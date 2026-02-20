Зарплата на уровне 25 000 грн и надбавки в 50% от оклада — кому гарантирует государство

Зарплаты в 2026 году — кому платят 25 000 грн и надбавку в 50%
В 2026 году сотрудникам, выполняющим одну из социально-важных работ, государство гарантирует заработную плату на уровне не менее 25 000 грн. Также за особый характер труда и напряженную работу предусмотрены надбавки до 50% от размера оклада.
Об особенностях оплаты труда таких специалистов рассказывают
Кто имеет право на зарплату в 25 000 грн +50% от оклада
Поскольку во время войны возникла потребность в поддержке военных, возвращающихся с войны, была официально введена новая профессия "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".
Таким специалистам предусмотрено гарантированное финансирование оплаты труда. Согласно постановлению №868, заработная плата должна составлять не менее 25 тыс. грн, куда будут входить обязательные доплаты и премии.
Утверждены следующие суммы оплаты труда:
- Для специалистов без категории — заработная плата за месячную норму труда равна 25 тыс. грн;
- Для специалистов первой-второй категории и ведущих специалистов — минимально 25 тыс. грн и дополнительные надбавки.
Последней категории таких работников предусмотрены дополнительные надбавки за фактически отработанное время:
- до 50% от размера оклада — за особый характер труда;
- до 50% от уровня оклада — за сложную, напряженную работу.
Кого берут на работу специалистом по сопровождению ветеранов
Специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц относят к штатным работникам коммунальных учреждений сферы управления в сельских, поселковых и городских советах.
Ключевыми обязанностями таких специалистов является предоставление разнообразной поддержки ветеранов. А именно:
- сопровождение ветеранов/демобилизованных лиц/членов семей по государственным направлениям и услугам;
- предоставление исчерпывающей информации об имеющихся услугах и соцгарантии по жилью, реабилитации и труда;
- обеспечение таких лиц первичной психологической помощью;
- мониторинг насущных потребностей, сбор аналитики и представление отчетов.
Приоритетно на такие должности принимают несколько категорий граждан:
- имеют статус ветерана войны;
- есть особые заслуги перед Родиной;
- статус пострадавшего участника Революции Достоинства;
- есть родство с погибшими/умершими ветеранами.
Что еще нужно знать об оплате труда в 2026 году
Как свидетельствуют данные портала Work.ua, за последний год украинские граждане начали зарабатывать на 17% больше. По состоянию на февраль 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 27 500 грн.
Год назад показатель средней зарплаты находился на отметке 23 500 грн. Рост зарплаты по стране неоднороден, ведь в Киеве выросла на 18%, а в Херсоне — лишь на 5%.
В других областных центрах средние зарплаты составляют:
- Львов — 30 000 грн (против 25 000 грн год назад);
- Ужгород — 27 500 грн (против 23 700 грн);
- Черновцы — 26 000 грн (против 22 500 грн);
- Ровно — 25 000 грн (против 20 500 грн).
Ранее мы писали, что военнослужащим предоставляют различные доплаты. Известно, какие суммы доплачивают тем, кто имеет научную степень или ученое звание в этом году.
Еще сообщалось, при каких условиях возможна индексация заработной платы в 2026 году. Выплаты осовременивают не ежемесячно, а исключительно учитывая уровень индекса потребительских цен.
