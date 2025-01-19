Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 19 січня 2025 року

Виробництво алюмінію. Фото: insideclimatenews.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній оточує нас всюди — від велосипедних рам і драбин до поштових скриньок, віконних конструкцій, автомобільних дисків і навіть літаків. Цей метал також широко застосовується в різних побутових виробах.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 19 січня 2025 року.

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Цікаві факти про алюміній

Згідно з деякими джерелами, першим стародавнім виробом, що складається на 85% алюмінію, вважається невелика статуетка, виявлена ​​в єгипетській гробниці в місті Фаюм. Вона датується ІІІ століттям н.е. і виконана зі сплаву алюмінію з міддю та свинцем.

Втім, Існує думка, що алюміній у чистому вигляді почали виробляти лише в XIX столітті. До цього часу не існувало технологій для його вилучення з руди. Формально алюміній був уперше отриманий у 1824 році. До того ж людям знадобилося ще п'ятдесят років, щоб навчитися виробляти його у промислових масштабах.

Алюміній легко утворює сплави з такими елементами, як мідь, цинк, магній, марганець та кремній. Більшість матеріалів, які ми звикли називати "алюмінієм", насправді є сплавами. Наприклад, алюмінієва фольга зазвичай містить від 92 до 99% чистого алюмінію.

Цей метал має високу пластичність, що дозволяє використовувати його для виготовлення різних виробів: від велосипедних рам і корпусів човнів до комп'ютерних корпусів і кухонного посуду. Алюміній легко піддається обробці як за низьких, так і при високих температурах.

Переробка алюмінію є енергоефективнішою, ніж його виробництво з первинної сировини. Вторинне використання алюмінієвих відходів, таких як банки чи дроти, дозволяє значно економити енергію. Наприклад, переробка однієї алюмінієвої банки забезпечує достатню кількість енергії, щоб 100-ватна лампочка могла світити протягом чотирьох годин.

Яка ситуація з металургією в Україні

Українські морські порти у 2024 році опрацювали 18,5 млн тонн рудних вантажів. Про це свідчать дані ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Загальний вантажообіг портів досяг рекордних 97,2 млн тонн, що значно перевищує показник 2023 року (62 млн тонн). Експорт становив 88,1 млн тонн. В АМПУ зазначають, що такі результати свідчать про відновлення та розвиток морської логістики країни навіть за умов складної геополітичної обстановки. Основними факторами зростання вантажообігу стали експорт зернових, який залишається ключовою статтею (60,3 млн. тонн), та рудні вантажі.

За січень-грудень 2024 року вантажообіг українського морського коридору становив 79,9 млн тонн, з яких 76,4 млн тонн припадає на експорт. За даними АМПУ через цей маршрут пройшло 3 138 суден за рік. Дунайські порти у 2024 році обробили 17,3 млн тонн вантажів та 7 744 судна (порівняно з 14 031 судном у 2023 році).

Ціни на алюміній в Україні у січні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 80 грн;

Вінницька область — від 40 до 80 грн;

Волинська область — від 40 до 80 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 80 грн;

Житомирська область — від 50 до 80 грн;

Закарпатська область — від 50 до 70 грн;

Запорізька область — від 40 до 85 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 70 грн;

Львівська область — від 45 до 75 грн;

Миколаївська область — від 50 до 70 грн;

Одеська область — від 50 до 75 грн;

Полтавська область — від 40 до 70 грн;

Рівненська область — від 45 до 75 грн;

Сумська область — від 40 до 70 грн;

Тернопільська область — від 40 до 70 грн;

Харківська область — від 45 до 90 грн;

Хмельницька область — від 40 до 80 грн;

Черкаська область — від 40 до 75 грн;

Чернівецька область — від 40 до 70 грн;

Чернігівська область — від 45 до 70 грн.

Що ще варто знати українцям

До пунктів приймання металобрухту можна здавати також мідь. Вона є важливим кольоровим металом для промисловості та має вищу вартість порівняно з алюмінієм.

Популярним кольоровим металом є також латунь. Ціни на цей сплав на пунктах приймання вторсировини трохи нижчі, ніж на мідь, але вищі, ніж вартість алюмінію.