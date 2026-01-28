Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зерно і сою — що вигідніше продавати зараз

Ціни на зерно і сою — що вигідніше продавати зараз

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 06:30
Ціни на пшеницю й сою зараз — які тенденції на агроринку
Гроші. Фото: Новини.LIVE

Експорт українського зерна за кордон продовжуєтья, попри обстріли морської інфраструктури російськими військами. При цьому у січні в аграріїв побільшало головного болю, оскільки пшениця з України не витримує конкуренцію з російським зерном. 

Про це йдеться у Telegram-каналі SPIKE BROKERS.

Реклама
Читайте також:

Ціни на пшеницю зараз

Зазначається, що на продовольчу пшеницю ціни встановлені на рівні 210 доларів, тоді як фуражна подешевшала до 205 доларів за тонну.

"Головним фактором тиску є конкуренція з боку РФ, чиї ціни на умовах FOB (з доставкою вантажа на судно), нижчі за українські, а також низький попит на Близькому Сході та в Північній Африці", — йдеться у повідомленні. 

Яка культура дорожчає й чому

Водночас соя, на відміну від пшениці, на агроринку дорожчає. Так, тонна продукції наразі зросла до 430 доларів за тонну, через конкуренцію між експортерами та переробниками, пише АПК-Інформ.

Очікується, що надалі ціни на сою перебуватимуть на високому рівні, через рекордну переробку та зростаючий експорт. 

Раніше ми писали, як змінилися ціни на фуражний ячмінь. Відомо, скільки коштує тонна у січні. Також розповідали, як продавалися зернові у перші дні 2026 року та що сталося з цінами далі. 

ціни на паливо пшениця соя агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації