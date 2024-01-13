Цены на зерновые в Украине по состоянию на 13 января 2024 года

Уборка ячменя. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в прошлом году столкнулся с серьезными трудностями из-за вторжения России и блокады на некоторых участках западной границы. До начала конфликта Украина занимала одну из ведущих позиций среди основных поставщиков зерна в мире. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны России существенно усложнили экспорт зерна морским транспортом. Впрочем, новый морской коридор Украины, запущенный без участия России, показывает достаточно хорошие результаты. В 2023 году порты Одесской области обработали более 50 млн тонн грузов, что на 15% превышает показатели 2022 года. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. По его информации, более 400 судов провели операции по погрузке в портах Одесской области за период функционирования "коридоров".

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 13 января 2024 года.

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По состоянию на 13 января средняя цена на ячмень в Украине составляет 4619 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 13 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни выросла на 1,3% Так, в пятницу 5 января, средняя стоимость тонны ячменя составила 4 559 грн и к среде, 10 января, выросла до своего недельного максимума — 4 742 грн. Впоследствии цена на ячмень немного упала. В четверг, 11 декабря, она опустилась до 4 615 грн за тонну. Но в пятницу, 12 января, цена на эту зерновую культуру снова немного выросла — до 4619 грн за тонну. На таком уровне он остается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

Цены на ячмень в Украине определяются разными факторами, включая глобальное предложение, сезонные колебания, особенности логистики, географию перевозок, расход семян, данные по переработке и другие аспекты. Критерии качества, такие как стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции, влияют на спрос на зерновые культуры.

Сезонные изменения и динамика потребительских секторов оказывают влияние на внутренний рынок. Формирование цен на ячмень зависит от потребителей и эффективности мировых дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, российское вторжение в Украину играет ключевую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина продолжает быть в лидерах мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.