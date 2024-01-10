Ціни на зернові в Україні станом на 10 січня 2024 року

Соняшникове поле. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна відзначається як лідер у світовому експорті соняшникової олії та насіння. У 2022 році українські аграрії досягли виробництва приблизно 6,5 мільйонів тонн олії, що становить приблизно 42% від глобального обсягу виробництва. Проте наразі обсяг експорту значно зменшився через вторгнення Росії. Основною причиною цього скорочення стало блокування чорноморських портів, які відігравали важливу роль у експорті зернових. Крім того, українські експортери зіштовхнулися із труднощами через блокування кордону з боку польських перевізників. Серед гарних новин слід відзначити, що у грудні 2023 року Україна досягла рекордного рівня експорту олії, вивезши близько 672 тисяч тонн. Цей показник перевищує обсяг листопадового експорту на 25% та на 4% перевищує результати аналогічного періоду попереднього сезону.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 10 січня 2024 року.

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Станом на 10 січня середня ціна на соняшник в Україні становить 13 235 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 10 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 2,5%. Так, у вівторок, 2 грудня, ціна соняшнику становила 12 906 грн за тонну. Вже наступного дня вона зросла до 12 923 грн за тонну. Наступне зростання вартості соняшнику відбулось у субботу, 6 січня. Цього дня вартість соняшника зросла до 13 158 грн за тонну. У вівторок, 9 січня, ціна соняшнику піднялась до свого тижневого максимуму — 13 235 грн. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни соняшнику в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Фактори, що впливають на динаміку цін на соняшник в Україні, включають глобальне економічне становище, співвідношення попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів.

Ціни на соняшник в Україні тісно пов'язані з міжнародною торгівлею з огляду на значний обсяг експорту цієї культури з країни. Окрім того, вартість соняшника залежить від світової економічної кон'юнктури. Таким чином, зміни у цінах на олію на світовому ринку позначаються на цінах на насіння в Україні.

Слід зазначити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що суттєво впливає на формування цін на зернові культури у країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, впливаючи на глобальні ціни.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.