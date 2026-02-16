Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Сколько на самом деле получают почтальоны Укрпошты — оклады и премии

Сколько на самом деле получают почтальоны Укрпошты — оклады и премии

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 12:10
Сколько зарабатывают почтальоны Укрпошты — Смелянский назвал реальные суммы
Работник отделения Укрпошты. Фото: УНИАН

Зарплата почтальона Укрпошты состоит из базового оклада, ряда доплат и мотивационной премии. Конечная сумма прежде всего зависит от объема выполненной работы.

Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Из чего состоит зарплата почтальона

Смелянский пояснил, что в компании была введена система мотивации, которая применяется к зарплатам всех работников и базируется на двух основных компонентах — базовом окладе и доплатах за предоставленные услуги.

Так, почтальон за одни только выходы на работу получает минимальную зарплату или больше.

Оказанные услуги оплачиваются отдельно:

  • 3 грн — за каждую доставленную пенсию;
  • 50 копеек — за каждую доставленную газету;
  • 25-50 копеек — за каждое доставленное письмо или счет на оплату коммунальных платежей;
  • 5% — от суммы проданных товаров.

"Суммарная зарплата почтальона зависит от объемов ее работы. Я считаю, что это честно", — подчеркнул гендиректор Укрпошты.

Какие премии получают почтальоны

В компании существует рейтинговая система, которая базируется на сравнении результатов работы отделений Укрпошты по всей стране.

"Мы берем сельские отделения и сравниваем их между собой. Все почтальоны сельских отделений "выстраиваются в линейку" по всей стране. Села к селам, большие города к большим городам, 1 900 передвижных отделений между собой, чтобы все было честно", — пояснил Смелянский.

По его словам, размер премии напрямую зависит от места в рейтинге. Работники, которые входят в лучшие 5%, получают надбавку с коэффициентом 1,5 — то есть к заработанным 10 тысячам гривен добавляется еще 15 тысяч премии.

Следующие 40% рейтинга получают вознаграждение по принципу "гривна за гривну", еще 40% — только 80 копеек за каждую заработанную гривну. Зато сотрудники, которые оказываются в худших 15%, остаются без премиальных выплат.

Таким образом, отметил гендиректор Укрпошты, компания пытается стимулировать профессиональное развитие и удерживать самых эффективных работников.

Ранее мы рассказывали, что клиенты Укрпошты по-новому будут оплачивать услуги по доставке посылок.

Также узнавайте, какая услуга на Укрпоште стала бесплатной.

Укрпошта зарплаты Игорь Смелянский почта зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации