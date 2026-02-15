Відео
Головна Фінанси Ощадбанк радить закрити деякі карткові рахунки — причини

Ощадбанк радить закрити деякі карткові рахунки — причини

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 06:01
Рахунки в Ощадбанку — кому і навіщо варто закрити деякі картки
Банківська картка у руці. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" рекомендують деяким клієнтам закрити карткові рахунки для уникнення сплати додаткової комісії. Відомо, кому необхідно звернутися з таким питанням до банківського відділення та який розмір стягнення у 2026 році. 

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Чому Ощадбанк рекомендує закрити деякі карткові рахунки

За інформацією фінустанови, у разі невикористання банківських карт та відсутності руху коштів на рахунках — передбачене стягнення спеціальної комісії, відповідно до внутрішньої тарифної політики.

Йдеться про комісію за "обслуговування неактивного рахунку". Як правило, вона загрожує у таких ситуаціях:

  1. Не відбувалося жодних фінансових операцій за карткою упродовж року;
  2. Картковий рахунок було закрито неправильно.

Розмір комісії та правила закриття рахунку

В Ощадбанку зазначають, що клієнти, які не бажають платити додаткову комісію за обслуговування неактивного рахунку, мають виконати найпростіші операції за карткою протягом року. А саме:

  • здійснивши розрахунок на касах магазинів;
  • поповнивши рахунок;
  • переказавши певну суму коштів. 

Так система не вважатиме рахунки неактивними і, відповідно, не буде списувати комісію.

Якщо такі дії для клієнта недоцільні, то варто правильно закрити рахунок. У застосунку немає можливості закриття, простого блокування карти недостатньо. Клієнт може вважати при блокуванні, що рахунок вже неактуальний, тоді як насправді для банку він є чинним.

Правила повноцінного закриття рахунку передбачають особисте звернення до відділення банку. Громадяни мають написати та подати відповідну заяву. При цьому бажано звертатися у те банківське відділення, де відкривався рахунок або в межах області.

Якщо виникла заборгованість за рахунком, то її треба погасити. Її наявність можна уточнити у відділенні чи через контакт-центр.

Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку становить 100 грн. Однак, якщо на рахунку недостатньо коштів, то спишеться тільки залишок, в мінус рахунок не піде.

Що ще варто знати про старі карти Ощадбанку

Більшості клієнтів банк вчергове продовжив дію старих карт. Згідно з оновленими правилами, ними можна користуватися до кінця 30 червня 2026 року. Проте частині клієнтів картки анулювали на початку року.

Йдеться саме про ті, термін використання яких добіг кінця ще в лютому 2022 року. Їх кілька разів пролонгували, проте автоматичне продовження торкнулося не всіх. Заблокували такі карти:

  • термін скінчився з лютого 2022-го до жовтня 2025 року, і за вересень-жовтень 2025 року не було виконано жодної операції;
  • термін закінчився з лютого 2022-го до жовтня 2025-го, проте на залишку було нуль, і за пів року не було виконано жодної операції.

Користувачі таких карток мають самостійно прийти у відділення банку для замовлення нових.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку діють певні правила доступу до коштів арештованих рахунків. Відкривають можливість користуватися тільки сумою у 17,3 тис. грн. 

Ще ми розповідали, коли клієнтам Ощадбанку може загрожувати розрив співпраці. Цього року банк здійснює автоматичну перевірку фіноперацій бізнесменів та простих громадян.  

Ощадбанк банки банківські карти гроші банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
