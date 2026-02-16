Сколько зарабатывают почтальоны Укрпошты — Смелянский назвал реальные суммы

Работник отделения Укрпошты. Фото: УНИАН

Зарплата почтальона Укрпошты состоит из базового оклада, ряда доплат и мотивационной премии. Конечная сумма прежде всего зависит от объема выполненной работы.

Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Из чего состоит зарплата почтальона

Смелянский пояснил, что в компании была введена система мотивации, которая применяется к зарплатам всех работников и базируется на двух основных компонентах — базовом окладе и доплатах за предоставленные услуги.

Так, почтальон за одни только выходы на работу получает минимальную зарплату или больше.

Оказанные услуги оплачиваются отдельно:

3 грн — за каждую доставленную пенсию;

50 копеек — за каждую доставленную газету;

25-50 копеек — за каждое доставленное письмо или счет на оплату коммунальных платежей;

5% — от суммы проданных товаров.

"Суммарная зарплата почтальона зависит от объемов ее работы. Я считаю, что это честно", — подчеркнул гендиректор Укрпошты.

Какие премии получают почтальоны

В компании существует рейтинговая система, которая базируется на сравнении результатов работы отделений Укрпошты по всей стране.

"Мы берем сельские отделения и сравниваем их между собой. Все почтальоны сельских отделений "выстраиваются в линейку" по всей стране. Села к селам, большие города к большим городам, 1 900 передвижных отделений между собой, чтобы все было честно", — пояснил Смелянский.

По его словам, размер премии напрямую зависит от места в рейтинге. Работники, которые входят в лучшие 5%, получают надбавку с коэффициентом 1,5 — то есть к заработанным 10 тысячам гривен добавляется еще 15 тысяч премии.

Следующие 40% рейтинга получают вознаграждение по принципу "гривна за гривну", еще 40% — только 80 копеек за каждую заработанную гривну. Зато сотрудники, которые оказываются в худших 15%, остаются без премиальных выплат.

Таким образом, отметил гендиректор Укрпошты, компания пытается стимулировать профессиональное развитие и удерживать самых эффективных работников.

