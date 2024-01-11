Ціни на зернові в Україні станом на 11 січня 2024

Збирання кукурудзи. Фото: agdaily.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії в Україну значно скоротився обсяг експорту зерна з країни. Основною причиною зменшення обсягу експорту стала блокада морських портів, проведена російськими військами. Українські зернові виробники здійснюють приблизно 80% свого експорту через морський маршрут, який недоступний через блокаду. Тепер вони змушені використовувати переважно сухопутні маршрути для експорту зерна, що не тільки менш ефективно, але також вимагає великих фінансових витрат. Втім є і гарні новини, за п'ять місяців через український морський коридор було експортовано приблизно 15 мільйонів тонн вантажів, з яких 10 мільйонів тонн представляють продукцію українських аграріїв. У цей період до портів України прибуло 469 нових суден. Наразі 39 суден перебувають у процесі завантаження у портах Одеси, Чорноморська та Південного.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 11 січня 2024 року.

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Станом на 11 січня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 559 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 11 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зросла на 1,4%. Так, у середу, 3 січня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 478 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала декілька разів: до 5 501 грн у субботу, 6 січня; до 5 503 грн у понеділок, 8 січня; до 5 549 грн у вівторок, 9 січня, та до 5 559 грн у середу, 10 січня, що становить тижневий максимумТака вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають впливу кількох ключових факторів. Насамперед важливий вплив мають світові ціни на це зерно, враховуючи статус України як великого світового виробника та постачальника кукурудзи. Зміна ціни на світових ринках істотно впливає на внутрішній ринок країни.

По-друге, ціни залежать від рівня врожаю. Успішні врожаї зазвичай супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як невдалі врожаї можуть призвести до їхнього підвищення.

По-третє, ціни формуються залежно від попиту кукурудзу країни. Зростання попиту, особливо у виробництві харчових продуктів, може підвищити ціни. Зовнішній попит також має важливу роль, враховуючи роль України як провідного експортера кукурудзи. Високий попит на світових ринках також може піднімати ціни на зернову продкцію. Економічні фактори, такі як обмінний курс та рівень інфляції, можуть також впливати на ціни на кукурудзу та інші товари.

В даний час ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу блокади морських портів з боку Росії. Це призвело до скорочення обсягів експорту зерна, що негативно впливає на структуру цін. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на діяльність сільськогосподарських підприємств України, впливаючи на загальний рівень врожайності зернових.

Ми вияснили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.