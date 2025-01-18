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У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

18 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 18 січня 2025 року
Виробництво міді. Фото: wigmoretrading.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Мідь можна зустріти усюди навколо нас. Цей метал є третім за споживанням після залізної руди та алюмінію. Мідь була першим металом, який люди використовували ще у VIII столітті до нашої ери.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 18 січня.

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Цікаві факти про мідь

У Непалі мідь вважається священним металом, який допомагає боротися з хворобами. Місцеві жителі часто п'ють воду, в яку кидають мідні монети, вірячи в її цілющі властивості. Ця традиція має глибоке коріння в культурі та релігії регіону. 

У деяких молюсків, таких як восьминоги, мідь виконує функцію, аналогічну залізу в людському організмі. Вона входить до складу гемоціаніну, білка, що транспортує кисень, та забарвлює їх кров у блакитний відтінок.

Мідь та її сплави, такі як латунь, широко використовуються у виготовленні духових музичних інструментів. Її акустичні властивості забезпечують чистий та яскравий звук. Труби, тромбони та саксофони часто виготовляються саме з мідних сплавів.

Мідь була одним із перших металів, які почала використовувати людина. Археологічні знахідки свідчать, що понад 10 000 років тому мідь використовували для виготовлення знарядь праці та прикрас. 

Завдяки своїм антимікробним властивостям, мідь використовується в медичних закладах для зниження ризику інфекцій. Мідні поверхні, такі як дверні ручки та поручні, можуть зменшити поширення патогенів. 

Яка ситуація з металургією в Україні

Металургійні компанії України у 2024 році збільшили експорт плоского металопрокату на 36,1% порівняно з попереднім роком, довівши обсяг постачання до 1,63 млн тонн. Такі дані наводить GMK Center.

Більшу частину експорту (понад 80%) становив плоский гарячекатаний прокат — 1,363 млн тонн, що на 44,7% більше, ніж 2023 року. Основними імпортерами стали Польща (354,03 тис. тонн, +42,2% порівняно з попереднім роком), Болгарія (362,35 тис. тонн, +99%) та Італія (131,98 тис. тонн, +25, 5%).

На долю плоского холоднокатаного прокату припало 12% поставок або 201,71 тис. тонн, що на 0,7% більше, ніж у 2023 році. Основним споживачем цієї продукції була Польща обсягом 77,72 тис. тонн (+45,3%). Також постачання здійснювалося до Болгарії (29,25 тис. тонн, -5,5%) та Італії (18,82 тис. тонн, +25,8%).

Експорт плоского прокату з покриттям за рік становив 56,1 тис. тонн, що на 0,1% менше, ніж роком раніше. Найбільшим імпортером залишилася Польща, куди відправили 42,16 тис. тонн (-8,9%). Постачання до Румунії зросло до 8,54 тис. тонн (+13,3%), а до Молдови — до 2,13 тис. тонн (+85,3%).

У грудні 2024 року обсяг експорту плоского прокату становив 120,7 тис. тонн, що на 33,9% менше, ніж за аналогічний місяць 2023 року, але на 82,3% більше у порівнянні з листопадом. Зокрема, було відправлено 99,11 тис. тонн гарячекатаного прокату (-37,3% р/р, +110,9% м/м), 16,17 тис. тонн холоднокатаного прокату (-15,4 % р/р, +26% м/м) і 5,42 тис. тонн прокату з покриттям (+9,2% р/р, +6% м/м).

Ціни на мідь в Україні у січні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 18 січня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 250 до 325 грн;
  • Вінницька область — від 250 до 340 грн;
  • Волинська область — від 250 до 330 грн;
  • Дніпропетровська область — від 250 до 290 грн;
  • Житомирська область — від 250 до 290 грн;
  • Закарпатська область — від 250 до 320 грн;
  • Запорізька область — від 250 до 340 грн;
  • Івано-Франківська область — від 265 до 280 грн;
  • Кіровоградська область — від 250 до 280 грн;
  • Львівська область — від 240 до 280 грн;
  • Миколаївська область — від 250 до 300 грн;
  • Одеська область — від 280 до 320 грн;
  • Полтавська область — від 250 до 280 грн;
  • Рівненська область — від 250 до 280 грн;
  • Сумська область — від 250 до 280 грн;
  • Тернопільська область — від 250 до 280 грн;
  • Харківська область — від 270 до 370 грн;
  • Хмельницька область — від 250 до 310 грн;
  • Черкаська область — від 250 до 280 грн;
  • Чернівецька область — від 250 до 285 грн;
  • Чернігівська область — від 240 до 300 грн.

Слід нагадати, що у пунктах прийому металобрухту приймають не тільки мідь, але й інші кольорові метали. Хоча ціни на алюміній трохи нижчі за вартість міді, вони все одно залишаються досить високими.

Українці також можуть здавати золоті вироби, за які в ломбардах можна отримати значну суму. Крім того, ціни на дорогоцінні метали в Україні останнім часом переважно зростають.

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