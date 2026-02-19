Ціни на фуражну пшеницю — за скільки в Україні можна купити тонну

Гроші і колоски пшениці в руці у людини. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На українському агроринку змінюються ціни на продовольчу пшеницю. Почало дорожчати, зокрема, фуражне зерно.

Ціни на пшеницю

Зазначається, що у порівнянні з попереднім тижнем вартість пшениці 2 класу практично не зазнала змін: ціни варіюються від 9 600 до 10 600 гривень за тонну (доставка в порт). Натомість тонна фуражної пшениці подорожчала на 100 — 200 гривень, тож наразі ціни фіксуються на рівні від 8 800 до 10 100 гривень (з доставкою в порт).

"Через скорочення виробництва попит борошномелів дещо знизився і лише деякі покупці продовжували активно купувати сировину", — йдеться у статті.

Чому дорожчає пшениця

Тим часом ціни на продовольчу та фуражну пшеницю в портах України зросли на 1 — 3 додари і перебувають в межах від 212 до 219 доларів за тонну.

У статті вказується, що фуражна пшениця дещо подорожчала через внутрішніх споживачів, які активно цікавляться продукцію та трейдерів.

Однак збереження воєнних ризиків і висока глобальна пропозиція зернової продовжували виступати факторами, що обмежували більш активне зростання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на світовому ринку кукурудзи почали падати ціни. Натомість в Україні тонна культури оцінюється у середньому у понад 9 000 гривень за тонну.

Примітно, що впродовж останніх 8 днів вартість кукурудзи зростала або залишалася на одному рівні. Серйозних коливань у цінах наразі не зафіксовано.

Раніше ми розповідали, як вперше з 2023 року змінилися ціни на сою. Зміни на ринку відбуваються на фоні дефіциту пропозиції та агресивної конкуренції між переробниками та експортерами. Ще писали про ціни на ріпак. Ціни попиту у лютому були на рівні 550 доларів за тонну (21 412 гривень).