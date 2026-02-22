Зарплати в Ощадбанку та ПриватБанку — скільки заробляли керівники фінустанов

Будівлі ПриватБанку та Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Unsplash

Банки, які перебувають у державній власності, повинні оприлюднювати зарплати власного топ-менеджменту. Йдеться про керівників фінустанов, членів правління та представників наглядової ради. Відомо, наприклад, що зарплати голови правлінь двох найбільших держбанків України коливаються від 1,2 до 2 мільйонів гривень щомісяця.

Скільки заробляють голови правлінь ПриватБанку та Ощадбанку

Найбільшою у 2025 році була зарплата у Мікаеля Бьоркнерта, свідчить інформація на сайті ПриватБанку. Чоловік є головою правління банку, і його річна зарплата склала 24,2 мільйона гривень до вирахування податків.

Реклама

Читайте також:

Зарплата голови правління, заступників та членів правліня у ПриватБанку. Скриншот: ПриватБанк

Окрім зарплати його забезпечували й іншими виплатами як у грошовій, так і негрошовій формах. Ці надходження були на рівні 410 000 гривень та 9,5 мільйонів гривень за рік. Щодо податків, то за 2025 рік Бьоркнерт сплатив в бюджет країни 7,8 мільйона гривень.

Сергій Наумов, який у 2025 році очолював правління Ощадбанку, як вказано на сайті банку, в середньому заробляв по 1,3 мільйона гривень щомісяця. Його зарплата торік склала 15,4 мільйона гривень до оподаткування.

Зарплата голови праління, заступників та членів правління в Ощадбанку. Скриншот: Ощадбанк

Також Наумову виплатили премій на суму у 4,2 мільйона гривень та компенсацій на 184 000 гривень. При цьому Сергій Наумов сплатив податків на 4,7 мільйона гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у лютому 2026 році середня зарплата українців зросла на 17%, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2025. Так, наразі населення заробляє у середньому 27 500 гривень, тоді як торік ця сума дорівнювала 23 500 гривень.

Найвищим показник середньої зарплати є у Києві — 32 500 гривень, Львові — 30 000 гривень та в Ужгороді — 27 500 гривень.

Раніше ми розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть дистанційно анулювати рахунки. Однак ця послуга має свої особливості. Дізнавайтесь також, за яку послугу у ПриватБанку можуть стягувати комісію.