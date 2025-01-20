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Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

20 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 20 січня 2025 року
Виробництво металу. Фото: metinvestholding.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Латунь є міцним сплавом міді та цинку, що має багато корисних властивостей. Вона гарно проводить електрику й тепло. А золотистий відтінок латуні зробив цей сплав популярним у виготовленні ювелірних виробів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 20 січня.

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Цікаві факти про латунь

Цей сплав давно використовувався у різних цивілізаціях: Китаї, Греції, Індії та Римі. Згідно з історичними даними, латунь була вперше отримана римлянами на початку нашої ери, коли вони навчилися сплавляти мідь із галмеєм — цинковою рудою.

Виробництво латуні скоротилося після відходу Риму з Північної Європи, але відновилося у VII-VIII століттях. Латунь, більш м'яка, ніж бронза. Раніше цей метал використовувався для виготовлення глеків, тазів, ламп, чаш та інших предметів побуту.

Проривною подією став винахід Джеймсом Емерсоном в 1781 методу отримання латуні шляхом сплавлення міді з металевим цинком. Це відкриття відіграло важливу роль у поширенні латуні по всьому світу.

З того часу латунь міцно увійшла у повсякденне використання, і вироби з цього сплаву стали важливою частиною більшості будинків. Завдяки своїм унікальним характеристикам латунь знаходить широке застосування в різних галузях — від декоративного мистецтва до машинобудування.

Латунь також використовується для виготовлення зовнішньої оболонки кулі, яка заповнюється порохом і вставляється в латунну гільзу. На стрільбищі використані гільзи збирають, очищають від залишків пороху та переробляють.

Яка ситуація з металургією в Україні

Цех гарячої прокатки "Запоріжсталі" за 2024 рік зекономив 618 тис. доларів. Як зазначає пресслужба підприємства, фахівці цеху раціонально використовували ресурси, що дозволило не лише заощадити, а й покращити виробничі процеси.

Одним зі значних досягнень стало підвищення стійкості горизонтальних валків на стадії "Слябінг-1150". Це дозволило прокотити на одній наплавці на 20 тис. тонн більше металу, що принесло додаткову економію у розмірі 18 тис. доларів на рік.

Крім того, запровадження комбінованої технології обробки переділових слябів дозволило значно коротити рівень браку, що забезпечило економію ще 125 тис. доларів.

Також були знижені витрати металу. В результаті комплексу заходів кількість обрізу зменшилася на 2,2 кг на кожну тонну прокату, що дозволило досягти рекордної економії 475 тис. доларів на рік.

Ціни на латунь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 20 січня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 140 до 185 грн;
  • Вінницька область — від 140 до 190 грн;
  • Волинська область — від 140 до 185 грн;
  • Дніпропетровська область — від 155 до 185 грн;
  • Житомирська область — від 150 до 180 грн;
  • Закарпатська область — від 150 до 200 грн;
  • Запорізька область — від 150 до 200 грн;
  • Івано-Франківська область — від 140 до 170 грн;
  • Кіровоградська область — від 140 до 170 грн;
  • Львівська область — від 140 до 185 грн;
  • Миколаївська область — від 150 до 180 грн;
  • Одеська область — від 170 до 195 грн;
  • Полтавська область — від 140 до 170 грн;
  • Рівненська область — від 140 до 185 грн;
  • Сумська область — від 180 до 195 грн
  • Тернопільська область — від 150 до 175 грн;
  • Харківська область — від 155 до 200 грн;
  • Хмельницька область — від 160 до 180 грн;
  • Черкаська область — від 150 до 170 грн;
  • Чернівецька область — від 150 до 170 грн;
  • Чернігівська область — від 155 до 180 грн.

Що ще варто знати українцям

До пунктів приймання металобрухту можна приносити також чорні метали. Хоча ціна за кілограм сталі чи чавуну нижча, ніж вартість латуні, зібрати велику кількість виробів із чорного металу значно простіше.

Українці також мають можливість здавати золоті вироби. У ломбардах за золото можна отримати значну суму. Крім того, ціни на дорогоцінні метали в Україні здебільшого зростають.

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