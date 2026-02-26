Видео
Главная Финансы Украинцам предлагают деньги из-за отключений света — что не так

Украинцам предлагают деньги из-за отключений света — что не так

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 12:24
Деньги от Укрэнерго и Ощадбанка из-за отключений света — какую схему придумали мошенники
Человек с телефоном и карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Мошенники не останавливаются в своих попытках выманивать деньги у людей. Так, недавно в Ощадбанке предупредили клиентов, что они могут получить фейковую информацию о якобы выплатах в 2 200 гривен. Аферисты называют это "компенсацией за отключения электроэнергии". 

Об этом сообщается в официальном канале Ощадбанка в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подробнее о фейковых выплатах от Ощадбанка и Укрэнерго

Отмечается, что эту информацию мошенники распространяют в мессенджерах:

  1. Вам присылают ссылку на поддельный сайт.
  2. Просят ввести номер карты, срок действия и CVV-код.
  3. Вместо получения денег вы теряете все деньги со счета.
null
В Ощадбанке рассказали о мошенниках, которые распространяют фейки о выплатах. Фото: Ощадбанк/Telegram

"Ощадбанк не начисляет компенсации через мессенджеры. Мы никогда не просим вводить конфиденциальные данные карты (CVV, срок действия, коды из SMS) на сторонних сайтах. Официальный сайт банка только один: oschadbank.ua", — предупредили в банке.

Гражданам, если они уже получили такие сообщения, лучше не открывать ссылки и не писать свои личные данные на любых сторонних сайтах. Если же это было сделано, то нужно немедленно заблокировать карту через приложение "Мобильный Ощад" или позвонив на "горячую линию": 0 800 210 800.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2026 году Ощадбанк обновил тарифы на обслуживание текущих счетов с использованием карт. После изменений стоимость рассылки клиентам SMS-сообщений выросла до 40 гривен, а за то, что банк пришлет сообщение в Viber — клиент заплатит 25 гривен.

К тому же выписка о движении средств на счетах, которая выдается в отделениях банка, подорожала до 150 гривен.

Ранее мы рассказывали, что клиентам Ощадбанка стоит отказаться от некоторых банковских счетов. Закрывать карты нужно в крайних случаях, чтобы не списывалась комиссия. Еще мы писали, что Ощадбанк может прекратить сотрудничество с клиентами. Известно, чьи счета тщательно проверяет банк.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
