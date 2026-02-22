Відео
Вимога актуалізації даних — кого чекають у відділенні Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 06:01
В Ощадбанку пояснили, хто має звернутися до відділення для актуалізації даних
Клієнти Ощадбанку. Фото: Finclub, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти держаного "Ощадбанку" зобов'язані регулярно оновлювати персональні відомості. Як правило, процедуру актуалізації даних можна пройти дистанційно через мобільний застосунок або на порталі "Ощад24", однак дехто з громадян з документами має з'явитися у банківське відділення.

Про це розповіли представники банку у соцмережі Facebook, інформує видання Новини.LIVE.

Проблеми з актуалізацією даних в Ощадбанку

Як зазначається в одному з повідомлень, попри те, що в банку доступна можливість актуалізації даних онлайн, з невідомих причин це неможливо зробити віддалено.

Клієнт зіткнувся з відповідною проблемою у мобільному застосунку. У підсумку відповідна процедура виявилась ускладненою.

"Клієнтський досвід: 1. Неможливо оновити дані в застосунку. 2. У відділенні (Київ) тільки один менеджер, і той працює по запису...", — йдеться у зверненні на сторінці банку у соцмережі.

Хто має звернутися до відділення Ощадбанку особисто

Як зазначили у фінустанові, для більшості громадян процедуру актуалізації даних можна дійсно пройти через застосунок. Однак у деяких випадках доведеться особисто звернутися до відділення банку. Зокрема, це може статися, якщо змінилися паспортні дані.

"Якщо ви входите в додаток Ощад та вам потрібно актуалізувати дані, в додатку має висвітитися ця інформація та потрібно покроково заповнити вкладки. Якщо ж у вас, наприклад, змінилися паспортні дані, тоді дійсно потрібно звернутися у відділення банку та надати документи для оновлення", — пояснив представник банку.

Також він уточнив, що у відділення можна звернутися як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Проте, якщо призначити візит завчасно, то обслуговування відбудеться оперативніше, адже менеджер вже очікуватиме для надання послуг на відповідний час.  

Що ще треба знати про актуалізацію даних у 2026 році

Клієнти Ощадбанку з різною періодичністю мають оновлювати персональну інформацію. 

Фінустанова сама нагадує про потребу актуалізувати дані у власному кабінеті чи застосунку, навіть якщо не зазнали змін. Таке прохання можуть надсилати, зважаючи на рівень ризику для ділових відносин.

У банку автоматично визначають рівень ризику і просять подати свіжі дані у наступні часові проміжки:

  1. У разі високого рівня ризику — один раз у рік;
  2. У разі середнього рівня ризику — раз на три роки;
  3. У разі  відсутності підозр — один раз на пʼять років.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку уточнили, що чекає на депозитні кошти у разі завершення терміну дії карти. Там пояснили, куди саме клієнту будуть відправлені гроші з відсотками. 

Ще повідомлялося, на яку суму в Ощадбанку мають право громадяни у разі арешту рахунку. Йдеться про ліміт, що не перевищує двох мінімальних зарплат на місяць.

онлайн-послуги Ощадбанк гроші банки Ощад24
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
