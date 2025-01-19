Порівняння цін на медичні послуги в Україні та у Польщі. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Медичні послуги всюди й у всі часи були досить дорогим "задоволенням". Але нема нічого найціннішого у світі ніж людське життя та здоров'я, тому й про економію на таких речах говорять зазвичай в останню чергу. Втім, часто можна зустріти думку, що медичні послуги в Україні коштують значно дешевше, ніж у країнах ЄС.

Новини.LIVE вирішили перевірити наскільки це твердження вірне і порівнюють ціни у медичних клініках України та Польщі.

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Порівняння цін на медичні послуги в Україні та у Польщі

Для того, щоб порівняти ціни на медичні послуги в Україні та у Польщі ми скористалися прейскурантами двох популярних приватних клінік, які працюють у цих країнах. З боку України такою клінікою виступила одна з провідних приватних клінік в країні — "Добробут", а за боку Польщі — популярна приватна клініка Carolina Medical Center. Для зручності порівняння ціни у гривнях та злотих ми перевели у євро за чинним курсом. Якщо ціна послуги залежала від обстежуваної частини тіла ми брали найнижчу вартість.

Порівняння цін на медичні послуги в Україні та у Польщі у 2025 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння цін на медичні послуги в Україні та у Польщі

Вид медичної послуги Ціна в Україні у євро Ціна у Польщі у євро Різниця цін Консультація лікаря ортопеда 30,77 58,73 +90,8% Консультація хірурга 30,77 82,23 +167,2% Нейрохірургічна консультація 38,81 70,48 +81,6% Консультація психолога 41,11 46,99 +14,3% Консультація дієтолога 52,59 46,99 -10,6% Консультація подолог 30,77 70,48 +129% МРТ 56,49 230,23 +307,5% Рентген 23,65 23,49 -0,6% Комп'ютерна томографія 48,22 136,26 +182,5% Ультразвукова діагностика 22,28 77,53 +247,9% Масаж (60 хв) 36,74 51,68 +40,6%

Як бачимо, ціни на більшість медичних послуг в Україні залишаються нижчими ніж їх вартість у Польщі. Особливо велика різниця спостерігається в інструментальній діагностиці. Зокрема вартість обстеження МРТ та ультразвуком дорожчі ніж в Україні на 307,5% та 247,9% відповідно. При цьому, як не дивно, ціни на рентген, у Польщі навіть трохи нижчі.

Дешевше у Польщі вийде також консультація дієтолога. Ціни на цю послугу там майже на 11% нижчі, ніж в Україні. А от до хірурга ходити краще в Україні. Вартість консультації цього спеціаліста у Польщі значно дорожча.

Як працює медична система України

Медична система України сформувалася як наступниця радянської системи охорони здоров'я, що була ліквідована у 1991 році. Однак вона успадкувала безліч її недоліків, і, як зазначають експерти, ще до початку війни перебувала у незадовільному стані.

Згідно зі спільним звітом Світового банку та Світової організації охорони здоров'я (ВООЗ), довгострокова залежність української медицини виключно від бюджетного фінансування має обмежені перспективи.

За словами народної депутатки та членкині Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Вікторії Вагнер, ситуація в системі охорони здоров'я була складною ще до війни, а рік бойових дій лише посилив проблеми. Медична реформа, яка фактично була заморожена на два роки через пандемію COVID-19, фактично законсервувала безліч проблем у сфері громадського здоров'я.

Серед основних вад української медичної системи, які зберігаються, Вагнер виділяє:

Недостатнє фінансування охорони здоров'я.

Дефіцит кваліфікованих спеціалістів, особливо у сільських районах.

Застаріла інфраструктура медичних закладів.

Недостатній розвиток страхової медицини.

Відсутність чіткої стратегії розвитку галузі.

Як зазначив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC) та заступник міністра охорони здоров'я у 2016–2019 роках Павло Ковтонюк, Україна може виділяти на охорону здоров'я лише близько $110 на особу на рік. Це значно нижче за рівень країн ЄС: у п'ять разів менше, ніж у Румунії, у сім разів — ніж у Польщі, у п'ятнадцять разів — ніж у Чехії, і в тридцять чотири рази менше, ніж у Великій Британії.

Для українських пацієнтів це означає обмежений доступ до лікування. Багато хто змушений оплачувати медичні послуги та життєво важливі ліки самостійно. За даними ВООЗ, для кожної шостої сім'ї лікування стає причиною фінансового краху, а деякі пацієнти припиняють лікуватися через відсутність коштів.

Як працює медична система Польщі

Система охорони здоров'я Польщі базується на соціальному медичному страхуванні, яке охоплює майже все населення країни. Основною ланкою системи є первинна медична допомога, де лікарі загальної практики виконують роль "воротарів", спрямовуючи пацієнтів до вузькоспеціалізованих фахівців за потреби.

Фінансування охорони здоров'я у Польщі здійснюється коштом поєднання державних та приватних джерел. Основний вклад забезпечує обов'язкове соціальне страхування, рахунок якого покриваються основні державні медичні послуги. Приватне фінансування також відіграє значну роль та включає добровільні страховки та платні послуги, особливо у приватних клініках. Приблизно 30% усіх витрат на охорону здоров'я посідають приватні витрати, що перевищує середній рівень у Європейському Союзі.

Приватні витрати населення переважно йдуть на оплату ліків та стоматологічних послуг, які рідко повністю покриваються страховкою. Попри зростання державних витрат на охорону здоров'я останніми роками, галузь стикається з такими проблемами, як брак медперсоналу та тривалі черги на спеціалізовані послуги.

Для отримання медичної допомоги потрібен документ PESEL — аналог ідентифікаційного коду, що підтверджує страховий поліс. Страхова компанія відшкодовує витрати на лікування після надання рахунку з медустанови. Суми до 20 000 злотих виплачуються протягом трьох днів, а більші суми вимагають додаткового розгляду та виплачуються пізніше.

Через обмеження державної системи охорони здоров'я черги до фахівців та на процедури можуть бути тривалими. Тому багато жителів Польщі обирають додаткове страхування або звертаються до приватних клінік, де допомога надається швидше.

Організація медичної допомоги розподілена за трьома рівнями територіального управління: муніципальні заклади (гміни) відповідають за первинну медицину, повіти керують меншими лікарнями, а округи (воєводства) займаються великими районними медичними установами.

Більшість лікарень залишаються у віданні держави, тоді як приватні установи зосереджені на амбулаторних послугах. В країні також активно розвивається цифровізація охорони здоров'я: впроваджуються електронні рецепти та онлайн-консультації.

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