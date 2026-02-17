Ціни на соняшник у лютому — за скільки можна придбати тонну насіння

Ціни на соняшник "ламають" стабільність на ринку — якою є вартість тонни
Услід за соєю, яка за останні кілька днів подорожчала до 20 000 гривень, на агроринку стрімко додає у ціні соняшник. У середині лютого вартість тонни насіння наближається до позначки у 30 000 гривень.
Про це повідомляє АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.
Ціни на соняшник
Ціни попиту на підприємствах наразі коливаються від 29 000 до 29 800 гривень за тонну (з доставкою в порт). Натомість рівень мінімальних цін варіюється від 28 600 до 28 800 гривень за тонну, а максимальні — сягали позначки у 30 500 гривень/тонна.
Чому зростають ціни на соняшник
Серед основних причин:
- подорожчання олії в портах;
- висока закупівельна активність переробних підприємств.
Зазначається також, що в останні дні на ринку знову фіксується збільшення пропозиції від аграріїв у деяких регіонах. Втім, цього поки недостатньо для того, щоб повністю покрити попит заводів.
Раніше повідомлялося, що вперше з 2023 року ціни на сою в Україні досягли позначки у 20 000 гривень за тонну. Подорожчання соєвих бобів не зупиняється вже 4 місяць поспіль. Також ми розповідали, як оновилася вартість кукурудзи з початком 2026 року. Подорожчав, зокрема, експорт української продукції.
