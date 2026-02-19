Цены на фуражную пшеницу — какова стоимость тонны в Украине

Деньги и колоски пшеницы в руке у человека. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском агрорынке меняются цены на продовольственную пшеницу. Начало дорожать, в частности, фуражное зерно.

Об этом пишет АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Цены на пшеницу

Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей стоимость пшеницы 2 класса практически не претерпела изменений: цены варьируются от 9 600 до 10 600 гривен за тонну (доставка в порт). Зато тонна фуражной пшеницы подорожала на 100 — 200 гривен, поэтому сейчас цены фиксируются на уровне от 8 800 до 10 100 гривен (с доставкой в порт).

"Из-за сокращения производства спрос мукомолов несколько снизился и лишь некоторые покупатели продолжали активно покупать сырье", — говорится в статье.

Почему дорожает пшеница

Тем временем цены на продовольственную и фуражную пшеницу в портах Украины выросли на 1 — 3 додара и находятся в пределах от 212 до 219 долларов за тонну.

В статье указывается, что фуражная пшеница несколько подорожала из-за внутренних потребителей, которые активно интересуются продукцию и трейдеров.

Однако сохранение военных рисков и высокое глобальное предложение зерновой продолжали выступать факторами, ограничивающими более активный рост.

Что еще стоит знать

Напомним, на мировом рынке кукурузы начали падать цены. Зато в Украине тонна культуры оценивается в среднем в более 9 000 гривен за тонну.

Примечательно, что в течение последних 8 дней стоимость кукурузы росла или оставалась на одном уровне. Серьезных колебаний в ценах пока не зафиксировано.

Ранее мы рассказывали, как впервые с 2023 года изменились цены на сою. Изменения на рынке происходят на фоне дефицита предложения и агрессивной конкуренции между переработчиками и экспортерами. Еще писали о ценах на рапс. Цены спроса в феврале были на уровне 550 долларов за тонну (21 412 гривен).