фактично законсервувала безліч проблем у сфері громадського здоров'я.

Серед основних вад української медичної системи, які зберігаються, Вагнер виділяє:

  • Недостатнє фінансування охорони здоров'я.
  • Дефіцит кваліфікованих спеціалістів, особливо у сільських районах.
  • Застаріла інфраструктура медичних закладів.
  • Недостатній розвиток страхової медицини.
  • Відсутність чіткої стратегії розвитку галузі.

Як зазначив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC) та заступник міністра охорони здоров'я у 2016–2019 роках Павло Ковтонюк, Україна може виділяти на охорону здоров'я лише близько $110 на особу на рік. Це значно нижче за рівень країн ЄС: у п'ять разів менше, ніж у Румунії, у сім разів — ніж у Польщі, у п'ятнадцять разів — ніж у Чехії, і в тридцять чотири рази менше, ніж у Великій Британії.

Для українських пацієнтів це означає обмежений доступ до лікування. Багато хто змушений оплачувати медичні послуги та життєво важливі ліки самостійно. За даними ВООЗ, для кожної шостої сім'ї лікування стає причиною фінансового краху, а деякі пацієнти припиняють лікуватися через відсутність коштів.

Як працює медична система Польщі

Система охорони здоров'я Польщі базується на соціальному медичному страхуванні, яке охоплює майже все населення країни. Основною ланкою системи є первинна медична допомога, де лікарі загальної практики виконують роль "воротарів", спрямовуючи пацієнтів до вузькоспеціалізованих фахівців за потреби.

Фінансування охорони здоров'я у Польщі здійснюється коштом поєднання державних та приватних джерел. Основний вклад забезпечує обов'язкове соціальне страхування, рахунок якого покриваються основні державні медичні послуги. Приватне фінансування також відіграє значну роль та включає добровільні страховки та платні послуги, особливо у приватних клініках. Приблизно 30% усіх витрат на охорону здоров'я посідають приватні витрати, що перевищує середній рівень у Європейському Союзі.

Приватні витрати населення переважно йдуть на оплату ліків та стоматологічних послуг, які рідко повністю покриваються страховкою. Попри зростання державних витрат на охорону здоров'я останніми роками, галузь стикається з такими проблемами, як брак медперсоналу та тривалі черги на спеціалізовані послуги.

Для отримання медичної допомоги потрібен документ PESEL — аналог ідентифікаційного коду, що підтверджує страховий поліс. Страхова компанія відшкодовує витрати на лікування після надання рахунку з медустанови. Суми до 20 000 злотих виплачуються протягом трьох днів, а більші суми вимагають додаткового розгляду та виплачуються пізніше.

Через обмеження державної системи охорони здоров'я черги до фахівців та на процедури можуть бути тривалими. Тому багато жителів Польщі обирають додаткове страхування або звертаються до приватних клінік, де допомога надається швидше.

Організація медичної допомоги розподілена за трьома рівнями територіального управління: муніципальні заклади (гміни) відповідають за первинну медицину,  повіти керують меншими лікарнями, а округи (воєводства) займаються великими районними медичними установами.

Більшість лікарень залишаються у віданні держави, тоді як приватні установи зосереджені на амбулаторних послугах. В країні також активно розвивається цифровізація охорони здоров'я: впроваджуються електронні рецепти та онлайн-консультації.

Нагадаємо, ми писали, що в Інституті серця Міністерства охорони здоров'я України вперше провели ретрансплантацію серця. Співробітники інституту висловили щиру подяку родині донора.

Крім того, ми порівняли ціни на харчові продукти в Україні та Польщі. Виявилося, що деякі товари у наших сусідів дешевші.

Польща гроші Україна медицина ціни в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк заблокував картку 80-річній клієнтці — що сталося

06:54 Звільнення із ЗСУ за власним бажанням — чи є виплати

Ексклюзив

06:49 Перші на штурм — останні на обмін, — історія із 95 ОДШБр

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:30 В Україні змінились ціни соняшник — скільки коштує зерно у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:25 Сніжно та з ожеледицею, проте тепло — погода на сьогодні

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

06:10 Гроші за житло для ВПО у 2025 році — що зміниться

07:01 ПриватБанк заблокував картку 80-річній клієнтці — що сталося

06:54 Звільнення із ЗСУ за власним бажанням — чи є виплати

Ексклюзив

06:49 Перші на штурм — останні на обмін, — історія із 95 ОДШБр

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:30 В Україні змінились ціни соняшник — скільки коштує зерно у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:25 Сніжно та з ожеледицею, проте тепло — погода на сьогодні

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

06:10 Гроші за житло для ВПО у 2025 році — що зміниться

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році