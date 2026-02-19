Аннулирование счетов в Ощадбанке — что должны знать владельцы карт в 2026 году

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, предусмотрена ли возможность дистанционного аннулирования счетов, что особенно актуально беженцам и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В банке уточнили особенности соответствующей процедуры в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Актуальность закрытия счетов онлайн в Ощадбанке

С вопросом к банку относительно способов закрытия карточных счетов в текущем году обращаются клиенты финучреждения. Граждане интересуются, не планирует ли банк ввести современный подход в виде дистанционного закрытия карт через мобильное приложение или портал "Ощад24".

Такой способ существенно упростил бы жизнь многих клиентов, которые не имеют физической возможности прибыть для соответствующей процедуры в банковское отделение.

"А когда будет возможность закрывать карточные счета через приложение или заявление с подписью ЭЦП на электронную почту?", — говорится в одном из обращений на странице банка.

Правила закрытия счетов в 2026 году

Как пояснил представитель банка, согласно действующим внутренним правилам, в этом году для того, чтобы закрыть счет, клиенты должны лично обращаться в отделения банка с целью написания соответствующего заявления. Закрывать карты необходимо в том отделении, где они были выданы, или в той же области. Также с собой необходимо взять:

паспорт гражданина/документ, удостоверяющий личность;

банковскую карточку.

В Ощадбанке пока не предполагается введение нового способа закрытия счетов.

Если на карте есть долг, то его сначала надо погасить, если нет и не происходит каких-либо операций, то его могут аннулировать автоматически через три года.

"К сожалению, закрыть счет дистанционно нет возможности, но если у вас на счету отсутствует остаток средств и нет задолженности, для закрытия можно обратиться в любое удобное отделение банка. Также счет может быть автоматически закрыт банком через 3 года, если им не пользоваться и на нем отсутствует остаток средств", — пояснил представитель банка.

Что еще стоит знать о закрытии счетов

Если клиенты Ощадбанка находятся за границей или в другом регионе, и не имеют возможности прийти в отделение, то в банке ранее рекомендовали оформить доверенность.

В частности, для беженцев это можно сделать в консульстве в своей стране пребывания. На основе этого доверенное лицо может лично прийти в отделение банка, подать заявление и закрыть карточный счет.

После этого карту необходимо отдать работнику банка, который должен ее уничтожить.

