Зарплата на уровне 25 000 грн и надбавки в 50% от оклада — кому гарантирует государство

В 2026 году сотрудникам, выполняющим одну из социально-важных работ, государство гарантирует заработную плату на уровне не менее 25 000 грн. Также за особый характер труда и напряженную работу предусмотрены надбавки до 50% от размера оклада.

Об особенностях оплаты труда таких специалистов рассказывают Новини.LIVE.

Кто имеет право на зарплату в 25 000 грн +50% от оклада

Поскольку во время войны возникла потребность в поддержке военных, возвращающихся с войны, была официально введена новая профессия "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".

Таким специалистам предусмотрено гарантированное финансирование оплаты труда. Согласно постановлению №868, заработная плата должна составлять не менее 25 тыс. грн, куда будут входить обязательные доплаты и премии.

Утверждены следующие суммы оплаты труда:

Для специалистов без категории — заработная плата за месячную норму труда равна 25 тыс. грн; Для специалистов первой-второй категории и ведущих специалистов — минимально 25 тыс. грн и дополнительные надбавки.

Последней категории таких работников предусмотрены дополнительные надбавки за фактически отработанное время:

до 50% от размера оклада — за особый характер труда;

до 50% от уровня оклада — за сложную, напряженную работу.

Кого берут на работу специалистом по сопровождению ветеранов

Специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц относят к штатным работникам коммунальных учреждений сферы управления в сельских, поселковых и городских советах.

Ключевыми обязанностями таких специалистов является предоставление разнообразной поддержки ветеранов. А именно:

сопровождение ветеранов/демобилизованных лиц/членов семей по государственным направлениям и услугам;

предоставление исчерпывающей информации об имеющихся услугах и соцгарантии по жилью, реабилитации и труда;

обеспечение таких лиц первичной психологической помощью;

мониторинг насущных потребностей, сбор аналитики и представление отчетов.

Приоритетно на такие должности принимают несколько категорий граждан:

имеют статус ветерана войны;

есть особые заслуги перед Родиной;

статус пострадавшего участника Революции Достоинства;

есть родство с погибшими/умершими ветеранами.

Что еще нужно знать об оплате труда в 2026 году

Как свидетельствуют данные портала Work.ua, за последний год украинские граждане начали зарабатывать на 17% больше. По состоянию на февраль 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 27 500 грн.

Год назад показатель средней зарплаты находился на отметке 23 500 грн. Рост зарплаты по стране неоднороден, ведь в Киеве выросла на 18%, а в Херсоне — лишь на 5%.

В других областных центрах средние зарплаты составляют:

Львов — 30 000 грн (против 25 000 грн год назад);

Ужгород — 27 500 грн (против 23 700 грн);

Черновцы — 26 000 грн (против 22 500 грн);

Ровно — 25 000 грн (против 20 500 грн).

Ранее мы писали, что военнослужащим предоставляют различные доплаты. Известно, какие суммы доплачивают тем, кто имеет научную степень или ученое звание в этом году.

Еще сообщалось, при каких условиях возможна индексация заработной платы в 2026 году. Выплаты осовременивают не ежемесячно, а исключительно учитывая уровень индекса потребительских цен.