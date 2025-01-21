Ціна за 1 г золота в Україні станом на 21 січня 2025 року

Злиток золота в руці. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото протягом тисячоліть привертає увагу людей у ​​всьому світі. Його неповторний колір став уособленням краси, величі, багатства, розкоші та удачі. До того ж золото славиться своєю унікальною довговічністю та рідкістю, що лише підкреслює його виняткову цінність.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 21 січня.

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Цікаві факти про золото

Золото має твердість 2,5 за шкалою Мооса. Таке значення робить його вразливим до подряпин від більшості інших металів. Через свою м'якість воно не використовується як будівельний матеріал. Основне застосування золота — це виготовлення ювелірних виробів, де важливими характеристиками є його естетичні якості та довговічність, а не міцність.

Щорічно у світі виробляється близько 1,8 мільярда тонн сталі, що в середньому становить 5,5 мільйона тонн на день або 1,5 мільйона тонн на годину. Загальна кількість золота, здобутого за історію людства — близько 190 тисяч тонн.

У 19 столітті відбулось кілька великих золотих лихоманок, таких як Каліфорнійська та Клондайкська. Тисячі людей, які прагнули швидкого прибутку і багатства, прямували на золоті копальні у цих районах.

Сьогодні золото продовжує залишатись популярним активом для інвестицій. Інвестори використовують його для диверсифікації портфелів, захисту від інфляції та збереження вартості в умовах економічної нестабільності.

Завдяки своїй електропровідності золото також використовується в електроніці та виробництві електронних компонентів. Крім того, воно хімічно інертне — не взаємодіє з більшістю речовин, не окислюється на повітрі, не корродує та зберігає свій блиск із плином часу.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 635,32 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 624,41 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 598,97 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 198,46 грн/г рам.

375 проба: 1 349,61 грн/грам.

500 проба: 1 799,49 грн/грам.

583 проба: 2 098,20 грн/грам.

585 проба: 2 105,40 грн/грам.

750 проба: 2 699,23 грн/грам.

900 проба: 3 239,07 грн/грам.

916 проба: 3 296,66 грн/грам.

958 проба: 3 447,81 грн/грам.

999 проба: 3 595,37 грн/грам.

999,9 проба: 3 598,61 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 434,50 грн/грам.

500 проба: 1 950,00 грн/грам.

583 проба: 2 370,20 грн/грам.

585 проба: 2 375,00 грн/грам.

750 проба: 2 985,40 грн/грам.

900 проба: 3 629,25 грн/грам.

916 проба: 3 685,25 грн/грам.

958 проба: 3 971,33 грн/грам.

999 проба: 3 977,80 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

До пунктів приймання металобрухту можна здавати також чорні метали. Їх вартість значно нижча, але їх можна здавати у великій кількості, що в результаті може принести непоганий дохід.

Заробляти можна також на кольорових металах. Їхня вартість досить висока, що дозволяє отримувати значний прибуток. Наприклад, ми дізналися ціна за 1 кг алюмінію в Україні майже постійно зростає.