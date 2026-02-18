Ціни на зерно — яка культура стрімко дешевшає у світі, але не в Україні

Качан кукурудзи. Фото:УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

На світовому ринку кукурудзи розпочався етап вичерпання спекулятивного імпульсу, після кількох тижнів зростання цін. Ці зміни торкнуться й української кукурудзи.

Ціни на кукурудзу на світовому ринку

Зазначається, що ринок повертається до оцінки фундаментальних факторів.

"Кукурудза переходить із фази активного зростання у фазу балансування. Без нового фундаментального тригера потенціал агресивного зростання обмежений", — йдеться у повідомленні.

На фізичному ринку перевагу поступово отримують США. Американською кукурудзою усе частіші цікавляться імпортери, тоді як українська продукція дорожчає. Наближення південноамериканської пропозиції вже з'являється у цінах на квітень — травень.

"В Україні імпульс попередніх тижнів втрачається. Логістика працює стабільно, портова інфраструктура функціонує без напруги, проте активність трейдерів знизилася. Ціни просіли на 1-2 долари від піків середини тижня", — йдеться у повідомленні.

Ціни на кукурудзу в Україні

Водночас на внутрішньому ринку ціни ще залишаються більш-менш стабільними. Так, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, тонна кукурудзи станом на 18 лютого коштує у середньому 9 491 гривень.

Раніше ми писали, що крім зернових, в Україні дорожчають й деякі олійні культури. Наприклад, вартість соняшникового насіння у лютому сягнула 30 000 гривень за тонну. Також розповідали, що ціни на сою вперше за 3 роки зросли до 20 000 гривень/тонна. Відомо, які чинники на це впливають.