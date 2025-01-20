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Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

20 січня 2025 05:52
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
Нові ліміти на карткові перекази - як не потрапити під підозру
Картки українських банків ФОТО: ebay.com
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

З 1 лютого 2025 року в Україні набувають чинності нові обмеження на грошові перекази між фізичними особами. Без підтвердження джерел доходів максимальна сума переказів з картки на картку в межах одного банку становитиме від 50 до 150 тис. грн на місяць. Це обмеження діятиме до літа, після чого верхній ліміт планується знизити до 100 тис. грн на місяць. А для деяких категорій, обмеження в 50 тис. грн встановлять уже з наступного місяця. Новини.LIVE розбиралися, як не потрапити під підозру і до чого можуть призвести такі обмеження.

Нові ліміти 

Як повідомили в НБУ, запровадження нових лімітів спрямоване на посилення контролю за фінансовими операціями та боротьбу з незаконними схемами, такими як використання "дропів" - осіб, які надають свої банківські картки третім особам для проведення сумнівних транзакцій. Національний банк України підкреслює, що ці заходи допоможуть у боротьбі з тіньовою економікою та ухиленням від сплати податків. Однак поріг у 150 тис. грн є максимальним. Для клієнтів із високою категорією ризику ліміт становитиме 50 тис. грн на місяць. Для решти - 150 тис. грн з лютого і 100 тис. грн з 1 червня 2025 року.

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Мислиться не тільки про перекази з картки на картку — P2P-операції, які Нацбанк України вже обмежив 150 тис. грн на місяць в одному банку, — а й про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на IBAN.

Як розповів голова НБУ Андрій Пишний, ліміти, зазначені в меморандумі, стосуються винятково клієнтів, які не надали документального підтвердження своїх доходів, особливо тих, що визначені як "високоризикові".

"По суті, вони не мають жодних документів! Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Так, лише 1%, але саме вони активно задіяні в мережі "дропів" і є основою цього мільярдного "дроп-трафіку", - написав голова НБУ у fb.

В НБУ також додали, що в разі значних накопичень або додатково підтверджених доходів ліміти для клієнтів встановлюватимуться індивідуально з урахуванням рівня доходів, інформацію про які планують збирати автоматично з наявних ресурсів. Крім того, для збільшення ліміту клієнт може подати заяву, додавши документи, що підтверджують легальність походження коштів.

Обмеження не поширюються на зарплатні нарахування, волонтерські збори та інші операції з легальними доходами. Ці заходи спрямовані на боротьбу з тіньовою економікою та запобігання використанню банківських карток у протиправних цілях.

"Якщо ви працюєте "в білу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, то для вас узагалі нічого не зміниться", - запевнив Пишний. .

Інакше кажучи, якщо, наприклад, банк бачить, що всі ваші надходження - це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної плати та накопичення також із цих доходів, і ця сума перевищує 100 тис. грн або навіть 400 тис. грн за певний період часу, вони не матимуть до вас жодних запитань та не будуть вас жодним чином обмежувати.

Як не потрапити під підозру?

Принцип розподілу українців за групами банкіри не оголошують. Як розповіло Новини.LIVE джерело в одному з приватних українських банків, українські банки і так використовують механізми з визначення ризикованості клієнтів.

"Методологія у всіх своя. І, як правило, не розголошується. Найчастіше аналізується поведінка клієнта. Підозри викликає часте відкриття нових рахунків, операції з великими сумами, які не відповідають декларованому рівню доходів, або транзакції на користь третіх осіб без явної причини", - сказав нам банкір.

Також, за його словами, перевіряються зв'язки клієнта з відомими схемами шахрайства, дроп-мережами або підозрілими організаціями.

"Це все робиться автоматично. А в разі виявлення певних маркерів, інформація передається співробітникам для подальшого розгляду, які й ухвалюють рішення", — підкреслив співрозмовник.

При цьому, в яку категорію потрапив клієнт, банки не розголошують. Але це може бути зрозуміло за непрямими ознаками. Наприклад, якщо банк просить вас часто оновити паспортні дані та надати довідки про доходи — це явна ознака того, що ви потрапили до високої категорії ризику.

З огляду на те, що банки активно використовують механізми для виявлення підозрілих операцій, щоб уникнути неприємностей і можливих блокувань, в НБУ радять уникати великих зарахувань, особливо через платіжні термінали, уникати частих зарахувань дрібних сум від різних фізосіб, а також уникати розкиду грошей, через свій рахунок. Також важливо дотримуватися наступних рекомендацій:

  1. Надавайте тільки справжні та актуальні документи при відкритті рахунку або оформленні кредиту. Уникайте помилок або неповних даних, оскільки це може викликати підозри.
  2. Підтримуйте хорошу кредитну історію, а також офіційно декларуйте свої доходи, щоб банк міг переконатися у вашій платоспроможності.
  3. Уникайте підозрілих операцій. Не проводьте великі або часті транзакції, які не відповідають вашому рівню доходу або типовим операціям. А також уникайте участі в схемах, пов'язаних із виведенням коштів, або надання своїх даних третім особам.
  4. Будьте уважні до своїх зв'язків. Не погоджуйтеся використовувати ваші банківські рахунки для переказу коштів від третіх осіб. Не відкривайте рахунки або не виступайте поручителем для людей, яких ви недостатньо добре знаєте. Це може бути розцінено як спроба участі в шахрайських схемах.

Більше готівки

Тим часом як кажуть експерти, обмеження на карткові перекази можуть призвести до зростання використання готівки і криптовалюти, що ускладнить контроль за фінансовими потоками і призведе до зниження прозорості.

"У підсумку це призведе до того, що люди з неофіційним доходом просто збільшать обіг готівкової маси і будуть використовувати криптовалюти", — вважає адвокат Алла Москаленко.

Своєю чергою, зростання обігу готівки та альтернативних фінансових інструментів створить додаткові ризики для державних органів, які будуть змушені шукати нові способи боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У довгостроковій перспективі, якщо такі тренди все-таки почнуться, це може вплинути на стабільність фінансової системи.

 

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, з 1 жовтня 2024 року в Україні діють обмеження на перекази грошей між банківськими картами. НБУ встановив ліміт 150 тис. грн на місяць для операцій за рахунками фізосіб. Це обмеження вводилося тимчасово і мало припинити свою дію у квітні цього року. Ще однією особливістю введених раніше обмежень є те, що поширюються вони тільки на карткові перекази і не стосуються переказів за IBAN. Перший місяць обмежень показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, проте водночас перекази IBAN зросли на 4 млрд грн. Що і послужило приводом для їх посилення.

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05:45 Правила змінюються — як рахуватимуть субсидію на комуналку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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