Цены на зерновые в Украине по состоянию на 16 января 2024 года

Уборка кукурузы. Фото: kws.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России в Украину значительно уменьшился объем экспорта зерна из страны. Основной причиной снижения объема экспорта явилась блокада морских портов со стороны российских войск. Приблизительно 80% украинского экспорта зерна осуществлялось через морской маршрут. Тем не менее, новый морской коридор для экспорта товаров, который обеспечила Украина, фактически достиг мощности до начала полномасштабного вторжения. Об этом в эфире телемарафона сообщил Дмитрий Плетенчук, представитель Военно-морских сил ВСУ.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 16 января 2024 года.

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По состоянию на 16 января средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 488 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 16 января 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу упала на 0,2%. Так, в понедельник, 8 января, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 503 грн. В среду, 10 января, цена на кукурузу в Украине выросла до 5 559 грн, что составило недельный максимум. С этого времени цена на этот вид зерновой культуры падала несколько раз. В субботу, 13 января, цена кукурузы свалилась до собственного недельного минимума — 5 423 грн. В воскресенье, 14 января цена этой культуры выросла до 5488 грн за тонну. Такая стоимость кукурузы держиться и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине испытывают влияние нескольких основных факторов. Прежде всего, большое влияние оказывают мировые цены на это зерно, учитывая статус Украины как крупного мирового производителя и поставщика кукурузы. Изменения цен на мировых рынках также значительно сказываются на внутреннем рынке страны.

Во-вторых, ценовая динамика зависит от уровня урожая. Успешные урожаи обычно сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут привести к их повышению.

В-третьих, цены формируются в зависимости от спроса на кукурузу страны. Рост спроса, особенно в сфере производства пищевых продуктов, может стимулировать рост цен. Значительное значение имеет также внешний спрос, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы. Высокий спрос на мировых рынках также может оказывать давление на зерновую продукцию. Экономические факторы, такие как обменный курс и уровень инфляции, могут также влиять на цены на кукурузу и другие товары.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние блокады морских портов со стороны России. Это привело к сокращению объемов экспорта зерна, что отрицательно сказывается на структуре стоимости. Кроме того, российское вторжение отрицательно сказывается на деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины, что отражается на общем уровне урожайности зерновых.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и я шменю . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.