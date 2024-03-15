Еврокомиссия анализирует законы Украины о финансовой политике
Европейская комиссия начала скрининг для Украины по переговорному разделу "Финансовые услуги". Проведение скрининга предполагает анализ степени соответствия национального законодательства актам Европейского союза.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в пятницу, 15 марта.
Анализ законов Украины в сфере финансов
По данным прессслужбы, скрининг состоит из двух этапов:
- разъяснительные встречи, в ходе которых представители Европейской Комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства — кандидата на вступление в ЕС;
- двусторонние встречи, на которых государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планы согласования национального законодательства с европейским законодательством до момента вступления полноправного членства в ЕС.
Разъяснительная встреча по переговорному разделу "Финансовые услуги", работу по которому координирует Национальный банк Украины, состоялась 14 марта.
Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал об очередных решениях Украины о приведении регулирования финансового сектора в соответствие со стандартами ЕС и о значительном фокусе на этом в обновленной в прошлом году Стратегии развития финансового сектора.
Кроме того, Николайчук анонсировал подготовленный и посланный заранее украинской стороной перечень вопросов по аспектам внедрения положений актов ЕС в национальное законодательство.
"Мы рассчитываем получить необходимые разъяснения и увереннее двигаться дальше. С нашей стороны мы приложим все усилия для поддержки евроинтеграционного темпа и прохождения скрининга в максимально короткие сроки", — сказал Николайчук.
Ранее мы сообщали, что страны ЕС планируют в среду, 13 марта, согласовать новое пополнение спецфонда в 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину.
Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что новый пакет помощи Украине от Соединенных Штатов Америки предусматривает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение. Стоимость транша оценивается в 300 млн долларов.
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