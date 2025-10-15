Ощадбанк запустив нову опцію для клієнтів — як працює новий механізм

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" з'явилась нова можливість для клієнтів. Вона стосується застосунку "ОщадPAY" для підприємців, що перетворює смартфон на POS-термінал для приймання безконтактних платежів картками та NFC-гаджетами.

Про новації розповів голова правління банку Сергій Наумов.

Реклама

Читайте також:

Що змінилося для клієнтів Ощадбанку

Як зазначив керівник банку, тепер використовувати термінал в смартфоні "ОщадPAY" можна не тільки на операційній системі Android, а й на гаджетах Apple. Ощадбанк та Visa запустили Tap to Pay на iPhone через застосунок ОщадPAY.

За його словами, завдяки технології Visa Tap to Pay підприємці зможуть просто та безпечно здійснювати приймання безконтактних платежів офлайн, використовуючи тільки iPhone.

"При цьому вони можуть розпочати роботу за лічені хвилини, завантаживши додаток ОщадPAY з Apple App Store на iPhone XS або пізнішу версію з останньою версією iOS", — повідомив Наумов.

Нюанси роботи нового механізму

За даними банку, Tap to Pay на iPhone дозволить компаніям приймати всі форми безконтактних платежів без додаткової техніки чи платіжних терміналів, а тільки через iPhone та застосунок ОщадPAY:

кредитні та дебетові картки Visa та Mastercard;

платежі з Apple Pay;

інші цифрові гаманці.

Зокрема, у разі оформлення замовлення продавцеві потрібно буде лише запропонувати клієнту піднести картку чи інший пристрій із NFC до iPhone. Також є можливість введення PIN-коду, зокрема передбачені опції спецможливостей.

Важливим є те, що ОщадPAY використовує технологію Tap to Pay на вбудованих функціях iPhone задля конфіденційності та безпеки всіх користувачів. Так, під час обробки платежів Apple не зберігатиме номери карт на серверах, завдяки чому як продавці, так і клієнти зможуть бути впевненими у безпеці даних.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку для клієнтів недоступний сервіс з електронного підпису. У фінустанові рекомендували, як ще можна оформити хмарний підпис.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку деяким клієнтам загрожує блокування коштів на картах. Щоб цього не сталося, потрібно звернутися у банківське відділення.