Цены на зерновые в Украине по состоянию на 17 января 2024 года

Комбайн в поле пшеницы. Фото: fee.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России украинский экспорт зерновых серьезно пострадал, претерпев значительное сокращение. Активные военные действия повлекли за собой повреждение или полное уничтожение многих сельскохозяйственных угодий, хранилищ, элеваторов и другой важной инфраструктуры сельского хозяйства. Кроме того, Россия продолжает блокировать украинские порты в Черном море. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины за первое полугодие 2023/24 маркетингового года составил 31 миллион тонн, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2022/23 МГ. После прекращения действия зернового соглашения под эгидой ООН в 2023 году Украина потеряла значительные возможности экспорта продовольствия.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 17 января.

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По состоянию на 17 января 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 616 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 17 января. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни выросла на 0,8%. Хотя, можно отметить, что средняя цена за тонну пшеницы остается достаточно стабильной. Важно учитывать валютные курсовые изменения, поскольку они также влияют на ценовую динамику.

Так, во вторник, 9 января, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 566 грн, а уже в среду, 10 января, цена на пшеницу выросла до 5 611 грн за тонну. В воскресенье, 14 октября, стоимость этой зерновой культуры достигла своего недельного максимума в 5 639 грн за тонну. Во вторник, 16 января, цена одной тонны кукурузы немного снизилась — до 5 616 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сейчас.

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Эффективный экспорт зерновых продуктов требует тщательной подготовки и учета различных факторов, влияющих на формирование цен. В настоящее время ценовые тенденции для пшеницы тесно связаны с главным фактором — войной с Россией, что существенно ограничивает экспортные возможности Украины в этой области.

Кроме того, существует ряд других факторов, воздействующих на ценообразование, таких как уровень урожайности, качество и объем урожая. Снижение уровня урожайности может привести к повышению цен из-за дефицита продукции. Неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на урожае, что, в свою очередь, влияет на динамику цен. Конкуренция с другими странами-экспортерами также может оказать влияние на стоимость зерновых, особенно в период урожайного сезона, когда предложение на рынке значительно увеличивается.

Аграрный сектор также подвержен воздействию глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катастрофы, что также сказывается на динамике спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти факторы взаимодействуют, формируя общую картину мирового рынка зерна.

Важно отметить, что Украина, несмотря на второй год войны с Россией, продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых продуктов.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.