Україна
Тариф у 480 грн — за що стягують з клієнтів Ощадбанку

Тариф у 480 грн — за що стягують з клієнтів Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 06:01
В Ощадбанку пояснили, коли як уникнути сплати 480 грн за деякі послуги
Чоловік за комп'ютером та картка. Фото: Freepik Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році державна фінустанова "Ощадбанк" переглянула частину тарифів на деякі банківські послуги: зокрема, річна вартість смс-інформування за деякими картками тепер становить 480 грн. У банку пояснили, як не платити. 

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.

Як змінилися тарифи для клієнтів Ощадбанку

Як зазначили у фінустанові, продуктовий комітет банку ухвалив рішення оновити тарифи на обслуговування поточних рахунків з використанням карт. Зміни торкнулися лише деяких тарифних пакетів.

Тепер послуга надсилання повідомлень від фінустанови для трьох банківських продуктів коштує дорожче. Зміни поширилися на такі тарифні пакети:

  • "Моя картка"
  • "MORE"
  • "Дитяча картка".

Згідно з правилами банку, вартість повідомлень залежно від каналів надходження тепер така:

  1. SMS-повідомлення — вартість зросла до 40 грн/міс. (було 25 грн);
  2. Viber — підвищилась до 25 грн/міс. (було 15 грн).

Таким чином, послуга SMS-сповіщення від банку за рік обійдеться у 480 грн. Проте таку суму можна не платити, адже Push-повідомлення у застосунку Ощадбанк, як і раніше,  будуть безкоштовні. Клієнти можуть відмовитися від платного сервісу.

Як змінити сповіщення від Ощадбанку

За даними банку, клієнти можуть отримувати сповіщення від банку через зручні канали на вибір:

  • Push-сповіщення у Мобільному Ощаді;
  • Viber;
  • SMS;
  • E-mail.

Налаштувати сповіщення можна через застосунок "Мобільний Ощад". Для цього необхідно:

  • відкрити застосунок, зайти в налаштування;
  • в головному меню натиснути "Ще";
  • обрати "Налаштування" та "Повідомлення";
  • увімкнути сповіщення для кожної картки.

Також можна увімкнути сповіщення або змінити канал через чат-бот Ощадбанку у Viber, Telegram або Facebook.

Окрім того, можна звернутися до контакт-центру, зателефонувавши з фінансового номера Ощадбанку за номером: 0 800 210 800 (безкоштовно в Україні). Там необхідно сказати, що потрібно підключити сповіщення та підтвердити канал.

Найбільш надійним є звернення до відділення Ощадбанку в межах регіону, де було відкрито рахунок. Там потрібно заповнити заяву та надати паспорт.

Щоб не чекати в черзі, можна заздалегідь записатися онлайн.  

Які ще переглянули тарифи

Також цього року банк підвищив вартість надання виписки у відділеннях щодо руху коштів на рахунку. Якщо раніше коштував такий сервіс 100, то нині 150 грн. 

Оновили тариф на сповіщення про залишок коштів на рахунку через касу, термінал та банкомат Ощадбанку. Раніше сервіс коштував 3 грн за запит, а тепер доведеться платити 5 грн. Водночас, перший запит на добу залишився безкоштовним.

Комісія за спробу розрахунку на суму, більшу за доступну на картці, дорівнює 0 грн.

Раніше ми писали, що клієнтам Ощадбанку порадили закрити деякі картки. Це потрібно в крайніх випадках, щоб уникнути стягнення комісії.   

Ще розповідали, коли в Ощадбанку загрожує розірвання співпраці в рамках закону про фінансовий моніторинг. Головним приводом може стати здійснення "підозрілих операцій".   

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
