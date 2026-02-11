Відео
Головна Фінанси Ощадбанк припинив співпрацю — що буде з грошима клієнтів

Ощадбанк припинив співпрацю — що буде з грошима клієнтів

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 06:01
Ощадбанк може закрити рахунки через ризики — що буде із коштами
Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році державний "Ощадбанк" у рамках закону про фінансовий моніторинг з виявлення незаконних доходів громадян може розривати співпрацю з клієнтами. Відомо, чи вдається забрати кошти з рахунків у таких випадках.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банківської установи.

Читайте також:

Коли клієнтам Ощадбанку може загрожувати розрив співпраці

Цього року Ощадбанк також здійснює автоматичну перевірку фінансових операцій бізнесменів, юридичних та фізичних осіб в Україні. Йдеться про виконання норм 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 

Які саме діють критерії для віднесення фінансових операцій до підозрілих, у банку не розголошують. Основною причиною припинення обслуговування клієнта є здійснення "підозрілих платежів" за рахунком клієнта, на думку фінустанови.

Підозрілими можуть вважатися такі дії з боку громадян: 

  1. Операції з сумами, що не відповідають вказаним доходам;
  2. Відсутність документів для перевірки діяльності;
  3. Недостовірні відомості про клієнта;
  4. Неможливість здійснення ідентифікації особи, в інтересах якої здійснюється фіноперація. 

У разі виявлення відповідних підозр за спеціальними алгоритмами фінустанова має право заблокувати рахунки до моменту з'ясування обставин. Якщо підозри підтвердяться і клієнт не надасть додаткові документи про законність коштів, то банк матиме право повністю розірвати угоду про співпрацю.

Чи віддає Ощадбанк заблоковані кошти

Після блокування рахунку та запиту додаткової інформації щодо платежів банк може ухвалити рішення не на користь громадянина. У такому випадку йому офіційно надійде повідомлення щодо відмови від подальшої співпраці.

Ощадбанк надає право таким клієнтам вивести заблоковані кошти на рахунки в інші фінустанови. На таку процедуру дають 30 календарних днів. Громадянин має підготувати такий пакет документів:

  • заява з проханням перерахувати залишок коштів на інші рахунки;
  • реквізити іншого банківського рахунку на ім’я клієнта;
  • паспорт/інший документ, що може посвідчити особу; 
  • ідентифікаційний код.

Вимога актуалізації даних в Ощадбанку  

Клієнти Ощадбанку з різною періодичністю мають оновлювати персональну інформацію. Фінустанова сама нагадує про потребу актуалізувати дані, навіть якщо не зазнали змін.

Відповідне прохання від банку може надходити з огляду на рівень ризику для подальших ділових відносин.

Оновлення персональної інформації стосується абсолютно всіх клієнтів. Банк автоматично визначає рівень ризику і просить подати свіжу інформацію у такі часові проміжки:

  • за високого рівня ризику для ділових відносин — актуалізація необхідна один раз у рік;
  • за середнього рівня ризику — один раз на три роки;
  • за відсутності підозр щодо ризиків — раз на пʼять років.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку є комісії, про які клієнти можуть не здогадуватися. Зокрема, фінустанова може списувати кошти за перекази за зарплатними проєктами на рахунки в інших банках. 

Ще ми розповідали, що в Ощадбанку клієнти можуть легко відкрити цифрову картку. Для такого банківського продукту передбачені переваги та спеціальні тарифи.  

Ощадбанк гроші банки банківські карти блокування
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
