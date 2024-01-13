Ціни на зернові в Україні станом на 13 січня 2024

Збирання ячменю. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України минулого року зіткнувся із серйозними труднощами через вторгнення Росії та блокаду на деяких ділянках західного кордону. До початку конфлікту Україна займала одну із провідних позицій серед головних постачальників зерна у світі. Однак постійні обстріли українських портів з боку Росії суттєво ускладнили експорт зерна морським транспортом. Проте новий морський коридор України, запущений без участі Росії, показує досить добрі результати. В 2023 році порти Одеської області обробили понад 50 мільйонів тонн вантажів, що на 15% перевищує показники 2022 року. Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер. За його інформацією, понад 400 суден провели операції із завантаження у портах Одеської області за період функціонування "коридорів".

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 13 січня 2024 року.

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Станом на 13 січня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 619 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 13 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів зросла на 1,3% Так, у п'ятницю 5 січня, середня вартість тонни ячменю становила 4 559 грн і до середи, 10 січня, зросла до свого тижневого максимуму — 4 742 грн. Згодом ціна на ячмінь трохи впала. У четвер, 11 грудня грудня вона опустилася до 4 615 грн за тонну. Але у п'ятницю, 12 січня, ціна на цю зернову культуру знову трохи зросла — до 4 619 грн за тонну. На такому рівні вона залишалється і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь в Україні визначаються різними факторами, включаючи глобальну пропозицію, сезонні коливання, особливості логістики, географію перевезень, витрати насіння, дані з переробки та інші аспекти. Критерії якості, такі як стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції, впливають на попит на зернові культури.

Сезонні зміни та динаміка споживчих секторів впливають на внутрішній ринок. Формування цін на ячмінь залежить від споживачів та ефективності світових дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням партій ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводить до затримок в експорті зернових вантажів. На жаль, російське вторгнення в Україну відіграє ключову роль у формуванні цін на зерно у країні. Незважаючи на те, що Україна продовжує бути у лідерах світових постачальників ячменю, військові дії суттєво впливають на обсяги виробництва та експорту цієї культури.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та кукурудзи. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.