Україна
Зарплаты в 2026 году — кому платят 25 000 грн и надбавку в 50%

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 14:30
Зарплата на уровне 25 000 грн и надбавки в 50% от оклада — кому гарантирует государство
Работник в офисе и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году сотрудникам, выполняющим одну из социально-важных работ, государство гарантирует заработную плату на уровне не менее 25 000 грн. Также за особый характер труда и напряженную работу предусмотрены надбавки до 50% от размера оклада.

Об особенностях оплаты труда таких специалистов рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто имеет право на зарплату в 25 000 грн +50% от оклада

Поскольку во время войны возникла потребность в поддержке военных, возвращающихся с войны, была официально введена новая профессия "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".

Таким специалистам предусмотрено гарантированное финансирование оплаты труда. Согласно постановлению №868, заработная плата должна составлять не менее 25 тыс. грн, куда будут входить обязательные доплаты и премии.

Утверждены следующие суммы оплаты труда:

  1. Для специалистов без категории — заработная плата за месячную норму труда равна 25 тыс. грн;
  2. Для специалистов первой-второй категории и ведущих специалистов — минимально 25 тыс. грн и дополнительные надбавки.

Последней категории таких работников предусмотрены дополнительные надбавки за фактически отработанное время:

  • до 50% от размера оклада — за особый характер труда;
  • до 50% от уровня оклада — за сложную, напряженную работу.

Кого берут на работу специалистом по сопровождению ветеранов

Специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц относят к штатным работникам коммунальных учреждений сферы управления в сельских, поселковых и городских советах.

Ключевыми обязанностями таких специалистов является предоставление разнообразной поддержки ветеранов. А именно:

  • сопровождение ветеранов/демобилизованных лиц/членов семей по государственным направлениям и услугам;
  • предоставление исчерпывающей информации об имеющихся услугах и соцгарантии по жилью, реабилитации и труда;
  • обеспечение таких лиц первичной психологической помощью;
  • мониторинг насущных потребностей, сбор аналитики и представление отчетов.

Приоритетно на такие должности принимают несколько категорий граждан:

  • имеют статус ветерана войны;
  • есть особые заслуги перед Родиной;
  • статус пострадавшего участника Революции Достоинства;
  • есть родство с погибшими/умершими ветеранами.

Что еще нужно знать об оплате труда в 2026 году

Как свидетельствуют данные портала Work.ua, за последний год украинские граждане начали зарабатывать на 17% больше. По состоянию на февраль 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 27 500 грн.

Год назад показатель средней зарплаты находился на отметке 23 500 грн. Рост зарплаты по стране неоднороден, ведь в Киеве выросла на 18%, а в Херсоне — лишь на 5%.

В других областных центрах средние зарплаты составляют:

  • Львов — 30 000 грн (против 25 000 грн год назад);
  • Ужгород — 27 500 грн (против 23 700 грн);
  • Черновцы — 26 000 грн (против 22 500 грн);
  • Ровно — 25 000 грн (против 20 500 грн).

Ранее мы писали, что военнослужащим предоставляют различные доплаты. Известно, какие суммы доплачивают тем, кто имеет научную степень или ученое звание в этом году.

Еще сообщалось, при каких условиях возможна индексация заработной платы в 2026 году. Выплаты осовременивают не ежемесячно, а исключительно учитывая уровень индекса потребительских цен.

зарплаты выплаты работа деньги ветераны
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
