Еврокомиссия анализирует законы Украины о финансовой политике

Заседание Европейской комиссии. Фото: Слово і діло

Европейская комиссия начала скрининг для Украины по переговорному разделу "Финансовые услуги". Проведение скрининга предполагает анализ степени соответствия национального законодательства актам Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в пятницу, 15 марта.

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По данным прессслужбы, скрининг состоит из двух этапов:

разъяснительные встречи, в ходе которых представители Европейской Комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства — кандидата на вступление в ЕС;

двусторонние встречи, на которых государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планы согласования национального законодательства с европейским законодательством до момента вступления полноправного членства в ЕС.

Разъяснительная встреча по переговорному разделу "Финансовые услуги", работу по которому координирует Национальный банк Украины, состоялась 14 марта.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал об очередных решениях Украины о приведении регулирования финансового сектора в соответствие со стандартами ЕС и о значительном фокусе на этом в обновленной в прошлом году Стратегии развития финансового сектора.

Кроме того, Николайчук анонсировал подготовленный и посланный заранее украинской стороной перечень вопросов по аспектам внедрения положений актов ЕС в национальное законодательство.

"Мы рассчитываем получить необходимые разъяснения и увереннее двигаться дальше. С нашей стороны мы приложим все усилия для поддержки евроинтеграционного темпа и прохождения скрининга в максимально короткие сроки", — сказал Николайчук.

Ранее мы сообщали, что страны ЕС планируют в среду, 13 марта, согласовать новое пополнение спецфонда в 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что новый пакет помощи Украине от Соединенных Штатов Америки предусматривает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение. Стоимость транша оценивается в 300 млн долларов.