Що зміниться в Україні після інавгурації Трампа: перспективи миру та допомоги

Дональд Трамп під час мітингу. Фото: Evelyn Hockstein/Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У понеділок, 20 лютого, у ротонді Капітолія США відбулась інавгурація Дональда Трампа. Він прийняв присягу як 47-й президент США, офіційно вступивши на посаду. Трамп повернувся до Білого дому після першого терміну, невдалої спроби переобрання та чотирирічної перерви. Подібне вдалося лише одному американському президенту — Гроверу Клівленду. Дональд Трамп та його оточення неодноразово критикували українську владу, звинувачуючи її в корупції, а також обіцяли скоротити військову допомогу та завершити війну у найкоротші терміни.

Новини.LIVE розповідають, чого чекати українцям від президентства Трампа, чи зупинить він війну та якою буде допомога від США.

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Чи закінчить Дональд Трамп Війну в Україні

Дональд Трамп, який став повноцінним главою американської держави, під час виборчої кампанії неодноразово заявляв, що зупинить війну в Україні за 24 години. Також він звинувачував адміністрацію Джо Байдена у тому, що вона не намагається вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Коли я кажу так, я збираюся досягти врегулювання дуже швидко. У мене буде врегулювання впродовж 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я — єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я стану на заваді Третій світовій війні, до якої ми наближаємось", — наголошував Трамп під час свого виступу.

Через подібні заяви Дональда Трампа багато хто висловлює стурбованість тим, що зміна президента США може призвести до посилення тиску на Україну з метою підписання мирної угоди на невигідних умовах. Ці побоювання посилюються через блокування військової допомоги Україні, яке раніше здійснювали республіканці.

Крім того, посаду віцепрезидента США обійняв Джей Ді Венс — ветеран, автор популярних книг, підприємець та сенатор від Огайо. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Венс неодноразово висловлював скептицизм щодо американської підтримки Києва. Він виступав проти військової та фінансової допомоги Україні, називав Україну "однією з найкорумпованіших країн світу", пропонував "мирні" ініціативи та наполягав на переговорах із Володимиром Путіним.

"Ми вже надіслали, можливо, вже понад 130 мільярдів доларів у найбільш корумповану країну на планеті, і ми не маємо уявлення, як ці ресурси були витрачені", — говорив Джей Ді Венс.

У 2023 році Венс разом із 18 республіканськими колегами направив президенту Байдену звернення із закликом припинити "безмежну допомогу" Україні.

"Ми рішуче виступаємо проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов’язані з розробленою чіткою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення", — було сказано у листі.

На думку Венса, досягнення миру в Україні може включати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією територіях, при цьому Україна має відмовитися від вступу до НАТО.

При цьому, за кілька днів до інаугурації, радники Трампа визнали, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше часу.

Двоє соратників Трампа, які обговорювали війну в Україні з обраним президентом, повідомили агентству Reuters, що розглядають терміни у кілька місяців для встановлення миру. Ці оцінки збігаються із зауваженнями нового спецпредставника Трампа з питань Росії та України, відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, який заявив, що хотів би знайти "рішення" війни протягом 100 днів.

Це значно перевищує початкові терміни Трампа, який багаторазово заявляв, що може укласти угоду між Україною та Росією в перший же день свого перебування на посаді, якщо не раніше.

Після виборів Трамп ще більше відступив від своєї риторики та почав казати, що він припинить війну, не пропонуючи жодних термінів. Також він заявив, що закінчити війну в Україні буде складніше, ніж досягти припинення вогню у Газі.

"Я думаю насправді складнішою буде ситуація між Росією та Україною. Я бачу, що це складніше", — сказав Трамп під час пресконференція у грудні.

Втім напередодні своєї інавгурації Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні.

"Я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на Близькому Сході та не допущу Третьої світової війни — і ви навіть не уявляєте, наскільки ми близькі до цього", — сказав республіканець.

До того ж як стало відомо CNN президент США доручив помічникам організувати телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним протягом кількох днів після своєї інаугурації. За словами джерел видання, однією з цілей розмови буде обговорення особистої зустрічі найближчими місяцями для спроби покласти край війні в Україні.

Що кажуть експерти з приводу закінчення війни в Україні

За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, від Трампа чекають чіткої стратегії, оскільки насправді таких документів, ні по Україні, ні по Китаю чи іншим напрямам президент США не має досі.

"Трамп хоче, щоб мирні переговори розпочалися і цьому передувало припинення вогню. Але дії Трампа поки що виключно тактичні: припинити вогонь і розпочати переговори, а далі як карта ляже", — зазначив експерт.

