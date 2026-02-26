По 2 200 гривень від Ощадбанку та Укренерго — яку схему вигадали шахраї, щоб обдурити українців

Людина з телефоном і картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE.Колаж: Новини.LIVE

Шахраї не зупиняються у своїх спробах створювати нові схеми, щоб виманювати гроші у людей. Так, нещодавно в Ощадбанку попередили клієнтів про "виплату 2 200 гривень" через відключення світла.

Про це повідомляється в офіційному каналі Ощадбанку в Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про фейкові виплати від Ощадбанку та Укренерго

Зазначається, що цю інформацію шахраї поширюють у месенджерах:

Вам надсилають посилання на підроблений сайт. Просять ввести номер картки, термін дії та CVV-код. Замість отримання грошей ви втрачаєте всі кошти з рахунку.

В Ощадбанку розповіли про шахраїв, які поширюють фейки про виплати. Фото: Ощадбанк/Telegram

"Ощадбанк не нараховує компенсації через месенджери. Ми ніколи не просимо вводити конфіденційні дані картки (CVV, термін дії, коди з SMS) на сторонніх сайтах. Офіційний сайт банку лише один: oschadbank.ua", — попередили в банку.

Громадяням, якщо вони вже отримали такі повідомлення, краще не відкривати посилання й не писати свої особисті дані на будь-яких сторонніх сайтах. Якщо ж це було зроблено, то потрібно негайно заблокувати картку через додаток "Мобільний Ощад" або подзвонивши на "гарячу лінію": 0 800 210 800.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2026 році Ощадбанк оновив тарифи на обслуговування поточних рахунків з використанням карт. Після змін вартість розсилки клієнтам SMS-повідомлень зросла до 40 гривень, а за те, що банк надішле повідомлення у Viber — клієнт заплатить 25 гривень.

До того ж виписка щодо руху коштів на рахунках, яка видається у відділеннях банку, подорожчала до 150 гривень.

Раніше ми розповідали, що клієнтам Ощадбанку варто відмовитися від деяких банківських рахунків. Закривати картки потрібно у крайніх випадках, щоб не списувалася комісія. Ще ми писали, що Ощадбанк може припинити співпрацю з клієнтами. Відомо, чиї рахунки ретельно перевіряє банк.