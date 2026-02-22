Видео
Зарплаты глав Ощадбанка и ПриватБанка — сколько зарабатывали топ-менеджеры

Зарплаты глав Ощадбанка и ПриватБанка — сколько зарабатывали топ-менеджеры

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 14:30
Зарплаты в ПриватБанке и Ощадбанке — какими были у глав правлений
Здания ПриватБанка и Ощадбанка. Фото: Новости.LIVE, Unsplash

Банки, которые находятся в государственной собственности, должны обнародовать зарплаты собственного топ-менеджмента. В Ощадбанке и ПриватБанке главы правлений ежемесячно зарабатывали до 2 миллионов гривен.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее. 

Читайте также:

Сколько зарабатывают председатели правлений ПриватБанка и Ощадбанка

Самой большой в 2025 году была зарплата у Микаэля Бьоркнерта сказано на сайте ПриватБанкаМужчина является председателем правления в ПриватБанке, и его годовая зарплата составила 24,2 миллиона гривен до вычета налогов.

null
Зарплата председателя правления, заместителей и членов правления в ПриватБанке. Скриншот: ПриватБанк

Кроме зарплаты его обеспечивали и другими выплатами как в денежной, так и неденежной формах. Эти поступления были на уровне 410 000 гривен и 9,5 миллионов гривен в год. Что касается налогов, то за 2025 год Бьоркнерт уплатил в бюджет страны 7,8 миллиона гривен.

Сергей Наумов, который в 2025 году возглавлял правление Ощадбанка, как сказано на сайте финучрежения, в среднем зарабатывал по 1,3 миллиона гривен ежемесячно. Его зарплата в прошлом году составила 15,4 миллиона гривен до налогообложения.

null
Зарплата председателя правления, заместителей и членов правления в Ощадбанке. Скриншот: Ощадбанк

Также Наумову выплатили премий на сумму в 4,2 миллиона гривен и компенсаций на 184 000 гривен. При этом Сергей Наумов уплатил налогов на 4,7 миллиона гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в феврале 2026 года средняя зарплата украинцев выросла на 17%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2025. Так, сейчас население зарабатывает в среднем 27 500 гривен, тогда как в прошлом году эта сумма равнялась 23 500 гривен.

Самым высоким показатель средней зарплаты является в Киеве - 32 500 гривен, Львове - 30 000 гривен и в Ужгороде - 27 500 гривен.

Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка могут дистанционно аннулировать счета. Однако эта услуга имеет свои особенности. Узнавайте также, за какую услугу в ПриватБанке могут взимать комиссию.


Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
