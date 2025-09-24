В Ощадбанку діють обмеження на перекази коштів у застосунку — що варто знати

Дівчина тримає в руках телефон. Фото: Freepik

У державній фінустанові "Ощадбанк" передбачені фіксовані обмеження на здійснення грошових переказів через мобільний застосунок "Ощад24/7". У 2025 році деякі з них зазнали змін з метою захисту громадян від шахраїв.

Обмеження на переказ коштів в Ощадбанку

За інформацією фінустанови, передбачені різні обмеження на перекази коштів через "Ощад24/7". Вони покликані убезпечити клієнтів від шахрайських схем. Зокрема, клієнти повинні знати, що існують три основні обмеження:

на перекази коштів у нічний час доби;

на відправлення, що вимагають смс-підтвердження;

на перекази в рамках особистих лімітів.

Дія "нічного" ліміту поширюється на всі банківські картки Ощадбанку. Він передбачає заборону на фінансові операції, що перевищують 10 тис. грн під час переказу. Відповідне обмеження діє, оскільки саме в цей період спостерігається підвищена активність шахраїв.

Дія "денного" ліміту стосується обсягу коштів, які дозволяється відправляти без смс-підтвердження на фінансовий номер телефону. У цьому році ліміт діяв на рівні 2 тис. грн, коли стався сплеск шахрайства — встановили до 100 грн. Проте через скарги громадян банк встановив обмеження у 1 тис. грн. Тепер клієнтам надсилають пароль у вигляді звичайного смс-повідомлення, що перевищує відповідну суму.

Обмеження прописані у постанові Національного банку України (НБУ) №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Як здійснити переказ грошей через застосунок

Для здійснення переказу між картками банку в "Ощад 24/7" необхідно зробити лише кілька кроків:

‎у головному меню застосунку увійти у розділ "‎Перекази";

обрати пункт "‎Перекази‎‎ між картками"‎;

вказати необхідний вид переказу;

обрати картку, куди необхідно переслати кошти;

вказати номер карти отримувача/відсканувати;

дати згоду на зняття комісії;

натиснути "‎Продовжити"‎;

ввести пароль, що надійде в смс/Face ID/Touch ID.

Для здійснення переказу на карту іншої фінустанови потрібно зробити наступне:

у застосунку перейти в розділ "‎Перекази"‎;

обрати пункт "‎На картку іншого банку"‎;

вказати карту, з якої необхідно переслати кошти;

зазначити номер карти отримувача та потрібну суму;

дати згоду на списання комісії;

натиснути "‎Продовжити"‎;

вказати код з смс/Face ID/Touch ID.

