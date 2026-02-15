Рахунки в Ощадбанку — кому і навіщо варто закрити деякі картки

Ощадбанк радить закрити деякі карткові рахунки — причини
У державній фінустанові "Ощадбанк" рекомендують деяким клієнтам закрити карткові рахунки для уникнення сплати додаткової комісії. Відомо, кому необхідно звернутися з таким питанням до банківського відділення та який розмір стягнення у 2026 році.
Чому Ощадбанк рекомендує закрити деякі карткові рахунки
За інформацією фінустанови, у разі невикористання банківських карт та відсутності руху коштів на рахунках — передбачене стягнення спеціальної комісії, відповідно до внутрішньої тарифної політики.
Йдеться про комісію за "обслуговування неактивного рахунку". Як правило, вона загрожує у таких ситуаціях:
- Не відбувалося жодних фінансових операцій за карткою упродовж року;
- Картковий рахунок було закрито неправильно.
Розмір комісії та правила закриття рахунку
В Ощадбанку зазначають, що клієнти, які не бажають платити додаткову комісію за обслуговування неактивного рахунку, мають виконати найпростіші операції за карткою протягом року. А саме:
- здійснивши розрахунок на касах магазинів;
- поповнивши рахунок;
- переказавши певну суму коштів.
Так система не вважатиме рахунки неактивними і, відповідно, не буде списувати комісію.
Якщо такі дії для клієнта недоцільні, то варто правильно закрити рахунок. У застосунку немає можливості закриття, простого блокування карти недостатньо. Клієнт може вважати при блокуванні, що рахунок вже неактуальний, тоді як насправді для банку він є чинним.
Правила повноцінного закриття рахунку передбачають особисте звернення до відділення банку. Громадяни мають написати та подати відповідну заяву. При цьому бажано звертатися у те банківське відділення, де відкривався рахунок або в межах області.
Якщо виникла заборгованість за рахунком, то її треба погасити. Її наявність можна уточнити у відділенні чи через контакт-центр.
Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку становить 100 грн. Однак, якщо на рахунку недостатньо коштів, то спишеться тільки залишок, в мінус рахунок не піде.
Що ще варто знати про старі карти Ощадбанку
Більшості клієнтів банк вчергове продовжив дію старих карт. Згідно з оновленими правилами, ними можна користуватися до кінця 30 червня 2026 року. Проте частині клієнтів картки анулювали на початку року.
Йдеться саме про ті, термін використання яких добіг кінця ще в лютому 2022 року. Їх кілька разів пролонгували, проте автоматичне продовження торкнулося не всіх. Заблокували такі карти:
- термін скінчився з лютого 2022-го до жовтня 2025 року, і за вересень-жовтень 2025 року не було виконано жодної операції;
- термін закінчився з лютого 2022-го до жовтня 2025-го, проте на залишку було нуль, і за пів року не було виконано жодної операції.
Користувачі таких карток мають самостійно прийти у відділення банку для замовлення нових.
Раніше ми писали, що в Ощадбанку діють певні правила доступу до коштів арештованих рахунків. Відкривають можливість користуватися тільки сумою у 17,3 тис. грн.
Ще ми розповідали, коли клієнтам Ощадбанку може загрожувати розрив співпраці. Цього року банк здійснює автоматичну перевірку фіноперацій бізнесменів та простих громадян.
