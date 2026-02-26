Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українців дурять фейковими виплатами від Ощадбанку — як розпізнати пастку

Українців дурять фейковими виплатами від Ощадбанку — як розпізнати пастку

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 12:24
По 2 200 гривень від Ощадбанку та Укренерго — яку схему вигадали шахраї, щоб обдурити українців
Людина з телефоном і картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE.Колаж: Новини.LIVE

Шахраї не зупиняються у своїх спробах створювати нові схеми, щоб виманювати гроші у людей. Так, нещодавно в Ощадбанку попередили клієнтів про "виплату 2 200 гривень" через відключення світла.

Про це повідомляється в офіційному каналі Ощадбанку в Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про фейкові виплати від Ощадбанку та Укренерго

Зазначається, що цю інформацію шахраї поширюють у месенджерах:

  1. Вам надсилають посилання на підроблений сайт.
  2. Просять ввести номер картки, термін дії та CVV-код.
  3. Замість отримання грошей ви втрачаєте всі кошти з рахунку.
null
В Ощадбанку розповіли про шахраїв, які поширюють фейки про виплати. Фото: Ощадбанк/Telegram

"Ощадбанк не нараховує компенсації через месенджери. Ми ніколи не просимо вводити конфіденційні дані картки (CVV, термін дії, коди з SMS) на сторонніх сайтах. Офіційний сайт банку лише один: oschadbank.ua", — попередили в банку. 

Громадяням, якщо вони вже отримали такі повідомлення, краще не відкривати посилання й не писати свої особисті дані на будь-яких сторонніх сайтах. Якщо ж це було зроблено, то потрібно негайно заблокувати картку через додаток "Мобільний Ощад" або подзвонивши на "гарячу лінію": 0 800 210 800.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, у 2026 році Ощадбанк оновив тарифи на обслуговування поточних рахунків з використанням карт. Після змін вартість розсилки клієнтам SMS-повідомлень зросла до 40 гривень, а за те, що банк надішле повідомлення у Viber — клієнт заплатить 25 гривень. 

До того ж виписка щодо руху коштів на рахунках, яка видається у відділеннях банку, подорожчала до 150 гривень. 

Раніше ми розповідали, що клієнтам Ощадбанку варто відмовитися від деяких банківських рахунків. Закривати картки потрібно у крайніх випадках, щоб не списувалася комісія. Ще ми писали, що Ощадбанк може припинити співпрацю з клієнтами. Відомо, чиї рахунки ретельно перевіряє банк. 

виплати Ощадбанк гроші Укренерго світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації