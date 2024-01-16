Ціни на зернові в Україні станом на 16 січня 2024

Збирання кукурудзи. Фото: kws.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії в Україну значно зменшився обсяг експорту зерна з країни. Основною причиною зниження обсягу експорту стала блокада морських портів з боку російських військ. Приблизно 80% українського експорту зерна здійснювалось через морський маршрут. Проте новий морський коридор для експорту товарів, що забеспечила Україна, фактично досяг потужності до початку повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телемарафону повідомив Дмитро Плетенчук, представник Військово-морських сил ЗСУ.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 16 січня 2024 року.

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Станом на 16 січня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 488 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 16 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу впала на 0,2%. Так, у понеділок, 8 січня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 503 грн. У середу, 10 січня ціна на кукурудзу в Україні зросла до 5 559 грн, що становило тижневий максимум. Відтоді ціна на цей вид зернової культури падала декілька разів. У субботу, 13 січня, вартість кукурузы впала до свого тижневого мінімуму — 5 423 грн. У неділю, 14 січня ціна цієї культури зросла до 5 488 грн за тонну. Така вартість кукурудзи тримається і сьогодні.

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Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають впливу кількох основних факторів. Насамперед, значний вплив мають світові ціни на це зерно, враховуючи статус України як великого світового виробника та постачальника кукурудзи. Зміни ціни світових ринках також значно позначаються внутрішньому ринку країни.

По-друге, цінова динаміка залежить від рівня врожаю. Успішні врожаї зазвичай супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як невдалі врожаї можуть призвести до їхнього підвищення.

По-третє, ціни формуються залежно від попиту кукурудзу країни. Зростання попиту, особливо у сфері виробництва харчових продуктів, може стимулювати зростання цін. Значне значення має також зовнішній попит з огляду на роль України як провідного експортера кукурудзи. Високий попит на світових ринках також може чинити тиск на ціни на зернову продукцію. Економічні фактори, такі як обмінний курс та рівень інфляції, також можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари.

В даний час ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу блокади морських портів з боку Росії. Це призвело до скорочення обсягів експорту зерна, що негативно впливає на структуру вартості. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на діяльність сільськогосподарських підприємств України, що відбивається на загальному рівні врожайності зернових.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.