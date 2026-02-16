Ціни на сою в Україні — з чим пов'язане нове подорожчання

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Тонна сої в Україні у лютому коштує 20 000 гривень. Востаннє такі ціни на соєвому ринку фіксувалися у червні 2023/2024 маркетингового року.

Про це повідомляє АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Ціна сої за 1 тонну

Зазначається, що соєві боби дорожчають вже 4 місяці поспіль. Так, 13 лютого ціни попиту на умовах СРТ (доставка в порт) сягнули позначки у 20 000 гривень за тонну.

"Це на 2 800 гривень дорожче, ніж соя коштувала на початку поточного маркетингового сезону", — йдеться у повідомленні.

Ціни реагують на дефіцит пропозиції та на агресивну конкуренцію, яка наразі точиться між переробниками та експортерами. Оскільки на купівлю соєвих бобів є багато претендентів — продавці, у відповідь, підвищують ціни попиту.

Середня ціна на сою в Україні

Водночас середня ціна тонни соєвих бобів, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, станом на 16 лютого становить 19 101 гривень за тонну. За останні 8 дні соєві боби подорожчали на 351 гривню.

Раніше ми писали, як подорожчання нафти вплинуло на ціни на ріпак в Україні. Відомо, скільки коштувала тонна культури у лютому 2026 року. Ще розповідали про ситуацію з продажами соняшникового насіння. На цей товар виник ажіотаж серед переробників.