Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на зерно — как в конце зимы подорожала пшеница

Цены на зерно — как в конце зимы подорожала пшеница

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 06:30
Цены на фуражную пшеницу — какова стоимость тонны в Украине
Деньги и колоски пшеницы в руке у человека. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском агрорынке меняются цены на продовольственную пшеницу. Начало дорожать, в частности, фуражное зерно.

Об этом пишет АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Цены на пшеницу

Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей стоимость пшеницы 2 класса практически не претерпела изменений: цены варьируются от 9 600 до 10 600 гривен за тонну (доставка в порт). Зато тонна фуражной пшеницы подорожала на 100 — 200 гривен, поэтому сейчас цены фиксируются на уровне от 8 800 до 10 100 гривен (с доставкой в порт).

"Из-за сокращения производства спрос мукомолов несколько снизился и лишь некоторые покупатели продолжали активно покупать сырье", — говорится в статье.

Почему дорожает пшеница

Тем временем цены на продовольственную и фуражную пшеницу в портах Украины выросли на 1 — 3 додара и находятся в пределах от 212 до 219 долларов за тонну.

В статье указывается, что фуражная пшеница несколько подорожала из-за внутренних потребителей, которые активно интересуются продукцию и трейдеров.

Однако сохранение военных рисков и высокое глобальное предложение зерновой продолжали выступать факторами, ограничивающими более активный рост.

Что еще стоит знать

Напомним, на мировом рынке кукурузы начали падать цены. Зато в Украине тонна культуры оценивается в среднем в более 9 000 гривен за тонну.

Примечательно, что в течение последних 8 дней стоимость кукурузы росла или оставалась на одном уровне. Серьезных колебаний в ценах пока не зафиксировано.

Ранее мы рассказывали, как впервые с 2023 года изменились цены на сою. Изменения на рынке происходят на фоне дефицита предложения и агрессивной конкуренции между переработчиками и экспортерами. Еще писали о ценах на рапс. Цены спроса в феврале были на уровне 550 долларов за тонну (21 412 гривен).

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации