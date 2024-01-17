Ціни на зернові в Україні станом на 17 січня 2024

Комбайн у полі пшениці. Фото: fee.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії український експорт зернових серйозно постраждав, зазнавши значного скорочення. Активні військові дії спричинили пошкодження або повне знищення багатьох сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої важливої інфраструктури сільського господарства. Крім того, Росія продовжує здійснювати блокаду українських портів у Чорному морі. Обсяг експорту сільськогосподарської продукції з України за перше півріччя 2023/24 маркетингового року становив 31 мільйон тонн, що на 17% менше, ніж за аналогічний період 2022/23 МР. Після припинення дії Зернової угоди під егідою ООН у 2023 році Україна втратила значні можливості експорту продовольства.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 17 січня.

Читайте також:

Станом на 17 січня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 616 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 17 січня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла на 0,8%. Хоча можна відзначити, що середня ціна за тонну пшениці залишається досить стабільною. Важливо враховувати валютні курсові зміни, оскільки вони також впливають цінову динаміку.

Так, у вівторок, 9 січня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 566 грн, а вже у середу, 10 січня, ціна на пшеницю зросла до 5 611 грн за тонну. У неділю, 14 жовтня, вартість цієї зернової культури сягнула свого тижневого максимуму у 5 639 грн за тонну. У вівторок, 16 січня, ціна однієї тонни кукурузи трохи знизилась — до 5 616 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і нині.

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ефективний експорт зернових продуктів потребує ретельної підготовки та обліку різних факторів, що впливають на формування цін. Нині цінові тенденції для пшениці тісно пов'язані з головним чинником — війною із Росією, що суттєво обмежує експортні можливості України у цій галузі.

Крім того, існує низка інших факторів, що впливають на ціноутворення, таких як рівень урожайності, якість та обсяг урожаю. Зниження рівня врожайності може призвести до підвищення цін через дефіцит продукції. Несприятливі погодні умови можуть негативно зашкодити врожаю, що, своєю чергою, впливає динаміку цін. Конкуренція з іншими країнами-експортерами також може вплинути на вартість зернових, особливо в період урожайного сезону, коли пропозиція на ринку значно збільшується.

Аграрний сектор також схильний до впливу глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти або катастрофи, що також позначається на динаміці попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Усі ці чинники взаємодіють, формуючи загальну картину світового ринку зерна.

Важливо відзначити, що Україна, незважаючи на другий рік війни з Росією, продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зернових продуктів.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.