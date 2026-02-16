Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Вперше з 2023 року — що сталося з цінами на сою в Україні

Вперше з 2023 року — що сталося з цінами на сою в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 06:30
Ціни на сою в Україні — з чим пов'язане нове подорожчання
Гроші. Фото: Новини.LIVE

Тонна сої в Україні у лютому коштує 20 000 гривень. Востаннє такі ціни на соєвому ринку фіксувалися у червні 2023/2024 маркетингового року. 

Про це повідомляє АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ціна сої за 1 тонну

Зазначається, що соєві боби дорожчають вже 4 місяці поспіль. Так, 13 лютого ціни попиту на умовах СРТ (доставка в порт) сягнули позначки у 20 000 гривень за тонну.

"Це на 2 800 гривень дорожче, ніж соя коштувала на початку поточного маркетингового сезону", — йдеться у повідомленні. 

Ціни реагують на дефіцит пропозиції та на агресивну конкуренцію, яка наразі точиться між переробниками та експортерами. Оскільки на купівлю соєвих бобів є багато претендентів — продавці, у відповідь, підвищують ціни попиту.

Середня ціна на сою в Україні

Водночас середня ціна тонни соєвих бобів, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, станом на 16 лютого становить 19 101 гривень за тонну. За останні 8 дні соєві боби подорожчали на 351 гривню. 

Раніше ми писали, як подорожчання нафти вплинуло на ціни на ріпак в Україні. Відомо, скільки коштувала тонна культури у лютому 2026 року. Ще розповідали про ситуацію з продажами соняшникового насіння. На цей товар виник ажіотаж серед переробників. 

ціни в Україні ціни соя агропромисловість агросектор
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації