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Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя у січні

9 січня 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 9 січня 2024
Збирання сої. Фото: nzherald.co.nz
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну багато морських портів країни змушені були тимчасово призупинити або скоротити свою діяльність, що значно ускладнило процес експорту зернових. Крім того, руйнування значної частини інфраструктури стало додатковим випробуванням для українських аграріїв. Наразі проблеми також виникли через затримки вантажних автомобілів, спричинені страйками польських перевізників на українсько-польському кордоні. Однак є і гарні новини: польський уряд зробив поступки фермерам, які блокували пункт пропуску у Медиці. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський разом із представниками руху "Ошукане село" досягли угоди про припинення блокади цього пункту перетину кордону.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 9 січня 2024 року.

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Станом на 9 січня середня ціна на сою в Україні становить 17 186 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 9 січня 2024
Середня ціна на сою в Україні станом на 9 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів впала більш ніж на 180 гривень. Так, у понеділок, 1 січня, середня вартість тонни сої становила 17 368 грн. Вже у середу, 3 січня, ціна на цю зернову культуру впала до свого тижневого мінімуму у 17 100 грн і протрималася на цьому рівні до субботи, 6 січня. Тоді вартість тонни сої трохи зросла — до 17 186 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Ціни на зернові в Україні станом на 9 січня 2024
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Війна з РФ негативно впливає на вартість сої в Україні, насамперед через покшодження великих площ сільськогосподарських угідь та порушення логістичних ланцюжків. Це призводить до суттєвого зменшення пропозиції сої на внутрішньому ринку.

Крім того, ціни на сою в Україні зазнають впливу інших важливих факторів. Один із них — це баланс між пропозицією та попитом, який відіграє ключову роль у формуванні цін на сою. Перевищення пропозиції над попитом зазвичай призводить до зниження цін та навпаки.

Кліматичні умови також істотно впливають на ринкові ціни, оскільки врожайність сої може значно коливатися в залежності від погодних умов. У роках із низькою врожайністю ціни на сою, як правило, піднімаються через скорочення пропозиції.

Також варто враховувати вплив динаміки цін на інші олійні культури. Зміни у цінах на соняшник, кукурудзу та ріпак можуть вплинути на рішення фермерів щодо посіву сої. Зміни в пропозиції інших олійних культур впливають на загальну конкуренцію на ринку та можуть вплинути на ціни на сою.

Глобальні ціни на сою також відіграють важливу роль. Україна посідає провідне становище на світовому ринку сої, і світові ціни можуть чинити тиск на внутрішній ринок. Підвищення світових цін може стимулювати експорт із України, що, своєю чергою, позначається на внутрішніх цінах.

Слід підкреслити, що Україна продовжує залишатися одним з провідних виробників і експортерів зерна у світі, незважаючи на війну з Росією, що триває вже другий рік.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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