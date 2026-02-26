Деньги от Укрэнерго и Ощадбанка из-за отключений света — какую схему придумали мошенники

Украинцам предлагают деньги из-за отключений света — что не так
Мошенники не останавливаются в своих попытках выманивать деньги у людей. Так, недавно в Ощадбанке предупредили клиентов, что они могут получить фейковую информацию о якобы выплатах в 2 200 гривен. Аферисты называют это "компенсацией за отключения электроэнергии".
Об этом сообщается в официальном канале Ощадбанка в Telegram
Подробнее о фейковых выплатах от Ощадбанка и Укрэнерго
Отмечается, что эту информацию мошенники распространяют в мессенджерах:
- Вам присылают ссылку на поддельный сайт.
- Просят ввести номер карты, срок действия и CVV-код.
- Вместо получения денег вы теряете все деньги со счета.
"Ощадбанк не начисляет компенсации через мессенджеры. Мы никогда не просим вводить конфиденциальные данные карты (CVV, срок действия, коды из SMS) на сторонних сайтах. Официальный сайт банка только один: oschadbank.ua", — предупредили в банке.
Гражданам, если они уже получили такие сообщения, лучше не открывать ссылки и не писать свои личные данные на любых сторонних сайтах. Если же это было сделано, то нужно немедленно заблокировать карту через приложение "Мобильный Ощад" или позвонив на "горячую линию": 0 800 210 800.

Напомним, в 2026 году Ощадбанк обновил тарифы на обслуживание текущих счетов с использованием карт. После изменений стоимость рассылки клиентам SMS-сообщений выросла до 40 гривен, а за то, что банк пришлет сообщение в Viber — клиент заплатит 25 гривен.
К тому же выписка о движении средств на счетах, которая выдается в отделениях банка, подорожала до 150 гривен.
Ранее мы рассказывали, что клиентам Ощадбанка стоит отказаться от некоторых банковских счетов. Закрывать карты нужно в крайних случаях, чтобы не списывалась комиссия. Еще мы писали, что Ощадбанк может прекратить сотрудничество с клиентами. Известно, чьи счета тщательно проверяет банк.
