Україна
Ціни на соняшник "ламають" стабільність на ринку — якою є вартість тонни

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 06:30
Ціни на соняшник у лютому — за скільки можна придбати тонну насіння
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Услід за соєю, яка за останні кілька днів подорожчала до 20 000 гривень, на агроринку стрімко додає у ціні соняшник. У середині лютого вартість тонни насіння наближається до позначки у 30 000 гривень. 

Про це повідомляє АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ціни на соняшник

Ціни попиту на підприємствах наразі коливаються від 29 000 до 29 800 гривень за тонну (з доставкою в порт). Натомість рівень мінімальних цін варіюється від 28 600 до 28 800 гривень за тонну, а максимальні — сягали позначки у 30 500 гривень/тонна.

Чому зростають ціни на соняшник

Серед основних причин:

  • подорожчання олії в портах;
  • висока закупівельна активність переробних підприємств.

Зазначається також, що в останні дні на ринку знову фіксується збільшення пропозиції від аграріїв у деяких регіонах. Втім, цього поки недостатньо для того, щоб повністю покрити попит заводів.

Раніше повідомлялося, що вперше з 2023 року ціни на сою в Україні досягли позначки у 20 000 гривень за тонну. Подорожчання соєвих бобів не зупиняється вже 4 місяць поспіль. Також ми розповідали, як оновилася вартість кукурудзи з початком 2026 року. Подорожчав, зокрема, експорт української продукції. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
