Україна
Ціни на зерно — як змінилися з початком лютого

Ціни на зерно — як змінилися з початком лютого

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 06:42
Ціни на фуражну пшеницю — скільки коштує тонна зерна у лютому
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

На українському ринку пшениці з початком лютого знову активно змінюються ціни. Дорожчає, зокрема, фуражна пшениця.

Про це пише АПК-Інформ

Читайте також:

Ціни на фуражну пшеницю

Тонна зерна у перші дні лютого коштувала від 8 600 до 9 900 гривень. Як зазначається у статті, це на майже 200 гривень дорожче, ніж тижнем раніше. 

При цьому з експортною продукцією ситуація дещо інша. Так, в портах Одеси ціни перебувають на стабільному рівні вже третій тиждень поспіль, тобто з початку 2026 року. Так, тонна фуражної пшениці торгується за ціною у 205 доларів.

"Активність торгів низька, адже переробники в центральних та західних регіонах вже мають сировину як на лютий, так і на березень", — йдеться у повідомленні.

До того ж українська пшениця на міжнародному ринку наразі перебуває у програшному становищі через російське зерно, ціни на яке значно дешевше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що соя наразі залишається чи не єдиною культурою, ціни на яку стабільно зростають на українському агроринку. Усе через малу кількість пропозицій пропозиції від виробників та переробники, які неохоче купують соняшник. 

До того ж сою активно експортують за кордон: в період з 1 по 24 січня з України за кордон було доставлено понад 168 000 тонн.

Раніше ми розповідали, за якою ціною продається фуражний ячмінь. Невдовзі вартість цієї культури може кардинально змінитися. Дізнавайтесь також, чому на початку 2026 року припинив дорожчати соняшник

ціни в Україні зерно ціни пшениця зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
