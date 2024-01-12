Ціни на зернові в Україні станом на 12 січня 2024

Комбайн у полі пшениці. Фото: fee.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії український експорт зернових суттєво постраждав, зазнавши значного скорочення. Активні бойові дії спричинили пошкодження або повне знищення багатьох сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої важливої сільськогосподарської інфраструктури. Крім того, Росія продовжує здійснювати часткову блокаду українських портів у Чорному морі, які мають важливе значення для експорту українських продуктів, зокрема зерна. Незважаючи на те, що український морський коридор уже довів свою ефективність Організація Об'єднаних Націй визнає його нестабільність і непередбачуваність. За твердженням спікера Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу, альтернативні маршрути експорту українського зерна, такі як залізничні перевезення та маршрут через річку Дунай, також є небезпечними, враховуючи обстріли українських портів. з боку Росії.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 12 січня.

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Станом на 12 січня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 601 грн за тонну разом з ПДВ

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 12 січня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла на 1,4%. Так, у четвер, 4 січня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 520 грн, а вже у субботу, 6 січня, — ціна на пшеницю зросла до 5 542 грн за тонну. На такому рівні вартість цієї зернової культури протрималась до понеділка, 8 грудня, коли трохи зросла — до 5 545 грн за тонну. У вівторок, 9 січня, ціна пшениці сягнула свобого тижневого максимуму у 5 566 грн за тонну, але згодом впала до 5 601 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових вимагає ретельної підготовки та обліку різних факторів, що впливають на формування цін. Нині цінові тенденції для пшениці тісно пов'язані з основним чинником — війною із Росією, що суттєво обмежує можливості України у сфері експорту зернових.

Крім цього, існують інші фактори, що впливають на ціноутворення, такі як рівень врожайності, якість та обсяг врожаю. Зниження врожайності може призвести до підвищення цін через дефіцит продукції. Несприятливі погодні умови можуть негативно зашкодити врожаю, що, своєю чергою, впливає динаміку цін. Конкуренція з іншими країнами-експортерами також може впливати на вартість зернових, особливо в період урожайного сезону, коли пропозиція на ринку суттєво зростає.

Аграрний сектор також схильний до впливу глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти або катастрофи, що також позначається на динаміці попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Усі ці чинники взаємодіють, формуючи загальну картину світового ринку зерна.

Важливо наголосити, що Україна, незважаючи на другий рік війни з Росією, продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.