Ціни на соняшник у лютому — за скільки можна придбати тонну насіння

Услід за соєю, яка за останні кілька днів подорожчала до 20 000 гривень, на агроринку стрімко додає у ціні соняшник. У середині лютого вартість тонни насіння наближається до позначки у 30 000 гривень.

Про це повідомляє АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Ціни на соняшник

Ціни попиту на підприємствах наразі коливаються від 29 000 до 29 800 гривень за тонну (з доставкою в порт). Натомість рівень мінімальних цін варіюється від 28 600 до 28 800 гривень за тонну, а максимальні — сягали позначки у 30 500 гривень/тонна.

Чому зростають ціни на соняшник

Серед основних причин:

подорожчання олії в портах;

висока закупівельна активність переробних підприємств.

Зазначається також, що в останні дні на ринку знову фіксується збільшення пропозиції від аграріїв у деяких регіонах. Втім, цього поки недостатньо для того, щоб повністю покрити попит заводів.

