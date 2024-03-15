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Еврокомиссия анализирует законы Украины о финансовой политике

15 марта 2024 16:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Еврокомиссия анализирует законы Украины о финансовой политике
Заседание Европейской комиссии. Фото: Слово і діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Европейская комиссия начала скрининг для Украины по переговорному разделу "Финансовые услуги". Проведение скрининга предполагает анализ степени соответствия национального законодательства актам Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в пятницу, 15 марта.

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По данным прессслужбы, скрининг состоит из двух этапов:

  • разъяснительные встречи, в ходе которых представители Европейской Комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства — кандидата на вступление в ЕС;
  • двусторонние встречи, на которых государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планы согласования национального законодательства с европейским законодательством до момента вступления полноправного членства в ЕС.

Разъяснительная встреча по переговорному разделу "Финансовые услуги", работу по которому координирует Национальный банк Украины, состоялась 14 марта.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал об очередных решениях Украины о приведении регулирования финансового сектора в соответствие со стандартами ЕС и о значительном фокусе на этом в обновленной в прошлом году Стратегии развития финансового сектора.

Кроме того, Николайчук анонсировал подготовленный и посланный заранее украинской стороной перечень вопросов по аспектам внедрения положений актов ЕС в национальное законодательство.

"Мы рассчитываем получить необходимые разъяснения и увереннее двигаться дальше. С нашей стороны мы приложим все усилия для поддержки евроинтеграционного темпа и прохождения скрининга в максимально короткие сроки", — сказал Николайчук.

Ранее мы сообщали, что страны ЕС планируют в среду, 13 марта, согласовать новое пополнение спецфонда в 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что новый пакет помощи Украине от Соединенных Штатов Америки предусматривает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение. Стоимость транша оценивается в 300 млн долларов.

Европейский союз
закон
финансовая помощь
Украина
финансы

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