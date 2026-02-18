Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на кукурудзу потрапили в "шторм" — чому зерно дешевшає

Ціни на кукурудзу потрапили в "шторм" — чому зерно дешевшає

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 06:30
Ціни на зерно — яка культура стрімко дешевшає у світі, але не в Україні
Качан кукурудзи. Фото:УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

На світовому ринку кукурудзи розпочався етап вичерпання спекулятивного імпульсу, після кількох тижнів зростання цін. Ці зміни торкнуться й української кукурудзи.

Про це повідомляє Telegram-канал Spike Brokers, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Ціни на кукурудзу на світовому ринку

Зазначається, що ринок повертається до оцінки фундаментальних факторів. 

"Кукурудза переходить із фази активного зростання у фазу балансування. Без нового фундаментального тригера потенціал агресивного зростання обмежений", —  йдеться у повідомленні.

На фізичному ринку перевагу поступово отримують США. Американською кукурудзою усе частіші цікавляться імпортери, тоді як українська продукція дорожчає. Наближення південноамериканської пропозиції вже з'являється у цінах на квітень — травень.

"В Україні імпульс попередніх тижнів втрачається. Логістика працює стабільно, портова інфраструктура функціонує без напруги, проте активність трейдерів знизилася. Ціни просіли на 1-2 долари від піків середини тижня", — йдеться у повідомленні. 

Ціни на кукурудзу в Україні

Водночас на внутрішньому ринку ціни ще залишаються більш-менш стабільними. Так, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, тонна кукурудзи станом на 18 лютого коштує у середньому 9 491 гривень. 

Раніше ми писали, що крім зернових, в Україні дорожчають й деякі олійні культури. Наприклад, вартість соняшникового насіння у лютому сягнула 30 000 гривень за тонну. Також розповідали, що ціни на сою вперше за 3 роки зросли до 20 000 гривень/тонна. Відомо, які чинники на це впливають.

ціни в Україні ціни кукурудза агропромисловість агросектор
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації