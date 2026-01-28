Ціни на пшеницю й сою зараз — які тенденції на агроринку

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Експорт українського зерна за кордон продовжуєтья, попри обстріли морської інфраструктури російськими військами. При цьому у січні в аграріїв побільшало головного болю, оскільки пшениця з України не витримує конкуренцію з російським зерном.

Про це йдеться у Telegram-каналі SPIKE BROKERS.

Ціни на пшеницю зараз

Зазначається, що на продовольчу пшеницю ціни встановлені на рівні 210 доларів, тоді як фуражна подешевшала до 205 доларів за тонну.

"Головним фактором тиску є конкуренція з боку РФ, чиї ціни на умовах FOB (з доставкою вантажа на судно), нижчі за українські, а також низький попит на Близькому Сході та в Північній Африці", — йдеться у повідомленні.

Яка культура дорожчає й чому

Водночас соя, на відміну від пшениці, на агроринку дорожчає. Так, тонна продукції наразі зросла до 430 доларів за тонну, через конкуренцію між експортерами та переробниками, пише АПК-Інформ.

Очікується, що надалі ціни на сою перебуватимуть на високому рівні, через рекордну переробку та зростаючий експорт.

Раніше ми писали, як змінилися ціни на фуражний ячмінь. Відомо, скільки коштує тонна у січні. Також розповідали, як продавалися зернові у перші дні 2026 року та що сталося з цінами далі.