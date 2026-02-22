В Ощадбанку пояснили, хто має звернутися до відділення для актуалізації даних

Вимога актуалізації даних — кого чекають у відділенні Ощадбанку
Клієнти держаного "Ощадбанку" зобов'язані регулярно оновлювати персональні відомості. Як правило, процедуру актуалізації даних можна пройти дистанційно через мобільний застосунок або на порталі "Ощад24", однак дехто з громадян з документами має з'явитися у банківське відділення.
Про це розповіли представники банку у соцмережі Facebook, інформує видання Новини.LIVE.
Проблеми з актуалізацією даних в Ощадбанку
Як зазначається в одному з повідомлень, попри те, що в банку доступна можливість актуалізації даних онлайн, з невідомих причин це неможливо зробити віддалено.
Клієнт зіткнувся з відповідною проблемою у мобільному застосунку. У підсумку відповідна процедура виявилась ускладненою.
"Клієнтський досвід: 1. Неможливо оновити дані в застосунку. 2. У відділенні (Київ) тільки один менеджер, і той працює по запису...", — йдеться у зверненні на сторінці банку у соцмережі.
Хто має звернутися до відділення Ощадбанку особисто
Як зазначили у фінустанові, для більшості громадян процедуру актуалізації даних можна дійсно пройти через застосунок. Однак у деяких випадках доведеться особисто звернутися до відділення банку. Зокрема, це може статися, якщо змінилися паспортні дані.
"Якщо ви входите в додаток Ощад та вам потрібно актуалізувати дані, в додатку має висвітитися ця інформація та потрібно покроково заповнити вкладки. Якщо ж у вас, наприклад, змінилися паспортні дані, тоді дійсно потрібно звернутися у відділення банку та надати документи для оновлення", — пояснив представник банку.
Також він уточнив, що у відділення можна звернутися як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Проте, якщо призначити візит завчасно, то обслуговування відбудеться оперативніше, адже менеджер вже очікуватиме для надання послуг на відповідний час.
Що ще треба знати про актуалізацію даних у 2026 році
Клієнти Ощадбанку з різною періодичністю мають оновлювати персональну інформацію.
Фінустанова сама нагадує про потребу актуалізувати дані у власному кабінеті чи застосунку, навіть якщо не зазнали змін. Таке прохання можуть надсилати, зважаючи на рівень ризику для ділових відносин.
У банку автоматично визначають рівень ризику і просять подати свіжі дані у наступні часові проміжки:
- У разі високого рівня ризику — один раз у рік;
- У разі середнього рівня ризику — раз на три роки;
- У разі відсутності підозр — один раз на пʼять років.
Раніше ми писали, що в Ощадбанку уточнили, що чекає на депозитні кошти у разі завершення терміну дії карти. Там пояснили, куди саме клієнту будуть відправлені гроші з відсотками.
Ще повідомлялося, на яку суму в Ощадбанку мають право громадяни у разі арешту рахунку. Йдеться про ліміт, що не перевищує двох мінімальних зарплат на місяць.
Читайте Новини.LIVE!