Втім, Краєв підкреслив, що з часів своєї виборчої кампанії Дональд Трамп став більш реалістичним у своїх оцінках війни в Україн та додав, що для Дональда Трампа неможливо просто зателефонувати до Володимира Путіна та Володимира Зеленського, щоб зупинити війну, оскільки це апріорі нереалістично.

За його словами, єдиний спосіб завершити війну за 24 години — це капітуляція. При цьому через особливості свого характеру Трамп навряд чи поступиться Путіну, оскільки для нього вкрай важливо не виглядати слабким.

Також Краєв не вважає, що Трамп скасує дозвіл завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Експерт вважає, що такий ризик мінімальний, оскільки оточення Трампа, включаючи його радників, вже висловилося проти скасування цього рішення.

Засновник Інституту американістики Владислав Фарапонов, коментуючи очікування після інавгурації Трампа, наголосив, що республіканська адміністрація, як правило, діє більш практично і прагматично як у своїх рішеннях, так і в риториці.

"Загалом, зокрема в цій адміністрації дійсно буде переважати підхід America first (спершу Америка — ред.), але на мою думку Україна не має демонструвати, що ми якось боїмося цієї концепції, тому що концепція America first не означає, що Україну здадуть. Генерал Келлог натякає на перемовини, але він розуміє чому Україна не може вступити у невигідні перемовини для себе", — зазначив Фарапонов.

Чи зупинить Дональд Трамп допомогу Україні

Якою буде допомога для України при президентстві Трампа залежить в першу чергу від обраної ним стратегії по війні в Україні. При цьому після перемоги на виборах Трамп практично не говорив про те, якою буде політика його адміністрації щодо російсько-української війни.

Слід зазначити, що сам Трамп та його оточення часто критикували українську владу, вбачаючи в її діях корупції. Зокрема підприємець та інженер, засновник компаній SpaceX та Tesla, а нині голова нещодавно створеного Департаменту підвищення ефективності державного управління в адміністрації Дональда Трампа Ілон Маск називав президента України Володимира Зеленського "чемпіоном усіх часів" з пограбувань, маючи на увазі надання Україні допомоги у війні з Росією.

Сам Трамп не виключає можливості зменшення допомоги Україні. В інтерв'ю NBC News, відповідаючи на запитання журналістки про те, чи варто Україні готуватися до скорочення допомоги від США, коли він повернеться до Білого дому, Трамп заявив: "Можливо. Звісно".

Як пише Financial Times Дональд Трамп планує продовжувати надавати підтримку Україні після вступу на посаду президента США. Однак, за інформацією джерел з його команди, він має намір вимагати від членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

При цьому Трамп прагне перекласти основну частину військової допомоги Україні на європейські країни, скорочуючи фінансову підтримку США. Він уже чинить тиск на європейських союзників, закликаючи їх активніше допомагати Україні, одночасно сигналізуючи, що американська допомога у сфері безпеки зменшуватиметься.

У Європі розраховують, що підтримка України з боку США та країн Євросоюзу продовжиться на колишньому рівні. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість, що Сполучені Штати продовжать надавати допомогу Україні та після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа.

Тим часом аналітичний звіт Американського інституту підприємництва вказує на те, що можлива перемога Росії у війні проти України вимагатиме значного збільшення військових витрат Пентагону — більш ніж на 800 мільярдів доларів до 2029 року. Це, як наголошують експерти, виявиться значно дорожчим, ніж продовження постачання озброєння Україні.

Зниження фінансової підтримки може вплинути на економічну стабільність України, особливо в умовах продовження війни. У державному бюджеті України на 2025 рік передбачено зовнішні запозичення у розмірі 1,658 трлн гривень (36,9 млрд доларів за курсу 45 грн/долар).

З цієї суми очікується, що Міжнародний валютний фонд надасть 2,7 млрд доларів, Європейський Союз — 11,9 млрд доларів, а Міжнародний банк реконструкції та розвитку (включаючи підтримку США) — 3,1 млрд доларів. Крім того, Україна планує залучити 19,1 млрд доларів від інших кредиторів.

Скорочення фінансової допомоги з боку США чи інших міжнародних партнерів, безумовно, може вплинути на курс долара в Україні. Проте експерти вважають, що це не вплине на короткострокову перспективу. Водночас більшість фахівців прогнозують поступове ослаблення гривні у 2025 році. Якщо ж виникнуть затримки або відмова у наданні фінансової допомоги, це може призвести до серйозніших змін на валютному ринку.

"Я особисто не чекаю якихось проблем на валютному ринку через інавгурацію Трампа. Насамперед тому, що інфляція в першому кварталі 2025 року буде вищою 10% і, швидше за все, НБУ стримуватиме її відсутністю девальвації", — констатував економічний експерт Данило Монін.