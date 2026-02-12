Ріпак дорожчає у лютому — як і чому змінилися ціни

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Експорт українського ріпаку продовжує дорожчати у лютому 2026 року. Ціни змінюються через світовий ринок нафти, на якому фіксують зростання вартості "чорного золота".

Про це повідомляє АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ціни на ріпак

Як зазначається, ринок нафти вже зараз реагує на можливе загострення конфлікту між США та Іраном, що може перерости у збройний конфлікт. Ця ситуація впливає й на агроринок.

Так, наприклад, ціни попиту на український ріпак найчастіше перебувають на рівні у 550 доларів за тонну (21 412 гривень), якщо йдеться про доставку продукції в порт.

"Зазначимо, що погодні ризики для озимого ріпаку все ще викликають побоювання, але поки що мають мінімальний вплив на ціни", — йдеться у повідомленні.

На внутрішньому ринку ріпак теж дорожчав. Так, наразі переробники пропонують ціну від 24 000 до 24 700 гривень за тонну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фуражна кукурудза в останній місяць зими подорожчала на 6 доларів — до 212 доларів (понад 9 000 гривень) за доставку тонни продукції в порт для подальшого експорту. Додає у ціні й експорт ячменю. Так, портах за тонну ячменю пропонують від 10 800 до 11 000 гривень (понад 200 доларів). При цьому деякі трейдери готові платити більше 11 000 гривень за тонну.

Раніше ми розповідали, що скільки коштувала тонна ріпаку у перші дні лютого. Ціни змінювалися попри те, що частина трейдерів не купувала продукцію. Також писали про ціни на соняшник в Україні. У лютому насіння активно купували переробники.